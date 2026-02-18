Otvoren najduži autoputni tunel na svijetu koji otvara vrata trgovini i turizmu u pustinji Gobi

Kina je krajem 2025. godine otvorila tunel Tianshan Shengli dužine 22,13 km u autonomnoj regiji Xinjiang Ujgur, prema izvještaju kineske državne novinske agencije Xinhua. Smatra se da je ovaj tunel „najduži autoputni tunel na svijetu“, javlja Xinhua Net.

Tunel prolazi kroz centralni dio planina Tianshan i dio je autoputa G0711 Urumqi–Yuli, koji je također pušten u promet istog dana.

Prema riječima Songa Hailianga, predsjednika kompanije China Communications Construction Company, tunel je „postavio dva svjetska rekorda“.

Foto/Profimedia

„To je najduži tunel na autoputu na svijetu i ima najdublji vertikalni šaft za autoput“, rekao je Song.

Prema podacima Xinhua Net, planine Tianshan protežu se 2.500 kilometara kroz centralni Xinjiang, razdvajajući Urumqi, najveći grad na sjeveru, od Korle, najvećeg grada na jugu. Otvaranjem autoputa, vrijeme putovanja između ova dva grada smanjeno je sa sedam sati na oko tri sata, što promoviše ekonomsku integraciju sjevernog i južnog Xinjianga i otvara nove kanale za vanjsku trgovinu.

„Ranije je transport sirovina iz sjevernog Xinjianga do Yulija trajao tri do četiri dana, a sada se može obaviti za jedan do dva dana“, rekao je Tao Feng, menadžer kompanije Yuli Lihua Textile, dodajući da će transportni troškovi i vrijeme značajno biti smanjeni.

Prema podacima Tunnels & Tunnelling, autoput povezuje gradske klastere u sjevernom i južnom Xinjiangu, ali je također dio šire mreže koja povezuje glavne ekonomske regije Kine, uključujući Peking, Tianjin i Hebei, deltu rijeke Jangce, područje Velikog zaliva Guangdong, Hong Kong i Makao, te regiju Chengdu–Chongqing, čime se olakšava transport između Kine i Evroazije.

Kako navodi Xinhua Net, izgradnja autoputa trajala je pet godina, a dionica od 324,7 km uključuje ukupna ulaganja od 46,7 milijardi juana (oko 6,63 milijarde dolara), 14 mostova i pet tunela, pri čemu je odnos mostova i tunela veći od 90%.

Tunel doseže maksimalnu dubinu ukopa od 1.112,2 m, prolazi kroz 16 geoloških rasjednih zona i izgrađen je u zahtjevnim uslovima koji uključuju visok pritisak tla, snažnu seizmičku aktivnost, stroge ekološke standarde, ekstremnu hladnoću i visoku nadmorsku visinu.

Autoput prolazi kroz glečere, travnjake, šumovite doline, pustinju Gobi i močvare, te je namijenjen podršci teretnom saobraćaju, turizmu i ekonomskom povezivanju sjevernog i južnog Xinjianga. Također omogućava turistima da dožive raznolikost pejzaža i svjedoče posvećenosti projekta očuvanju okoliša.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH