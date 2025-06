Holivudske zvijezde zarađuju novac na Broadwayu, ali samo za producente

George Clooney nije mogao poželjeti veći ili bolji broadwayski debi. Predstava “Laku noć i sretno” – koju je on koautor, producent i glumac – nominirana je za pet nagrada Tony na ovonedjeljnoj ceremoniji, uključujući nominaciju za najboljeg glumca za Clooneyja. Osim toga, oborila je sedmične rekorde na blagajnama kao najuspješnija pozorišna drama (bez muzike) u historiji. Subotnja pretposljednja izvedba bit će prenošena uživo na CNN-u i HBO Maxu, što je prvi put za broadwaysku predstavu.

U 12 od 13 planiranih sedmica prikazivanja, pozorišna adaptacija obračuna između novinara Edwarda R. Murrowa i senatora Josepha McCarthyja zaradila je 44 miliona dolara na Broadwayu — više od originalnog filma iz 2005. godine, koji su napisali i režirali Clooney i Grant Heslow, a koji je uprkos šest nominacija za Oskara (uključujući nominacije za najbolji film i režiju) zaradio samo 32 miliona dolara u SAD-u.

Ali jedno je jasno – Clooney nije došao na Broadway zbog novca.

Prema procjenama Forbesa, 64-godišnji Clooney će zaraditi oko 6 miliona dolara od honorara i bruto autorskih honorara za više uloga u predstavi, više od bilo kojeg drugog pozorišnog izvođača u tom periodu, ali i dalje djelić onoga što najplaćeniji holivudski glumci zarađuju po filmu. Na primjer, za prošlogodišnji film Vukovi, Forbes procjenjuje da je Apple platio Clooneyju i njegovom kolegi Bradu Pittu po 30 miliona dolara.

Proizvođači skloni malim produkcijama

Bilo da se radi o “čistoći” glume ili prestižu pozorišta, poznata je izreka broadwayskog veterana Terrencea Manna: “Film će vas učiniti slavnim, televizija će vas učiniti bogatim, ali pozorište će vas učiniti dobrim”, pa su George Clooney i drugi glumci A-liste postali ključni dio broadwayskog ekosistema.

Trenutno, Denzel Washington i Jake Gyllenhaal glume u filmu Othello, dok Kieran Culkin, Bob Odenkirk i Bill Burr predvode predstavu Glengarry Glen Ross. U aprilu je Paul Mescal (Gladijator II) završio svoj angažman u filmu Tramvaj zvan čežnja, a tokom 2024. godine, Robert Downey Jr. (Robert Downey Jr.), Rachel McAdams (Rachel McAdams), Steve Carell (Steve Carell), Eddie Redmayne (Eddie Redmayne) i Jeremy Strong (Jeremy Strong) također su igrali na Broadwayu 2024. godine – svi u predstavama bez muzike koje su se izvodile od 10 do 16 sati u nedjelju, s unaprijed određenim datumom završetka kako bi se prilagodio rasporedima slavnih glumaca.

Producenti su sve više skloni da glume u mini-produkcijama.

Iako su holivudske zvijezde prisutne na Broadwayu već decenijama, posljednjih godina producenti i investitori sve više favoriziraju kraće produkcije vođene zvijezdama koje značajno smanjuju finansijski rizik. Predstava obično zahtijeva ulaganje od šest do devet miliona dolara za prvu izvedbu, dok novi mjuzikli koštaju između 20 i 25 miliona dolara. Sedmični operativni troškovi za drame iznose između 400.000 i 600.000 dolara, dok su za mjuzikle između 800.000 i 900.000 dolara.

Mala vjerovatnoća gubitka novca

„Vjerovatnoća da investitor izgubi sav svoj novac gotovo je nepostojeća jer se prodaja ulaznica zasniva na slavi glumca“, kaže Jason Turchinn, producent dobitnik nagrade Tony i osnivač Broadway Investors Cluba. „Možda nećete ostvariti višestruke dobitke, ali trebali biste dobiti dobar povrat.“

Na primjer, film “Laku noć i sretno” vratio je svoju početnu investiciju od 9,5 miliona dolara za samo sedam i po sedmica. “Othello” i “Glengarry Glen Ross” vratili su svoja ulaganja (9 miliona, odnosno 7,5 miliona dolara) u roku od devet sedmica.

Iako je maksimalni prihod ograničen kratkim trajanjem, investitori mogu očekivati ​​prinose od 10 do 30 posto, kaže Tarcin. Imajući u vidu da samo oko četvrtina svih broadwayskih predstava vraća uloženi novac, takve produkcije s velikim zvijezdama čine se kao sigurniji izbor u godinama koje dolaze.

Minimalne plate za glumce

Glumci A-liste, koji obično zarađuju više od 20 miliona dolara po filmu, primaju minimalnu sedmičnu platu u pozorištu – oko 100.000 dolara sedmično za najveća imena – kao predujam na određeni postotak neto bruto zarade predstave (nakon odbitaka kao što su naknade za ulaznice i troškovi renoviranja pozorišta). Autorska prava za glumce mogu doseći i do 10 posto bruto prihoda.

Drugi ključni članovi produkcije – scenaristi, producenti i reditelji – obično primaju tantijeme na osnovu manjeg procenta bruto zarade ili većeg udjela u profitu nakon pokrivanja početnih troškova. Kod tekućih produkcija ovo je uobičajena praksa, ali za produkcije sa zagarantovanim uspjehom – poput jednogodišnjeg angažmana Hugha Jackmana u rimejku filma The Music Man iz 2022. godine – koristi se model isplate na osnovu bruto zarade. Clooneyjev ugovor za film Laku noć i sreću uključuje udio u neto bruto zaradi za njegove uloge glumca, pisca, producenta i vlasnika originalnog sadržaja.

Više od milion dolara sedmično

Do ove sezone, glumčev udio u bruto zaradi bio je tek neznatno iznad minimalnih honorara. Većina uspješnih serija zarađuje nešto više od milion dolara sedmično, a glumci su mogli zaraditi između jednog i tri miliona dolara tokom cijelog prikazivanja. Ali ako ste neko ko je stekao bogatstvo kao lik superheroja (Jackman), prodao kompaniju za tekilu (Clooney) ili je jedna od najvećih filmskih zvijezda posljednje tri decenije (Washington), novac vam je manje važan.

Promjena u sezoni 2025. odražava se u shvatanju producenata koliko mogu povećati cijene ulaznica kada imaju zvijezdu. Prosječne cijene za predstave “Laku noć i sreću”, “Otelo” i “Glengarry Glen Ross” kreću se od 250 do 400 dolara, dok se “premium” ulaznice redovno prodaju za 700 do 900 dolara – više nego dvostruko u odnosu na prošlogodišnje uporedive predstave, kao i za hitove poput “Zločesta” i “Hamilton”.

Od predstava koje su počele s prikazivanjem u martu, tri od četiri najprofitabilnije su upravo one sa poznatim imenima. Laku noć, i sretno, i Otello u prosjeku zarađuju više od tri miliona dolara sedmično, a Clooneyjeva predstava je čak tri puta premašila ranije nedostižnu granicu od četiri miliona dolara za predstave bez muzike.

Loše recenzije nisu prepreka.

Za bogate pozorišne entuzijaste, gledanje filmskih zvijezda uživo očito ima neodoljiv šarm i nije sputano tipičnim preprekama poput loših kritika. Prema agregatoru pozorišnih recenzija Did They Like It?, Laku noć i sretno dobio je osam pozitivnih, devet osrednjih i četiri negativne recenzije od vodećih kritičara. Othello je dobio dvije pozitivne, 15 osrednjih i tri negativne kritike i nije osvojio nijednu nominaciju za Tonyja. Međutim, prodaja ulaznica ostala je jaka.

Prošlogodišnja McNealova emisija, koju je vodio Robert Downey Jr., bila je najgore ocijenjena u sezoni (jedna pozitivna, pet osrednjih i osam negativnih), ali je ipak zaradila 14 miliona dolara tokom 12 sedmica emitovanja.

Publika želi vidjeti holivudske zvijezde uživo

Poređenja radi, film “John Proctor Is The Villain”, savremena adaptacija romana “The Temptation” (Arthur Miller) sa Sadie Sink (Stranger Things) u glavnoj ulozi, dobio je 17 pozitivnih, tri prosječne i jednu negativnu kritiku i sedam nominacija za nagradu Tony, ali u prosjeku zarađuje manje od 500.000 dolara sedmično.

„Čini se da publika želi vidjeti holivudske zvijezde, uživo i na istom mjestu. Žude za tim iskustvom“, kaže jedan od vodećih producenata. „A za zvijezdu? Ovacije hiljadu ljudi svake večeri ne vrijeđaju ego.“

Matt Craig, Forbes

