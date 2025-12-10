Najplaćeniji vozači Formule 1 u 2025.

Lando Norris možda jeste prvak F1 na stazi, ali u utrci za financijsku nadmoć to je druga priča jer je deset najplaćenijih vozača Formule 1 ove godine zaradilo procijenjenih 363 miliona dolara na platama i bonusima.

Borba za prvenstvo Formule 1 nastavila se do posljednjeg dana sezone, ali je Lando Norris osvojio treće mjesto na Velikoj nagradi Abu Dhabija u nedjelju, pobijedivši svog kolegu iz McLarena Oscara Piastrea i aktuelnog četverostrukog prvaka, Maxa Verstappena iz Red Bulla , te osigurao titulu za 2025. godinu i bonus od procijenjenih 10 miliona dolara.

Ispred Norrisa je sedmostruki prvak Formule 1 Lewis Hamilton , koji je postavio rekord serije s platom koju Forbes procjenjuje na 70 miliona dolara, te je dodao procijenjenih 500.000 dolara bonusa u svojoj prvoj sezoni s Ferrarijem nakon 12 izuzetno uspješnih godina s Mercedesom. Ali Verstappen je na kraju ponovo predvodio F1 grupu s procijenjenom ukupnom kompenzacijom od 76 miliona dolara, uključujući 65 miliona dolara plate i 11 miliona dolara bonusa. Dvadeset osmogodišnja holandska superzvijezda sada drži krunu zarade na stazi četiri sezone zaredom.

Procjenjuje se da je deset najplaćenijih vozača Formule 1 ove sezone na stazi zaradilo 363 miliona dolara, što je povećanje od 15% u odnosu na 317 miliona dolara u 2024. godini i izuzetan skok od 72% otkako je Forbes prvi put počeo objavljivati ​​rang listu 2021. godine.

Hamiltonov timski kolega iz Ferrarija Charles Leclerc , peti sa procijenjenih 30 miliona dolara, u odnosu na 27 miliona dolara, nalazi se među vozačima čije su plate porasle nakon što su dobile značajno povećanje prema novom ugovoru potpisanom prošle godine.

S obzirom na to da je Sergio Pérez pao s liste nakon što je izgubio mjesto u Red Bullu, te da je Pierre Gasly također pao usred katastrofalne sezone u Alpineu koja mu je efektivno uskratila priliku za zaradu bonusa za učinak, na listi se nalaze i dva novajlije.

Lance Stroll iz Aston Martina je ove godine broj 8 s procijenjenih 13,5 miliona dolara. Taj broj se može činiti visokim s obzirom na rekord 27-godišnjeg Kanađanina, koji je ove sezone završio na 16. mjestu u poretku vozača s 33 boda, ali odražava otkriće iz javnih finansijskih izvještaja njegovog tima. Budući da je Stroll sin milijardera i vlasnika tima Lawrencea Strolla , Aston Martin je morao otkriti njegovu kompenzaciju od 12,3 miliona dolara tokom sezone 2024., u odnosu na 5,6 miliona dolara u 2023. godini.

U međuvremenu, Kimi Antonelli iz Mercedesa, koji je u martu postao treći najmlađi vozač koji je debitovao u Formuli 1 sa 18 godina, 6 mjeseci i 19 dana, zauzima 10. mjesto sa procijenjenom zaradom od 12,5 miliona dolara od svoje obećavajuće debitantske sezone.

Pored specifičnih okolnosti bilo koje osobe, vozači u F1 ubiru plodove dva trenda koja povećavaju plate. Prvo, procvat Formule 1, sa rastućim sponzorstvom i nagradnim fondom serije, daje timovima više novca za igru. Forbes procjenjuje da je deset F1 timova prošle sezone ostvarilo prosječno 430 miliona dolara prihoda, dok je prosječna vrijednost tima porasla na 3,6 milijardi dolara ove godine, u odnosu na 1,9 milijardi dolara u 2023. godini.

Istovremeno, ograničenje troškova uvedeno 2021. godine ograničava ono što timovi mogu potrošiti na mnoga područja vezana za dizajn i konstrukciju trkaćih automobila na oko 170 miliona dolara ove sezone. Ali plate vozača su isključene iz tog proračuna, što timovima očajnički potrebnim bilo kakvoj prednosti na stazi daje jednu jasnu kategoriju u kojoj mogu pokazati svoju finansijsku snagu.

Osim povremenog objavljivanja u finansijskim podnescima ili tužbama, kao u slučaju Stroll, brojke o kompenzacijama vozača Formule 1 rijetko se objavljuju. Međutim, općenito se smatra da ugovori direktno povezuju platu vozača s njihovim učinkom na stazi. Iskusni vozač za istaknuti tim obično će primati veliku, zagarantovanu platu, s bonusima za pobjede u utrkama ili prvenstva. Vozači koji su manje iskusni ili se takmiče za manje timove obično će primati manje plate, ali mogu dobiti značajne bonuse za pobjede u utrkama ili osiguranje bodova u poretku.

1. Max Verstappen (76 miliona dolara)

Tim: Red Bull Racing | Nacionalnost: Holandija | Godine: 28 | Plata: 65 miliona dolara | Bonusi: 11 miliona dolara

Fotografija: AFP

U poređenju sa svojom dominantnom sezonom 2023. i 2024., u kojoj je pobijedio u najmanje sedam od prvih deset utrka Grand Prixa svake sezone, Verstappen je imao spor početak godine, sa samo dvije pobjede u 15 utrka. Ali, 28-godišnja holandska zvijezda je krenula u bijesan nalet u završnim fazama, pobijedivši u šest od posljednjih devet utrka Grand Prixa i završivši sezonu sa osam pobjeda, uključujući nedjeljno finale u Abu Dhabiju. Završio je samo 2 boda iza Landa Norrisa iz McLarena, tijesno propustivši peto prvenstvo koje bi ga dovelo na treće mjesto svih vremena među vozačima Formule 1, uz Juana Manuela Fangija. Međutim, u septembru, tokom pauze između utrka F1, Verstappen je dokazao da može pobijediti bez obzira koji automobil vozi. Vozeći sportski automobil Ferrari 296, pobijedio je u svojoj prvoj utrci u GT3 klasifikaciji, trijumfujući uz Chrisa Lulhama u Njemačkoj na Nürburgring Endurance Series.

2. Lewis Hamilton (70,5 miliona dolara)

Tim: Ferrari | Nacionalnost: Ujedinjeno Kraljevstvo | Godine: 40 | Plata: 70 miliona dolara | Bonusi: 0,5 miliona dolara

Fotografija: AFP

Nakon što je Hamilton prošle godine objavio da napušta Mercedes nakon 12 sezona i šest titula prvaka u Formuli 1, rekao je da će mu trčanje za Ferrari biti ostvarenje dječijeg sna. Ali do novembra, 40-godišnji Englez je svoju prvu sezonu u crvenom automobilu nazvao noćnom morom. Iako je Hamilton završio na pristojnom šestom mjestu u poretku vozača, nije uspio da se popne na podijum ni na jednoj Velikoj nagradi – svojoj prvoj sezoni bez plasmana među prva tri u svojoj slavnoj 19-godišnjoj karijeri u Formuli 1. „Bila je to najgora sezona ikada“, rekao je prošlog mjeseca za Sky Sports. „Bez obzira koliko se trudim, sve je gore.“ S pozitivne strane, Hamilton je u martu pobijedio u sprint utrci u Kini i može se radovati potpunom resetovanju 2026. godine sa potpuno novim automobilom prema radikalno drugačijoj specifikaciji Formule 1.

3. Lando Norris ( 57,5 miliona dolara )

Tim: McLaren | Nacionalnost: Ujedinjeno Kraljevstvo | Godine: 26 | Plata: 18 miliona dolara | Bonusi: 39,5 miliona dolara

Fotografija: AFP

Četiri velike pobjede uslijedile su u aprilu kada je Norris iznenada izazvao Maxa Verstappena iz Red Bulla, a 26-godišnji Englez je ove godine dokazao da to nije bila slučajnost, sakupivši sedam pobjeda na Grand Prixu i 18 podijuma u 24 trke kako bi Verstappen i njegov timski kolega Oscar Piastre ostali u borbi za titulu najboljeg vozača. “Nisam plakao neko vrijeme i nisam mislio da hoću, ali jesam”, rekao je Norris, prvi vozač McLarena koji je osvojio titulu od Lewisa Hamiltona 2008. godine, nakon nedjeljnog finala. “Bila je to duga godina, ali smo to uradili i veoma sam ponosan na sve.”

4. Oscar Piastre ( 37,5 miliona dolara )

Tim: McLaren | Nacionalnost: Australija | Godine: 24 | Plata: 10 miliona dolara | Bonusi: 27,5 miliona dolara

Fotografija: AFP

Piastri je sezonu proveo u duelu za prvenstvo s Landom Norrisom i iako je 24-godišnji Australijanac na kraju zaostajao 13 bodova za svojim timskim kolegom iz McLarena i 11 iza kasnog startera Maxa Verstappena – ostvario je sedam pobjeda u Grand Prixu i 16 podijuma, pomogavši ​​u osvajanju konstruktorskog prvenstva u oktobru. Svoju priliku da preokrene stvari dobit će sljedeće sezone nakon što u martu potpiše višegodišnje produženje ugovora s McLarenom.

5. Charles Leclerc (30 miliona dolara)

Tim: Ferrari | Nacionalnost: Monako | Godine: 28 | Plata: 30 miliona dolara | Bonusi: 0 dolara

Fotografija: AFP

Ova godina je bila mješovita za Leclerca. S negativne strane, 28-godišnja monegaška zvijezda pala je na peto mjesto u poretku vozača, s trećeg mjesta iz 2024. godine, usred frustrirajuće sezone za Ferrari. S pozitivne strane, Leclerc, čiji ugovor navodno traje do 2029. godine, objavio je zaruke s modelom Alexandrom Saint Mleux u novembru i preuzeo je još nekoliko obaveza, potpisavši ugovore o sponzorstvu s brendovima Chivas Regal i Eight Sleep. Također je pokrenuo liniju odjeće pod nazivom CL16 i kreativni studio pod nazivom Sidequest za produkciju sadržaja s brendovima.

6. Fernando Alonso (26,5 miliona dolara)

Tim: Aston Martin | Nacionalnost: Španija | Godine: 44 | Plata: 24 miliona dolara | Bonusi: 2,5 miliona dolara

Fotografija: AFP

Nakon razočaravajuće 2024. godine, Alonso je imao još lošiju 2025. godinu, pavši na deseto mjesto u sezoni sa 56 bodova, dok je Aston Martin pao na sedmo mjesto kao tim. Dvostruki prvak, star 44 godine, ima još jednu godinu ugovora, što će mu dati priliku da se vrati u utrku za titulu nakon remonta tehničkih specifikacija Formule 1 i prelaska Aston Martina sa Mercedesovih motora na Honde.

7. George Russell (26 miliona dolara)

Tim: Mercedes | Nacionalnost: Ujedinjeno Kraljevstvo | Godine: 27 | Plata: 15 miliona dolara | Bonusi: 11 miliona dolara

Fotografija: AFP

S obzirom na to da je Lewis Hamilton otišao u Ferrari, Russell je ove godine uvjerljivo bio prvi vozač za Mercedes, završivši na četvrtom mjestu u poretku vozača, s dvije pobjede na Grand Prixu. U oktobru je 27-godišnji Englez potpisao produženje ugovora kako bi vozio za Mercedes sljedeće sezone, kasnije otkrivši da će, ako ispuni određene ciljeve performansi, njegov ugovor biti automatski obnovljen za 2027. godinu.

8. Lance Stroll (13,5 miliona dolara)

Tim: Aston Martin | Nacionalnost: Kanada | Godine: 27 | Plata: 12 miliona dolara | Bonusi: 1,5 miliona dolara

Fotografija: AFP

Kao i njegov timski kolega iz Aston Martina, Fernando Alonso, Stroll se mučio 2025. godine, pavši na 16. mjesto u poretku sa 33 boda i završivši među prvih deset u samo šest utrka Grand Prixa, nikada više od šestog mjesta. Međutim, budućnost 27-godišnjeg Kanađanina čini se sigurnom u Aston Martinu, u vlasništvu njegovog oca milijardera Lawrencea Strolla , nakon što je potpisao produženje ugovora u junu 2024. godine.

9. Carlos Sainz (13 miliona dolara)

Tim: Williams | Nacionalnost: Španija | Godine: 31 | Plata: 10 miliona dolara | Bonusi: 3 miliona dolara

Fotografija: AFP

Nakon što ga je Lewis Hamilton nakon četiri sezone prisilio da napusti Ferrarijevo mjesto, Sainz je potpisao ugovor s Williamsom do 2026. U svojoj prvoj godini s novim timom, 31-godišnji Španac završio je deveti u poretku s dva mjesta na podiju. Međutim, očito uživa poštovanje svojih kolega: ove godine, njegove kolege vozači Formule 1 glasali su za njega da postane direktor Udruženja vozača Grand Prixa, njihovog sindikata.

10. Kimi Antonelli (12,5 miliona dolara)

Tim: Mercedes | Nacionalnost: Italija | Godine: 19 | Plata: 5 miliona dolara | Bonusi: 7,5 miliona dolara

Fotografija: AFP

Antonelli je kao tinejdžerski početnik sjeo u legendarno Mercedesovo sjedište Lewisa Hamiltona. Uprkos nekim neuspjesima na tom putu, posebno tokom perioda sredine sezone u kojem je morao odustati četiri puta u šest utrka, pokazao je svoj potencijal i stigao do podija u tri utrke Grand Prixa. Također je završio sedmi u poretku vozača za sezonu, samo šest bodova iza svog prethodnika Hamiltona, zahvaljujući snažnom plasmanu u osam od posljednjih 11 utrka Grand Prixa.

Brett Knight, novinar Forbesa

