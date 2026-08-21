Kim povlači novi potez: Sjeverna Koreja šalje Rusiji operatere dronova, spremaju se i deseci hiljada vojnika

Sjeverna Koreja dodatno pojačava vojnu podršku Rusiji, a novi kontingent sjevernokorejskih vojnika mogao bi uključivati i jedinicu operatera dronova čiji bi zadatak bio izviđanje i napadi na ciljeve u Ukrajini.

Kako navodi CNN, pozivajući se na visokog zvaničnika ukrajinske vojne obavještajne službe, u Rusiji se trenutno nalazi oko 8.500 sjevernokorejskih vojnika. Među njima je, prema ukrajinskim tvrdnjama, oko 400 operatera dronova.

Generalmajor Vadim Skibicki, zamjenik šefa ukrajinske odbrambene obavještajne službe, tvrdi da su neki od tih operatera već stekli iskustvo u prethodnim raspoređivanjima sjevernokorejskih snaga u Rusiji.

Njihova uloga mogla bi biti značajna jer bi dronovi mogli biti korišteni ne samo za izviđanje, već i za napade na ciljeve duboko unutar ukrajinske teritorije.

Rusiji bi moglo stići još 50.000 vojnika

Saradnja Moskve i Pjongjanga mogla bi uskoro biti dodatno proširena. Prema Skibickom, Rusija bi mogla zatražiti od Sjeverne Koreje da pošalje još do 50.000 vojnika. O tome bi, prema njegovim informacijama, moglo biti razgovora tokom septembarskog susreta ruskog predsjednika Vladimira Putina i sjevernokorejskog lidera Kim Jong Una.

Sjeverna Koreja od kraja 2024. godine šalje vojnike u Rusiju kako bi pomogla Moskvi u ratnim operacijama. Prvi veći kontingenti raspoređeni su u Kurskoj oblasti, gdje su ruske snage pokušavale potisnuti ukrajinske jedinice.

Ukrajinske obavještajne službe tvrde da se sjevernokorejske trupe uglavnom koriste za popunjavanje položaja u ruskoj pozadini. Time se ruskim vojnicima omogućava da budu preusmjereni prema borbenim zonama u Ukrajini.

Skibicki tvrdi da je kroz ruske vojne strukture do sada raspoređeno ili rotirano oko 25.000 Sjevernokorejaca.

Pjongjang je, međutim, odbacio tvrdnje o skorom slanju desetina hiljada novih vojnika. Kim Yo Jong, sestra sjevernokorejskog lidera i jedna od najutjecajnijih osoba režima, takve navode nazvala je neosnovanim.

Dronovi mijenjaju ulogu sjevernokorejskih vojnika

Ako se navodi ukrajinskih obavještajnih službi potvrde, uključivanje operatera dronova predstavljalo bi novu fazu vojne saradnje između Rusije i Sjeverne Koreje.

Sjevernokorejski vojnici do sada su uglavnom bili povezivani s klasičnim kopnenim operacijama. Njihovo sve veće uključivanje u ratovanje dronovima pokazuje koliko se brzo mijenja karakter rata u Ukrajini.

KCNA via REUTERS

CNN je ranije izvještavao da su sjevernokorejske snage kroz borbe na ruskom teritoriju dobile iskustvo u savremenom ratovanju, uključujući upotrebu dronova i druge tehnologije koja dominira modernim ratištem.

Za Pjongjang to predstavlja priliku da njegovi vojnici steknu stvarno borbeno iskustvo, dok Moskva dobija dodatne ljude i sposobnosti koje može koristiti u ratu.

Sjeverna Koreja Rusiji šalje i balističke projektile

Vojna pomoć Pjongjanga ne svodi se samo na vojnike. Prema tvrdnjama ukrajinske obavještajne službe, Sjeverna Koreja je Rusiji isporučila najmanje 150 balističkih projektila KN 23 i KN 24. Navodno je dogovorena i dodatna isporuka od još 120 projektila.

Skibicki tvrdi da je oko 40 projektila iz novije isporuke već stiglo u Rusiju.

Uz to, približno 90 sjevernokorejskih pripadnika poslano je u Voronjež kako bi pomogli pri lansiranju projektila. Ukrajinska strana navodi i da je zabilježeno deset velikih teretnih letova prema tom području, za koje sumnja da su povezani s isporukom sjevernokorejskog naoružanja.

Prema Skibickom, novije verzije tih projektila imaju domet do 800 kilometara. Ipak, ukrajinske vlasti tvrde da često promašuju cilj za 15 do 19 kilometara.

Istovremeno, Pjongjang navodno koristi lansiranja protiv Ukrajine kako bi dodatno unaprijedio preciznost svojih projektila i njihove borbene sposobnosti.

Moskva zauzvrat daje Pjongjangu vojnu tehnologiju

Saradnja između dvije zemlje odvija se u oba smjera. Dok Sjeverna Koreja Rusiji osigurava vojnike, projektile i municiju, Pjongjang od Moskve traži naprednu vojnu tehnologiju.

Skibicki tvrdi da je Sjeverna Koreja već dobila ruski protivzračni sistem Pancir, dok je od Rusije zatražila i napredni sistem S 400.

Za Pjongjang bi takva saradnja mogla imati dugoročne posljedice, jer iskustvo stečeno na ukrajinskom ratištu može biti iskorišteno za razvoj vlastitih oružanih sistema i obuku vojske.

Za Moskvu je, s druge strane, podrška Pjongjanga važna zbog sve veće potrebe za ljudstvom, municijom i projektilima.

Sve jača veza Moskve i Pjongjanga

Sjeverna Koreja je prije dvije godine s Rusijom potpisala sporazum o međusobnoj odbrani, po uzoru na odbrambene saveze poput NATO-a.

Od tada se njihova vojna saradnja ubrzano produbljuje. Pjongjang je prvo slao municiju i projektile, zatim vojnike, a sada se, prema tvrdnjama ukrajinskih obavještajaca, sve više uključuje i u operacije koje zahtijevaju napredne vojne sposobnosti.

Posebnu pažnju privlači mogućnost da sjevernokorejski operateri dronova budu uključeni u napade na ukrajinsku teritoriju.

U trenutku kada Ukrajina već ima ozbiljne probleme s nedostatkom protivzračne odbrane, dodatno širenje rusko-sjevernokorejske saradnje moglo bi predstavljati novi izazov za Kijev.

Ako se potvrde najnoviji navodi o dolasku novih sjevernokorejskih vojnika i operatera dronova, rat u Ukrajini mogao bi dobiti još jednu novu dimenziju, u kojoj bi Pjongjang imao direktniju i tehnološki složeniju ulogu u podršci ruskim vojnim operacijama.

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