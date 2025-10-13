Građani BiH na bankama drže gotovo dvije milijarde više nego godinu ranije

Građani Bosne i Hercegovine sve više čuvaju novac na bankovnim računima, umjesto da ga troše. Prema podacima iz augusta ove godine, građani su u bankama držali čak 1,91 milijardu KM više nego godinu ranije.Prema podacima Centralne banke BiH (CBBiH) ukupni depoziti domaćeg sektora na kraju augusta iznosili su 36,04 milijarde KM, što je 395,9 miliona KM (1,1%) više nego mjesec ranije, od čega najveći dio otpada upravo na stanovništvo. Samo u osmom mjesecu ove godine, građani su u banke položili dodatnih 169,7 miliona KM, što potvrđuje da trend štednje nije slučajan, već da postaje nova ekonomska navika.

Povećanje depozita zabilježeno je i kod privatnih preduzeća za 194,3 miliona KM (2,4%), nefinansijskih javnih preduzeća za 5 miliona KM (0,3%), institucija vlade za 25,2 miliona KM (0,5%) i ostalih domaćih sektora za 1,7 miliona KM (0,1%).

Godišnja stopa rasta ukupnih depozita u augustu 2025. godine iznosila je 10,4%, odnosno 3,39 milijardi KM.

Posmatrano u širem kontekstu akumulacija kapitala na računima, umjesto da se “ubrizgaju” u potrošnju, investicije i sl., i mač je sa dvije oštrice, jer neminovno može usporiti privrednu aktivnost. Ekonomisti oprez pri potrošnji nazivaju psihološkom recesijom. Manja potrošnja iz opreza, ili straha od neizvjesnosti, vodi do slabije potražnje, što lančano dovodi i do slabijeg rasta maloprodaje i uslužnog sektora. Jednostavno, novac nije u svakodnevnim tokovima, nije “živ” i ne kruži kroz ekonomiju.