Šta treba znati o novoj odluci ECB da smanji kamatne stope na dva posto

Evropska centralna banka (ECB), danas je (četvrtak) smanjila svoju referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena, sa 2,25% na 2%. Ovo je osmo uzastopno smanjenje od juna 2024. godine, ukupno smanjujući trošak zaduživanja za 200 baznih poena. Smanjenje je bilo očekivano, te ima za cilj podstaći usporene ekonomije eurozone, koja se bori sa svojim izzazovima, kako na unutrašnjem planu, tako i pritiscima koji stižu iz Amerike u vidu trgovinskog rata i carina. Iz odluke se može zaključiti da ECB nastoji pružiti podršku ekonomskom rastu, ali i očuvati stabilnosti cijena. Ekonomska aktivnost u eurozoni je oslabila i prije nego što je Trump najavio trgovinski rat i uvođenje carina na robu koja u SAD dolazi iz Evrope.

Iako je odluka bila očekivana, s pažnjom se pratilo i kako će na smanjenje kamatnih stopa reagirati globalna finansijska tržišta. Međutim, ništa spektakularno se nije desilo, euro je i dalje stabilan (1 euro – 1,142 USD).

Ljetna pauza je na vidiku, da li će biti novih monetarnih korekcija, teško je predvidjeti, ECB sve opcije ostavlja na stolu i odluke će se donositi od sastanka do sastanka i kako bude diktirala inflacija.

“Odluke o kamatnim stopama zasnivat će se na procjeni izgleda inflacije u svjetlu dolaznih ekonomskih i finansijskih podataka, dinamike osnovne inflacije i snage transmisije monetarne politike”, navodi ECB u svom saopćenju.

Šta znači kada ECB smanji kamatne stope?

Bankama postaje jeftinije pozajmljivati novac.

Podstiče ih da više kreditiraju građane i firme.

Cilj je da se potakne potrošnja, ulaganja i ekonomski rast, posebno ako prijeti ekonomsko usporavanje ili niska inflacija.

Kako smanjenje kamatnih stopa može utjecati na BiH u pogledu kredita?

Bosna i Hercegovina nije članica eurozone, ali koristi euro kao referentnu valutu zbog valutnog odbora. Banke u BiH većinom su u vlasništvu banaka iz EU (Austrija, Italija, Slovenija…). Kada ECB snizi stope, matice banaka dobijaju novac jeftinije i mogu olakšati uslove kreditiranja u BiH. Posljedično može dovesti do pada kamatnih stopa na kredite (posebno one u eurima ili indeksirane u eurima), ali su moguće i niže kamate na štednju, jer bankama novac postaje jeftiniji.Nadalje, ako niže stope potaknu potrošnju, može doći do rasta cijena (inflacije), međutim, ECB obično smanjuje stope kada je inflacija preniska ili pod kontrolom.