Ovo je lista 10 najplaćenijih tenisera i teniserki

Novak Đoković je osvojio olimpijsko zlato, ali nije broj 1 među top 10 igrača, koji su zajedno zaradili 246 miliona dolara u posljednjih 12 mjeseci prije oporezivanja i plaćanja naknada agentima.

Od kada je postao profesionalac 2003. godine, Novak Đoković je osvojio rekordne 24 Grend slem titule u singlu, učvrstivši se na poziciji najvećeg tenisera svih vremena. Međutim, bez obzira na to koliko je titula osvojio, nikada nije bio rangiran više od drugog mjesta na listi najplaćenijih tenisera – sve dok se Rodžer Federer (Roger Federer) nije povukao 2022. godine. Sljedeće godine, Đoković je konačno zauzeo prvo mjesto, sa kombinovanom zaradom od 38,4 miliona dolara na terenu i procijenjenim prihodima van terena.

Ispostavilo se da je njegova vladavina trajala tačno jednu godinu. Njegov sljedeći veliki rival, 21-godišnji Karlos Alkaraz (Carlos Alcaraz) iz Španije, skočio je na 1. mjesto ove godine sa procijenjenih 42,3 miliona dolara prije oporezivanja i naknada za agente u posljednjih 12 mjeseci, računajući od US Opena 2023.

Đoković, koji je izgubio od Alkaraza u posljednja dva finala Vimbldona, ali mu se revanširao u meču za zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, sada je na 2. mjestu sa 37,2 miliona dolara i još prednjači sa 12,2 miliona dolara samo od nagrada.

Međutim, teniski insajderi sada čvrsto vjeruju da Alkaraz ima prednost van terena, sa procijenjenih 32 miliona dolara od sponzorstava (uključujući Nike, Rolex i BMW), kao i zgusnutim rasporedom pojavljivanja i egzibicija za koje se vjeruje da mu plaćaju milion – ili čak dva miliona – dolara samo za prisustvo.

Ukupno, 10 najplaćenijih tenisera zaradilo je procijenjenih 246 miliona dolara u proteklih 12 mjeseci. To je daleko od rekordnih 343 miliona dolara iz 2020. godine – kada su, sada penzionisani Federer i Serena Vilijams (Serena Williams), zajedno zaradili 142 miliona dolara – ali ukupna suma predstavlja povećanje od 26% u odnosu na 2023. godinu, kada je iznosila 196 miliona dolara.

U još jednom obećavajućem znaku za situaciju u tenisu, prosječna starost ovogodišnjih top 10 igrača je 26 godina, pri čemu su samo Đoković i 38-godišnji Rafael Nadal (6. mjesto, 23,3 miliona dolara) stariji od 30 godina. (Za poređenje, prosječna starost na listi iz 2020. godine bila je malo ispod 30 godina).

Četiri žene su među top 10 – malo manje u odnosu na pet iz 2023. godine, ali još jedan podsjetnik da je tenis jedini veliki profesionalni sport u kojem su muški i ženski sportisti na uporedivom finansijskom nivou.

Još niko ne prilazi finansijskoj stratosferi Federera, koji je bio najplaćeniji sportista od 2007. do penzionisanja i koji je i dalje zarađivao procijenjenih 90 miliona dolara godišnje kada je okačio reket o klin. Ali Alkarazovih 42,3 miliona dolara je najbolji rezultat koji je igrač ostvario, a da se ne zove Federer, Đoković, Naomi Osaka ili Nadal u 17 godina koliko Forbes sastavlja rang-listu teniskih zarada. A on je sakupio četiri Grend slem titule prije svog 22. rođendana što znači da je budućnost tenisa već ovdje.

Karlos Alkaraz (Carlos Alcaraz), 42,3 miliona dolara

Godine: 21 | Nacionalnost: Španija |

Zarada na terenu: 10,3 mil. dolara • Zarada van terena: 32 mil. dolara

Foto: Susan Mullane-USA TODAY Sports

Kao Španac koji briljira na zemljanim terenima, Alkaraz je rano u karijeri počeo da privlači poređenja sa Rafaelom Nadalom. Veze između dva igrača produbljene su ove godine kada su se suočili u egzibiciji na Netfliksu (Netflix) u martu i udružili u dublu na Olimpijskim igrama u Parizu u julu – kao i kada je Alkaraz preuzeo Nadalov tron na Rolan Garosu u junu. Alkaraz, koji je takođe osvojio srebrnu olimpijsku medalju u singlu i sada je treći na svjetskoj rang-listi, favorit je na US Openu, koji je prethodno osvojio 2022. godine i koji bi mu donio tri velike titule u ovoj kalendarskoj godini. Netfliks ne može da ga se zasiti: striming servis planira da sljedeće godine objavi dokumentarnu seriju o njemu.

Novak Đoković, 37,2 miliona dolara

Godine: 37 | Nacionalnost: Srbija |

Zarada na terenu: 12,2 mil. dolara • Zarada van terena: 25 mil. dolara

Foto: Reuters/Edgar Su

Đoković je 2023. godine osmi put završio sezonu kao broj 1 na ATP turu, što je neviđen uspjeh, i postao je najstariji broj 1 u istoriji kompjuterizovanih rang-listi singlova u aprilu. Na kraju je produžio svoj rekord sa najviše nedjelja na prvom mjestu na 428, a zatim je popunio jedinu rupu u svom nevjerovatnom rezimeu osvajanjem olimpijskog zlata u Parizu – postignuće koje mu je takođe donijelo bonus od 218.000 dolara od njegove rodne Srbije. Đoković, koji sada zauzima 2. mjesto u muškom singlu, raskinuo je sa svojim dugogodišnjim agentom Eduardom Artaldijem prošle godine, ali održava unosan portfolio sponzorstava koji uključuje Asics, Head, Hublot i Lacoste. Sa svojim sponzorom Waterdrop, nedavno je lansirao liniju „elektrolitnih hidratacionih kockica“ pod nazivom Sila, a takođe je i suosnivač Profesionalne teniske igračke asocijacije (PTPA), koja je u februaru postigla dogovor da članovima obezbijedi pristup u više od 1.500 VIP salona na aerodromima. Ovog mjeseca, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su vođeni razgovori o izgradnji Đokovićevog muzeja u Beogradu.

Koko Gof (Coco Gauff), 27,1 milion dolara

Godine: 20 | Nacionalnost: SAD |

Zarada na terenu: 7,1 mil. dolara • Zarada van terena: 20 mil. dolara

Foto: Susan Mullane/USA TODAY Sports

Velika prekretnica Gof, osvajanjem šampionata u singlu na US Openu 2023. godine – i njenim nastavkom sa titulom u dublu na ovogodišnjem Rolan Garosu – dala je marketinškim stručnjacima još jedan razlog da jure ovu mladu američku zvijezdu, koja je van terena slijedila stabilnu strategiju, ali je i dalje među najbolje plaćenim sportistima u ovom sportu. Rangirana kao treća u ženskom singlu i 15. u dublu, Gof sada ima 11 dugoročnih partnerstava, sa linijom za njegu kose Carol’s Daughter, sokovima Naked Brand i Fanatics kao najnovijim dodacima, a takođe je pokrenula novu modnu kolekciju sa American Eagle. Na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara u Parizu u julu, nosila je zastavu SAD zajedno sa Lebronom Džejmsom (LeBron James), a pojaviće se i na limitiranom izdanju kutije žitarica Wheaties.

Iga Švjontek (Iga Swiatek), 26,7 miliona dolara

Godine 23 | Nacionalnost: Poljska |

Zarada na terenu: 11,7 mil. dolara • Zarada van terena: 15 mil. dolara

Foto: Reuters/Lisi Niesner/

Nakon što je četvrti put trijumfovala na Rolan Garosu u junu, Švjontek je osvojila bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, obezbjeđujući bonus od 50.000 dolara od svoje rodne Poljske uz skoro 11,7 miliona dolara od nagrada u posljednjih 12 mjeseci. Samo Novak Đoković nadmašuje taj iznos, i to za manje od 300.000 dolara – što nije mala stvar s obzirom na to da su nagrade dostupne ženama i dalje manje nego kod muškaraca na nekim turnirima van četiri najveća. (Švjontek je, na primjer, zaradila 700.000 dolara za svoju pobjedu na Italijan openu u maju, dok je Aleksander Zverev dobio 1,05 miliona dolara za pobjedu na muškom turniru). Švjontek je, međutim, izrazila zabrinutost zbog rasporeda igranja koji je doveo do tih čekova. „Očigledno, to nije naša odluka, ali sigurno mislim da imamo previše turnira u sezoni“, rekla je u intervjuu na terenu na Sinsinati openu ovog mjeseca. „To neće završiti dobro“. Švjontek je van terena takođe zauzeta, potpisujući ugovore o partnerstvu ove godine sa Lego i Lancôme.

Janik Siner (Jannik Sinner) 26,6 miliona dolara

Godine: 23 | Nacionalnost Italija |

Zarada na terenu: 11,6 mil. dolara • Zarada van terena: 15 mil. dolara

Foto: Sam Greene – The Cincinnati Enquirer/USA TODAY Sports

Sinerova turbulentna godina doživjela je pad ovog mjeseca kada je otkriveno da je u martu bio pozitivan na zabranjeni steroid i morao je da se odrekne nagrada i bodova koje je zaradio na turniru u Indijan Velsu. Međutim, Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) utvrdila je da su niske koncentracije u njegovom sistemu rezultat kontaminacije, te Siner nije morao da propusti nijedan turnir. Iako je propustio Olimpijske igre u Parizu zbog tonzilitisa i mučila ga je povreda kuka, njegova sezona ga je dovela i do novih visina. Sinerova pobjeda na Australijan openu u januaru bila je prva Gren slem titula za jednog Italijana poslije 48 godina. Lansirao se na prvo mjesto u singlu u junu i osvojio Sinsinati open ovog mjeseca, obezbjeđujući mjesto među favoritima na US Openu. Van terena, sklopio je sponzorske ugovore sa linijom za njegu kože La Roche-Posay i pastom De Cecco, uz postojeće sponzore kao što su Gucci, Lavazza kafa i Rolex.

Rafael Nadal, 23,3 miliona dolara

Godine: 38 | Nacionalnost: Španija |

Zarada na terenu: 0,3 mil. dolara • Zarada van terena: 23 mil. dolara

Foto: Reuters/Phil Noble

Nadal još nije odredio zvaničan datum penzionisanja – „Ne žurim da donesem odluku o svojoj budućnosti“, nedavno je rekao za španske novine Marka – ali je jasno da se kraj bliži za legendarnog Španca, koji se povukao sa US Opena ranije ovog m,eseca. Za sada, planirano je da igra na Lejver kupu u Berlinu u septembru – timskom turniru na kojem se, inače, Rodžer Federer oprostio od takmičarskog tenisa 2022. godine. Nadal je već imao olimpijsko oproštajno pojavljivanje u kojem je učestvovao u paljenju olimpijskog plamena zajedno sa penzionisanim sportskim zvijezdama Nađom Komaneči (Nadia Comaneci), Karlom Luisom (Carl Lewis) i Serenom Vilijams, a u posljednjih 19 mjeseci odigrao je samo šest ATP turnira. Takav ograničen raspored bi uništio prihode većine sportista, posebno u tenisu, gdje sponzori često smanjuju svoje naknade igračima koji padaju na rang-listi ili propuštaju vrijeme. Ali Nadal nije kao većina sportista. Osvajač 22 Grend slem titule ima dugogodišnje odnose sa mnogim svojim sponzorima – upravo je proslavio 20. godišnjicu sa Kijom (Kia) – a potpisao je i novi ugovor sa Infosysom i uložio u kompaniju za rezervacije sportova s reketom Playtomic, dok se udružio sa Federerom za kampanju Louis Vuitton-a. Nadal je takođe postao ambasador teniske federacije Saudijske Arabije, aranžman koji je izazvao negodovanje među navijačima, ali se vjeruje da mu donosi sedmocifrenu godišnju sumu.

Danil Medvedev, 20,3 miliona dolara

Godine: 28 | Nacionalnost: Rusija |

Zarada na terenu: 7,3 mil. dolara • Zarada van terena: 13 mil. dolara

Foto: Danielle Parhizkaran – USA TODAY Sports

Medvedev ima jednu Grend slem pobedu – na Flushing Meadows-u 2021. godine – ali je stigao do još pet velikih finala, uključujući US Open 2019. i 2023. godine i ovogodišnji Australijan open. Njegov drugi plasman u Melburnu doneo mu je i rekorde za najviše odigranih setova na jednom Grend slem turniru (31) i najviše provedenog vremena na terenu (24 sata i 17 minuta). U decembru, tim Medvedeva je osvojio Svetsku tenisku ligu – mešoviti egzibicioni turnir na kojem su takođe učestvovali Kasper Rud, Arina Sabalenka i Iga Švjontek – i planirano je da igra na 6 Kings Slam-u, egzibiciji u Saudijskoj Arabiji u oktobru, zajedno sa Karlosom Alkarazom, Novakom Đokovićem, Rafaelom Nadalom, Holgerom Runeom i Janikom Sinerom. Strastveni gejmer, Medvedev ima partnerstva sa HyperX slušalicama za gejming i proizvođačima igara EA Sports i Ubisoft, a pridružio se vlasničkoj grupi esports organizacije M80 prošle godine.

Naomi Osaka, 14,6 miliona dolara

Godine: 26 | Nacionalnost: Japan |

Zarada na terenu: 0,6 mil. dolara • Zarada van terena: 14 mil. dolara

Foto: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports

Osaka se vratila na teren u januaru, nakon što su je povrede i zatim porođaj udaljili od igre od septembra 2022. Kako pokušava da se vrati u formu koja joj je donijela četiri velike titule do 23. godine, ovog mjeseca je na Instagramu pisala o svom teškom postporođajnom povratku tenisu, rekavši: „Ne razumijem zašto sve mora da se osjeća skoro kao novo. Ovo bi trebalo da mi bude jednostavno kao disanje, ali nije, i iskreno nisam sebi dala prostora za to do sada“. Osakin dugi izostanak i njena nedosljedna igra ove godine spustili su je na 85. mjesto na rang-listi singlova – što znači da joj je bila potrebna specijalna pozivnica da uđe u žrijeb za US Open – ali iskren način na koji govori o svojim borbama pomaže da zadrži sponzore. Osaka ima nova partnerstva sa Etsy, Maybelline, Meta AI i ZICO Coconut Water, a njena medijska kompanija, Hana Kuma, nedavno je pokrenula program za kreiranje marketinških kampanja za LPGA Tour golferke. Kompanija takođe razvija televizijsku seriju za odrasle anime, u kojoj će Osaka biti glasovna glumica, kao i izvršni producent.

Kasper Rud (Casper Ruud) 13,9 miliona dolara

Godine: 25 | Nacionalnost: Norveška |

Zarada na terenu: 3,9 mil. dolara • Zarada van terena: 10 mil. dolara

Foto: Eric Bolte – USA TODAY Sports

Rud je u maju osvojio svoju 12. ATP titulu u karijeri u Ženevi. Jedanaest ih je osvojio na šljaci, ali kada je zdrav – parazit ga je ometao na proljeće, a bolest ga je izbacila sa turnira u Montrealu ovog mjeseca – Rud može da se takmiči na bilo kojoj podlozi. On je jedini muškarac od 25 godina ili mlađi sa najmanje 100 pobjeda na tvrdim terenima i šljaci. Van terena, Rud je dodao ugovore sa Fleming satovima, švedskom bankom Handelsbanken i Renoom, uz pola tuceta postojećih sponzora.

Arina Sabalenka, 13,7 miliona dolara

Godine: 26 | Nacionalnost: Bjelorusija |

Zarada na terenu: 6,7 mil. dolara • Zarada van terena: 7 mil. dolara

Foto: Sam Greene – USA TODAY Sports

Nakon što je osvojila drugu uzastopnu titulu na Australijan openu u januaru, Sabalenka je propustila Vimbldon zbog povrede ramena i odlučila da preskoči Olimpijske igre kako bi se odmorila. Ali se vratila snažno osvajanjem Sinsinati opena ovog mjeseca, prekinuvši pobjednički niz Džesike Pegule (Jessica Pegula) na pripremnom turniru za US Open i ponovo se popela na 2. mjesto na rang-listi singlova. Sabalenka sada ulazi u US Open kao favorit, želeći da poboljša prošlogodišnji drugi plasman. Van tenisa, nedavno je sklopila sponzorske ugovore sa lancem poslastica Oakberry i slušalicama Master & Dynamic.

METODOLOGIJA

Podaci o zaradi na terenu odražavaju novčane nagrade i olimpijske bonuse prikupljene u posljednjih 12 mjeseci, računajući od US Opena 2023. godine, i zaokruženi su na najbližih 100.000 dolara. Procjene zarade van terena određene su kroz razgovore sa industrijskim insajderima i odražavaju prihode (zaokružene na najbliži milion dolara) od sponzorstava, pojavljivanja, licenciranja i memorabilija, kao i novčane povrate od bilo kojih poslova u kojima sportista ima značajan interes. Lista uključuje sportiste aktivne tokom navedenog 12-mjesečnog perioda.

Forbes ne uključuje prihode od investicija kao što su kamate ili dividende, ali uzima u obzir isplate od prodaje vlasničkih udjela. Forbes ne odbija poreze ili agentske naknade.

