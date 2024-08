Pola milijarde dolara prihoda, 75 miliona nagradnog fonda, ovo su brojke ovogodišnjeg US Opena, najbogatijeg teniskog turnira

Kada najbolji teniseri svijeta u ponedjeljak izađu na teren u Queensu u New Yorku, borit će se za svoj dio od 75 miliona dolara, koliko iznosi nagradni fond ovogodišnjeg US Opena, najvećeg u historiji tenisa, deset miliona više od onoga što je ove godine ponudio Wimbledon, drugi po vrijednosti Grand Slam. Zapravo, samo učestvovanje na turniru u Nacionalnom teniskom centru Billie Jean King dolazi s šesteroznamenkastim čekom: Gubitnici prvog kola u singlu dobit će 100.000 dolara nagrade, što je povećanje od 23 posto u odnosu na 2023. i 72 posto više nego prije pet godina, kada su igrači u glavnom ždrijebu imali zagarantovanih samo 58.000 dolara. To su velike brojke, ali sve u vezi s US Openom ima tendenciju biti malo izvan ljestvica u svijetu tenisa, evo još nekih ključnih brojki s posljednjeg velikog turnira u godini.

4

Ova brojka pokazuje koliko je puta Novak Đoković osvojio US Open. Ako 37-godišnji Srbijanac uspije odbraniti svoju titulu iz 2023., izjednačit će se s Jimmyjem Connorsom, Peteom Samprasom i Rogerom Federerom po broju osvojenih titula u Open eri muškog tenisa te nadmašiti svog rivala Rafaela Nadala, koji je četiri puta pobijedio u Queensu, ali ove godine preskače turnir. Pobjeda bi Đokoviću donijela i rekordnih 25 Grand Slam titula.

7

Približna težina (u funtama) trofeja za muški singl na US Openu. Sponzoru turnira Tiffany & Co. treba gotovo pet mjeseci da ga izradi. Trofeji se tokom cijele godine čuvaju u Međunarodnoj teniskoj kući slavnih u Newportu na Rhode Islandu, ali pobjednici od 1987. godine dobivaju repliku trofeja. Prošle godine Tiffany je počeo nuditi ručno graviranje imena pobjednika na licu mjesta, tako da igrači mogu otići s peharom i uspomenama.

17

Broj terena u Nacionalnom teniskom centru Billie Jean King, koji se prostire na 42 hektara u Flushing Meadowsu, od kojih se do 16 koristi tokom US Opena. Tu su i pet terena za trening, kao i dodatni prostor za vježbanje na obližnjem Randall's Islandu.

25

Broj sponzora US Opena, što predstavlja porast u odnosu na 24 iz 2023. godine. Destination DC, koji promovira turizam u Washington D.C-u novi je sponzor ove godine. Vraća se Moët & Chandon, koji je bio službeni šampanjac turnira od 2011. do 2014. godine. (Turnir od tada nije imao sponzora iz šampanjske industrije).

Carlos Alcaraz, Foto: REUTERS/Mike Segar

31

Broj pozicija za kameru na stadionu Arthur Ashe (centralno polje). Ovdje se nalazi i 25 radnih stanica za televizijske kuće.

70

Brojni koncesijski štandovi u Nacionalnom teniskom centru Billie Jean King, zajedno sa sedam restorana i 78 mobilnih prodavača. Tu je i 688 javnih toaleta te 28 kioska i prodavaonica robe.

+185

Omjeri koje su ponudili DraftKings i FanDuel za favorita u muškom singlu Carlosa Alcaraza objavljeni su u četvrtak. To znači da bi kladioničar, koji na njega stavi 100 dolara, osvojio 185 dolara ako bude uspješan. Sa samo 21 godinom, Alcaraz cilja na svoj treći Grand Slam turnir u 2024. i svoj peti ukupno. Španjolac je već sada najplaćeniji teniser na svijetu, sa zaradom koja se procjenjuje na 42,3 miliona dolara u posljednjih 12 mjeseci.

Aryna Sabalenka, Foto: REUTERS/Mike Segar

+240

Kvote na kladionicama za favoritkinju ženskog singla, Arynu Sabalenku, na FanDuelu nakon ždrijeba u četvrtak, što znači da bi kladiničar osvojio 240 dolara na ulog od 100 dolara. (DraftKings je njene izglede postavio na +250.) Dvadesetšestogodišnja Bjeloruskinja bila je prošle godine finalistkinja US Opena, a u januaru je osvojila Australian Open – koji je jedan od dva Grand Slam turnira koji se igra na tvrdim terenima.

500

Prijavljeni broj ljudi koji su u junu učestvovali na probama za izbor ekipe koja skuplja loptice na US Openu, iz baze od više od 1.400 prijavljenih kandidata. Prema podacima US Opena, otprilike 350 sakupljača loptica radilo je na prošlogodišnjem turniru, maksimalno šest na jednom terenu istovremeno.

894

Broj mečeva koji su na rasporedu tokom 18 dana US Opena, uključujući kvalifikacijske turnire i takmičenja za mlade. Prošle godine na turniru je učestvovalo 910 tenisera iz 65 zemalja.

23,859

Kapacitet sjedećih mjesta na stadionu Arthur Ashe, najvećem teniskom objektu na svijetu, gdje su najviša sjedala udaljena 32 metra od terena. Drugi najveći teren u Flushing Meadowsu – stadion Louis Armstrong, s navedenim kapacitetom od 14.069 mjesta – gotovo je iste veličine kao i glavni tereni na Roland Garrosu, Wimbledonu i Australian Openu, od kojih svaki ima kapacitet od otprilike 15.000 mjesta.

100.000

Broj teniskih loptica korištenih tokom US Opena, osigurao je sponzor Wilson. Lopte koje koriste muškarci i žene iste su veličine, ali muške lopte imaju deblji filc.

Foto: US Open

452.599

Broj koktela Honey Deuce prodanih 2023., po cijeni od 22 dolara svaki (za nešto manje od 10 miliona dolara ukupno). Piće, koje je dio 18-godišnjeg partnerstva između US Opena i Grey Goosea te se poslužuje u suvenirskoj čaši, kombinira votku, sok od limuna i liker od maline, i dolazi s ukrasom od zelene dinje. Konzumenti ga se ne mogu zasititi jer prodaja je porasla za oko 12 posto prošle godine, sa 405.000 koktela u 2022., a US Open je udvostručio i broj kioska koji ga nude, te ih sada ima četiri.

799,402

Rekordna posjećenost zabilježena je prošle godine tokom dvije sedmice glavnog ždrijeba, što je povećanje od tri posto u poređenju s 2022. Turnirska sedmica navijača privukla je dodatnih 157.985 gledatelja, što je porast od 41 posto. Ove godine, prema Sports Business Journalu, US Open je zabilježio veću potražnju za ulaznicama nego inače i rasprodan je bio do kraja aprila, brže nego bilo koje drugo izdanje.

1,3 miliona dolara

Približan iznos koji će Teniski savez Sjedinjenih Država platiti teniserima u invalidskim kolicima. Organizatori su ove godine otkazali turnire pojedinačno, parova i quad turnira (rezervirane za osobe s invaliditetom jednog ili oba gornja ekstremiteta, kao i donjih) u invalidskim kolicima zbog preklapanja s Paraolimpijskim igrama u Parizu, no USTA je odlučila isplatiti iznos igračima koji bi sudjelovali na US Openu s ekvivalentom novčane nagrade koju bi dobili.

3,6 miliona dolara

Nagradni fond za pobjednike u muškom i ženskom singlu na ovogodišnjem US Openu. Iako ne doseže rekordnih 3,85 miliona dolara iz 2019. godine, prije nego što je došlo do preraspodjele nagradnog fonda turnira, čime su nagrade za singl smanjene na 2,5 miliona dolara u 2021. godini, ovogodišnja nagrada je ipak 20 posto veća od tri miliona dolara iz 2023. godine. Samo ATP Finals potencijalno plaća više. (Na tom turniru učesnici dobivaju naknadu za svaku pobjedu, a 4,8 miliona dolara bilo je dostupno za neporaženog pobjednika u 2023. godini.) Svi igrači na US Openu također dobivaju 1.000 dolara u putnim bonovima za avio prijevoz, do 600 dolara dnevno za smještaj i besplatnu žicu za do pet reketa po rundi.

514 miliona dolara

Prihod od poslovanja koji je ostvario US Open 2023., prema godišnjem finansijskom izvještaju Američkog teniskog saveza. S druge strane, direktni troškovi iznosili su ukupno 199 miliona dolara.