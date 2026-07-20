Instant plaćanja od danas u BiH: Šta se mijenja za građane i firme

Puštanjem u funkciju domaćeg sistema instant plaćanja, CBBiH napravila je važan iskorak u modernizaciji platne infrastrukture Bosne i Hercegovine u posljednjih 25 godina

Domaći sistem instant plaćanja, koji je Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) uspostavila danas (20. jula), omogućit će prebacivanje novca s jednog računa na drugi za svega nekoliko sekundi, bez obzira na to da li se transakcija obavlja tokom radnog dana, vikenda ili praznika. Kako je saopćeno iz Centralne banke BiH, sistem je dostupan 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici, tokom cijele godine i svim komercijalnim bankama u BiH. U početnoj fazi priključile su se Intesa Sanpaolo Banka BiH, Raiffeisen Bank BiH i Sparkasse Bank BiH, koje su izvršile potrebne tehničke prilagodbe i uspješno završile testiranje. Ove tri banke zajedno čine četvrtinu ukupne aktive bankarskog sektora u Bosni i Hercegovini. Ostale banke kako budu završavale i prilagođavale svoje svoje tehničke i operativne uslove za potrebe sistema instant plaćanja priključivat će se postepeno.

Brže za građane

Dok postojeći sistem plaćanja funkcioniše tako da se obavljaju četiri poravnanja tokom dana, što dovodi do toga da transakcije poslane nakon radnog vremena mogu čekati naredni dan kako bi novac bio dostupan primaocu, novi sistem instant plaćanja donosi brojne koristi kako građanima tako i privredi. Građanima omogućavaju da sredstva budu dostupna odmah,a privredi donose brži priliv sredstava, efikasnije upravljanje novčanim tokovima i bolju likvidnost. Kada je o cijeni usluge riječ, naknada CBBiH za obradu transakcije u instant platnom sistemu niža je u odnosu na postojeću naknadu za obradu transakcija u žiro kliring sistemu.

„Uspostavom i puštanjem u funkciju domaćeg sistema instant plaćanja, Bosna i Hercegovina dobija modernu platnu infrastrukturu koja je usklađena sa evropskim standardima i spremna za budući razvoj digitalnih finansijskih usluga. Centralna banka Bosne i Hercegovine uspostavila je siguran, pouzdan i savremen platni sistem. Ovo nije samo tehnološko unapređenje, već ulaganje u efikasniju ekonomiju, konkurentniji finansijski sektor i kvalitetnije usluge za građane i privredu Bosne i Hercegovine. Na ovaj način BiH postaje jednaka zemljama članicama EU,“ izjavila je guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović.

Razvijen internim kapacitetima CBBiH, uz podršku EK i EU

Domaći sistem instant plaćanja uspostavljen je po uzoru na evropski sistem instant plaćanja, koji je za zemlje Zapadnog Balkana prilagodila Banka Italije uz saglasnost Evropske centralne banke. Projekat je realizovan uz podršku Evropske komisije i Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, koja je uspostavljanje sistema podržala sa 2 miliona eura.

CBBiH je pripremila operativne, tehničke i regulatorne uslove za funkcionisanje sistema i donijela Pravila rada instant platnog sistema Bosne i Hercegovine.

Foto: Alex Brylov / Alamy / Profimedia

Sljedeće faze: QR plaćanja, online kupovina, prekogranične transakcije

U prvoj fazi sistem će biti ograničen na domaće transakcije unutar Bosne i Hercegovine. U narednoj fazi planirano je uvođenje dodatnih usluga, uključujući plaćanje putem QR kodova, podršku za plaćanje na prodajnim mjestima i internetsko plaćanje, kao i druge digitalne finansijske servise.



