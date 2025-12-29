Prvi crnogorski satelit uspješno lansiran u orbitu – šta treba znati o Luči

Prvi crnogorski satelit Luča uspješno je lansiran u orbitu, saopštila je danas organizacija Montenegro Space Research (MSR).

Iz MSR su kazali da u narednom periodu slijedi faza inicijalne stabilizacije sistema.

„Prvi signal sa satelita očekuje se u kratkom roku, dok će puna operativna komunikacija biti uspostavljena u periodu do 10 dana nakon lansiranja, u skladu sa standardnim procedurama za ovu vrstu misija“, navedeno je u saopštenju.

Foto: MSR

Iz MSR podsjećaju da je ideja o pokretanju inicijative za prvi crnogorski satelit proistekla iz ranih razgovora i entuzijazma grupe mladih ljudi, među kojima su bili Nikola Perović, Filip Jovićević i Nina Drakulić, dok je cjelokupna realizacija projekta, njegov tehnički razvoj i institucionalno vođenje sprovedeno u okviru organizacije Montenegro Space Research.

Primarna misija satelita je, kako su naveli, mjerenje kosmičke radijacije. Pored toga, satelit je opremljen kamerom koja će snimati vizuale sa visine od oko 600 km, kao i telekomunikacionim sistemima za prenos podataka ka Zemlji.

Uz crnogorski satelit Luča, u okviru iste misije lansirani su i emiratsko-kuvajtski satelit QMR-KWT 2, katarski TriSat-3, ekvadorski Galapagos-1, kao i drugi sateliti, čime misija dobija izrazito međunarodni karakter, kazali su iz MSR-a.

Napominju da satelit, iako je pravno i tehnički u vlasništvu Montenegro Space Research, simbolično pripada svim građanima Crne Gore.

„Naša je želja da se svaki građanin osjeća dijelom ovog istorijskog projekta i da Luču doživljava kao svoju“, poručili su.

Foto: MSR

Kako su ranije kazali, satelit je lansiran sa kosmodroma Vostočni, smještenog u blizini granice Rusije i Kine, raketom Soyuz, jednom od najpouzdanijih i najdugovječnijih raketa u globalnoj svemirskoj industriji.

Osnivač i direktor Montenegro Space Research-a Filip Jovićević kazao je da se organizacija bavi projektima za koje se donedavno činilo da su nezamislivi, pa čak i nemogući u crnogorskom kontekstu, a ipak, oni su postali stvarnost.

„To je moguće jer Crna Gora ima izuzetne pojedince, ljude koji pomjeraju granice znanja, ambicije i mogućeg. Naša misija je da u godinama koje dolaze ti pojedinci ne ostanu usamljeni izuzeci, već da postanu dio snažne, široke i održive zajednice“, poručio je Jovićević.

Foto: MSR