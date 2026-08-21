Misteriozni milioner uložio 179.000 dolara na neuspjeh pregovora sa Iranom ove godine

Misteriozni trgovac na platformi Polymarket, koji iza sebe ima niz uspješnih opklada, uložio je gotovo 179.000 dolara na to da pregovori o nuklearnom sporazumu između SAD i Irana neće uspjeti do kraja godine, u trenutku kada su mirovni razgovori između dvije zemlje zastali poslije gotovo šest mjeseci rata.

Korisnik Polymarketa poznat pod imenom „Duh Ukrajine“ (The Spirit of Ukraine), koji se nalazi na 68. mjestu na toj platformi za predviđanje sa stopom uspješnosti od 59 posto, u srijedu ujutro uložio je 178.574 dolara na ishod „Ne“, pri tržišno impliciranoj vjerovatnoći od 89,6 posto, pokazuju podaci sa tržišta.

To je ubjedljivo najveća pojedinačna opklada na ishod nuklearnih pregovora i čini gotovo polovinu ukupne vrijednosti trgovanja na tom tržištu u posljednja 24 sata.

Na ovu opkladu ukupno je uloženo 15,5 miliona dolara, dok se ishod „Ne“ na Polymarketu kreće oko 90 posto. To znači da trgovci zajedno procjenjuju vjerovatnoću uspješnog nuklearnog sporazuma do kraja godine na svega oko 10 posto, što je pad sa 30 posto početkom ovog mjeseca.

Korisnik Wan123, koji je na Polymarketu zaradio gotovo 1,2 miliona dolara na ishod „Da“, nakon što je kupio 100.000 ugovora vrijednih 100.132 dolara.

Veliki broj

7,7 miliona dolara. Toliko je „Duh Ukrajine“ ukupno uplatio na opklade na Polymarketu tokom korištenja platforme.

Prema podacima Polymarketa, korisnik trenutno ima 105 otvorenih pozicija, ostvario je 4,1 milion dolara dobitaka i zabilježio 1,9 miliona dolara gubitaka, što mu daje neto profit od oko 2,3 miliona dolara.

Portfolio korisnika „Duh Ukrajine“ porastao je oko 185 posto u posljednjih 30 dana.

Foto: Reuters/Stringer

Šezdesetodnevno primirje između SAD i Irana, koje se u velikoj mjeri raspalo, isteklo je u ponedjeljak nakon višenedjeljnih sukoba oko kontrole nad Hormuškim moreuzom, kroz koji prolazi približno 25 posto svjetske pomorske trgovine naftom.

Visoki iranski zvaničnik rekao je Reuters u ponedjeljak da zemlja prelazi na „potpuno ofanzivni“ vojni pristup zbog zastoja u mirovnim pregovorima.

Predsjednik SAD Donald Trump rekao je u utorak da „nema nikakvih pregovora ni razgovora u toku, niti su zakazani, sa Islamskom Republikom Iran“, čime je protivrječio izjavama specijalnog izaslanika Jareda Kushnera, koji je rekao da su razgovori „vjerovatno intenzivniji nego ikada“.

Antonio Pequeño IV, Forbes

Mystery Polymarket Millionaire Bets $179,000 Iran Nuclear Talks Will Fail This Year

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