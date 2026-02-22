Andrew je i dalje osmi u redu za prijesto



Iako je Andrew Mountbatten-Windsor prošlog oktobra lišen mnogih kraljevskih titula, uključujući i titulu princa, zadržao je svoje mjesto kao osmi u liniji nasljeđivanja prijestola.

On bi mogao biti uklonjen iz linije nasljeđivanja, ali taj proces zavisi od nekoliko stvari, piše BBC.

Prije svega, morao bi da bude usvojen akt (zakon) u Parlamentu.

Tehnički i dalje ostaje “državni savjetnik”

Takvo zakonodavstvo bi zahtijevalo i podršku svih zemalja Commonwealtha koje imaju kralja Charlesa za šefa države, jer bi to utjecalo i na njihove linije nasljeđivanja, navodi BBC.

Andrew tehnički i dalje ostaje „državni savjetnik“ (counsellor of state), koji može mijenjati monarha ako je on bolestan ili u inostranstvu.

U praksi, za te poslove se pozivaju samo aktivni članovi kraljevske porodice (working royals). Andrew se povukao iz javnih dužnosti 2019. godine, nakon negativnih reakcija poslije intervjua za BBC-jev „Newsnight“ o njegovoj vezi sa Jeffreyjem Epsteinom.

On je juče hapšen pod sumnjom za zloupotrebu položaja, a u vezi sa prijavom o navodnom dijeljenju povjerljivog materijala od strane bivšeg princa sa Epsteinom. Pušten je iz pritvora nakon što ga je policija u Norfoku ispitivala gotovo 12 sati. Iz policije je saopšteno da je i dalje u toku istraga koja se protiv njega vodi zbog sumnji za zloupotrebu vršenja javne funkcije.

Bivši princ Andrew u automobilu nakon što je pušten iz pritvora prošle sedmice, nakon gotovo 12 sati ispitivanja, Foto: REUTERS/Phil Noble

Prijavila ga antimonarhistička grupa

Andrewa je policiji prijavila antimonarhistička grupa „Republika“, nakon objavljivanja više od tri miliona stranica dokumenata koji se odnose na Epsteina, koji je 2008., osuđen zbog navođenja maloljetne osobe na prostituciju.

Ti fajlovi sugerišu da je Andrew 2010. godine Epsteinu proslijedio izvještaje o Vijetnamu, Singapuru i drugim mjestima koja je posjetio na zvaničnim putovanjima.

Policija doline Temze i Krunsko tužilaštvo ranije su saopštili da su razgovarali o ovom slučaju.