Ukoliko dođe do pada kamatnih stopa u BiH, evo na kojim kreditima će se najbolje osjetiti

Ono što većinu građana BiH zanima koji imaju ili planiraju se kreditno zadužiti je to da li će u Bosni i Hercegovini doći do smanjenja kamatnih stopa. Ovo pitanje naročito ima smisla uzimajući u obzir činjencu da je Evropska centralna banka (ECB) u ovoj godini tri puta snizila ključne kamatne stope, a očekuje se da će to ponovo učiniti i narednog mjeseca. Kako su za Fenu kazali iz Centralne banke BiH (CBBiH), teško je precizno odrediti kada će i hoće li uopće doći do značajnijeg smanjenja kamatnih stopa u BiH te da bi njihovo snižavanje najviše trebali osjetiti oni koji imaju kredite s promjenljivom kamatnom stopom.

Domaći izvori finansiranja

Prema trenutnim uslovima na domaćem tržištu, ne očekuje se da će banke brzo reagirati smanjenjem aktivnih i pasivnih kamatnih stopa. Posljednji dostupni statistički podaci pokazuju da i aktivne i pasivne kamatne stope još uvijek bilježe blagi rast, usprkos seriji smanjenja ključnih kamatnih stopa ECB-a tokom druge polovine 2024. godine. Također je navedeno i kako se očekuje povećana potražnja za kreditima.

Značajno povećanje ključnih kamatnih stopa Evropske centralne banke tokom 2023. godine, prenosi Fena, imalo je utjecaj na porast EURIBOR-a, koji je sastavni dio kamatne stope na kredite ugovorene uz promjenjivu kamatnu stopu. Međutim, u periodu izrazito restriktivne monetarne politike, banke u BiH nisu dosljedno usklađivale kamatne stope u postojećim ugovorima, te je porast kamatnih stopa u ovom periodu bio znatno manji u poređenju sa zemljama eurozone.

Foto: Shutterstock

“Generalno ni kod novoodobrenih kredita stope nisu značajnije porasle, što dokazuje i nivo kamatnih stopa koje su ugovarane i u 2024. godini. S obzirom na dominantno učešće domaćih izvora financiranja banaka (depozita rezidenata), nije postojao ni značajan pritisak na banke za povećanje kamatnih stopa u tom kontekstu, pojasnili su iz Centralne banke dodajući da treba imati na umu da je transmisijski mehanizam monetarne politike ECB-a putem kamatnog kanala u BiH vrlo spor i trom, posebno kada je riječ o periodima monetarnog popuštanja (kada bi se od banaka očekivalo smanjenje kamatnih stopa).

Upitani ko bi mogao najviše osjetiti smanjenje kamatnih stopa, odgovaraju da će aktuelni ciklus snižavanja ključnih kamatnih stopa Evropske centralne banke prvo osjetiti banke kroz smanjenje troškova zaduživanja u inozemstvu, ali potencijalno i klijenti koji imaju kredite s promjenljivom kamatnom stopom.

Centralna banka BiH (CBBiH), Foto: N1

Prosječne kamatne stope kredita

Od početka restriktivne monetarne politike ECB-a značajno je smanjeno ugovaranje kredita s promjenljivom kamatnom stopom, te je trenutno udio takvih kredita u ukupnim kreditima nešto iznad 30 posto, ističu iz Centralne banke BiH, dodavši da u konačnici, i ako dođe do smanjenja kamatnih stopa, ne može se očekivati značajniji pad, s obzirom na to da je tokom perioda izrazito restriktivne monetarne politike ECB-a zabilježen slabiji rast kamatnih stopa sa značajnom vremenskom odgodom u odnosu na monetarne odluke ECB-a.

Prosječna kamatna stopa, prenosi dalje Fena, pozivajući se na odgovore iz CBBiH, po kojoj su se u prosjeku građani BiH zaduživali kod banaka za nenamjenske kredite stanovništvu u KM za devet mjeseci 2024. godine iznosila je 5,804 posto za kredite preko jedne i do pet godina a za kredite preko pet godina 5,907 posto. Kamatne stope za stambene kredite stanovništvu u istom periodu 2024. godine su bile za kredite preko pet do 10 godina 3,561 posto a za kredite preko 10 godina 3,933 posto.