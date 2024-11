Brat brata ne poznaje kad dođe do novca: Tužio porodicu da mu je ukrala 12 miliona dolara

Quarterback Baker Mayfield, koji je u prvoj godini trogodišnjeg ugovora vrijednog 100 miliona dolara s Tampa Bay Buccaneersima, tužio je kompanije u vlasništvu oca i brata. Optužio ih je da su mu između 2018. i 2021. ukrali milione dolara i da novac nisu vratili prema uvjetima sporazuma postignutog u januaru.

Mayfield, njegova supruga Emily i njihova kompanija Team BRM podnijeli su tužbu federalnom sudu u Teksasu. Tuže kompaniju Camwood Capital Management Group i povezane firme, tvrdeći da su s Mayfieldovog računa prebacili skoro 12 miliona dolara na svoje, bez njegovog znanja.

Tužba navodi da je Camwood Group, gdje je Mayfieldov otac viši operativni direktor, a brat operativni direktor, uzimala novac s privatnih računa Mayfielda i njegove supruge. Novac su prebacivali na račune kompanije Team BRM, a zatim na svoje lične račune.

Kada su Baker i Emily Mayfield otkrili krađu, suočili su porodicu, koja je navodno pokušala prikriti transfere i „izmisliti fiktivna objašnjenja za svoje postupke“.

Baker Mayfield, Foto: Reuters

Bez namjere vraćanja novca

Tužba tvrdi da je „stvarnost“ ta da je novac uzet „bez plana ili mogućnosti vraćanja“. U januaru je postignut sporazum kojim je definiran plan za vraćanje ukupno 11,74 miliona dolara, plus kamate.

Vraćanje novca trebalo je početi 30. septembra, ali najnovija Mayfieldova tužba tvrdi da optuženi „nisu imali namjeru“ poštovati uvjete sporazuma i da „nisu vratili nijedan dolar“.

Tužbom se kompanije terete za kršenje sporazuma. Mayfield zahtijeva da sud naloži vraćanje novca te pokrivanje troškova advokata i kamata.

Optuženi u tužbi su CCMG, koja nije odmah odgovorila na zahtjev Forbesa za komentar. Tu su i njene povezane firme Texas Contract Manufacturing Group, Unitech Tool & Machine Inc., Apex Machining, Inc. i Lor-Van Manufacturing Inc.

Vincent Carchietta-Imagn Images

Nekada prvi pik na draftu

Baker Mayfield igrao je koledž fudbal za Univerzitet Teksas Tech prije nego što su ga 2018. godine kao prvog pika NFL drafta izabrali Cleveland Brownsi. Postavio je rekord NFL-a po broju tačdauna u debitantskoj sezoni i igrao plej-of s Brownsima. Potom je 2022. prešao u Los Angeles Ramse, a zatim u Carolina Pantherse. Prošle godine pridružio se Buccaneersima (zamijenivši Toma Bradyja) i predvodio tim do osvajanja titule u diviziji.

Prema podacima Spotrac-a, Mayfield je od početka profesionalne karijere zaradio oko 85 miliona dolara i na putu je da zaradi još 70 miliona dolara tokom 2025. i 2026. prema ugovoru s Buccaneersima.

Tampa Bay Buccaneersi rangirani su kao 16. najvrijedniji NFL tim prema magazinu Forbes, s procijenjenom vrijednošću od 5,4 milijarde dolara. To je povećanje od 29 posto u odnosu na prethodnu godinu. Tim je u vlasništvu porodice Glazer, čije se bogatstvo procjenjuje na 10 milijardi dolara od februara.

Sportisti kao mete

Mayfield nije jedini profesionalni sportista koji je tužio zbog pronevjere. Zvijezda Los Angeles Dodgersa, Shohei Ohtani, navodno je bio žrtva pronevjere od 16 miliona dolara koju je sproveo njegov prevoditelj, koristeći novac za pokrivanje kockarskih dugova.

Bivša zvijezda San Antonio Spursa, Tim Duncan, optužio je bivšeg finansijskog savjetnika za prevaru vrijednu više od 20 miliona dolara. Brojni sportisti, uključujući bivšeg NFL koterbeka Marka Sancheza, tvrdili su da ih je finansijski savjetnik prevario za više od 30 miliona dolara.

Autor: Mary Whitfill Roeloffs, novinarka Forbes