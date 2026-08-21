Ovo je novi zlatni rudnik svjetske industrije: Gigant ostvario ogroman rast dobiti

Australski BHP, najveća rudarska kompanija na svijetu, isplatit će najveću dividendu u posljednje četiri godine, nakon što je snažna potražnja za sirovinama koje proizvodi kompanija značajno povećala njenu zaradu.

Posebno snažnu potražnju bilježe bakar i željezna ruda, ključne sirovine za globalnu industriju, energetiku i razvoj infrastrukture.

Osnovna dobit BHP-a porasla je čak 30 posto, na 13,2 milijarde dolara, u poslovnoj godini koja je završila 30. juna. Prihod kompanije povećan je 15 posto, na 58,8 milijardi dolara.

Konačna dividenda iznosit će 99 centi po dionici. Kada se tome doda polugodišnja isplata od 73 centa, ukupna godišnja dividenda dosegnut će 1,72 dolara po dionici.

Bakar postaje ključni pokretač rasta

BHP je nekada bio kompanija čije se poslovanje gotovo u potpunosti oslanjalo na eksploataciju željezne rude u Zapadnoj Australiji. Danas investitori ovu kompaniju sve više posmatraju kao velikog proizvođača bakra, čije poslovanje ima snažnu vezu s globalnim trendom elektrifikacije.

Poseban značaj ima sve veća potražnja za bakrom koju podstiču izgradnja podatkovnih centara i infrastrukture potrebne za razvoj umjetne inteligencije.

Relativno novi izvršni direktor BHP-a, Brendon Kreg, rekao je da je kompanija iza sebe ostavila veoma uspješnu godinu, uz rekordne isporuke željezne rude i proizvodnju od dva miliona tona bakra drugu godinu zaredom.

„Ispunili smo ili premašili smjernice u većem dijelu našeg portfolija i ostvarili vodeće pozicije u industriji kada je riječ o troškovima“, rekao je Kreg.

Prema njegovim riječima, bakar je postao glavni pokretač rasta kompanije.

„Bakar je činio više od polovine naše osnovne EBITDA dobiti i generirao značajan slobodan novčani tok, što znači da se rast u segmentu bakra sam finansira“, naveo je Kreg.

REUTERS/Fabian Bimmer

Željezna ruda i dalje donosi najveću zaradu

Uprkos sve većem značaju bakra, željezna ruda i dalje ostaje najveći generator dobiti BHP-a.

EBITDA ovog segmenta iznosila je 14,5 milijardi dolara, gotovo isto kao prethodne fiskalne godine, kada je iznosila 14,4 milijarde dolara.

Profitabilnost poslovanja s ugljem također je porasla. EBITDA je dostigla 832 miliona dolara, u poređenju sa 573 miliona dolara godinu ranije, a na rezultate su utjecali i visoki porezi u Australiji.

BHP se istovremeno približava početku proizvodnje na svom velikom projektu proizvodnje kalijevih đubriva u Kanadi.

Prva faza projekta Jansen, u kanadskoj provinciji Saskatchewan, završena je 84 posto, a početak proizvodnje očekuje se sredinom naredne godine.

Kreg je poručio da bi Jansen mogao dugoročno biti veoma važan projekat za kompaniju.

„Očekuje se da će Jansen raditi 60 godina i da će BHP-u omogućiti ulazak u novu oblast proizvodnje sirovine koja je od ključnog značaja za sigurnost snabdijevanja hranom“, rekao je Kreg.

Dionice snažno porasle, ali analitičari upozoravaju na oprez

Snažni poslovni rezultati nisu jedina stvar koja privlači pažnju investitora. Dionice BHP-a od početka godine porasle su čak 41 posto, na 64,72 australska dolara, odnosno oko 45,30 dolara.

Ipak, pojedini investicijski analitičari smatraju da je cijena dionice, podstaknuta snažnim rastom potražnje za bakrom, možda porasla previše i prebrzo.

Kanadska banka RBC Capital Markets nakon objavljivanja rezultata ocijenila je perspektivu BHP-a pozitivno, ali je istovremeno postavila ciljnu cijenu dionice na 57 australskih dolara, odnosno oko 39,90 dolara. To je približno 11,4 posto ispod trenutne tržišne cijene.

BHP tako ulazi u novu fazu poslovanja, s rekordnim rezultatima, snažnim rastom dobiti i sve većim oslanjanjem na bakar. Istovremeno, kompanija ulaže milijarde u nove projekte koji bi joj trebali osigurati dodatne izvore prihoda u decenijama koje dolaze.

Tim Tredgold, saradnik Forbesa

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