Musk nije jedini: Još devet milijardera znatno se obogatilo nakon američkih izbora

Cijene dionica Tesle nakon pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u SAD-u zabilježile su popriličan rast, ali nisu bile jedine. Rasle su i dionice tvrtki iz raznih drugih industrija, od kriptovaluta do kave.

Bio je ovo vrtoglav tjedan za američku burzu. Tržišta su u srijedu ujutro zabilježila velike skokove nakon pobjede Donalda Trumpa na izborima. Indeks S&P 500 nakratko je u petak po prvi put ikada premašio 6.000. Nasdaq je porastao za 5,7 posto, a gotovo jednak porast zabilježio je i Dow Jones.

U apsolutnim iznosima najviše se obogatio Elon Musk, ionako najbogatiji čovjek svijeta. Dionice njegove tvrtke Tesla porasle su proteklog tjedna za gotovo 30 posto, podigavši tržišnu vrijednost tvrtke na preko bilijun dolara. Sam Musk postao je bogatiji za 41 milijardu dolara.

Uz porast cijene bitcoina- koji je u petak navečer dosegao cijenu od 76.550 dolara, odličan tjedan su zabilježile i kripto burza Coinbase Global i aplikacija za trgovanje dionicama Robinhood.

Rasle su i dionice najvećih tehnoloških tvrtki. Predsjednik Oraclea Larry Ellison postao je bogatiji za 24 milijarde dolara uslijed rasta dionica tvrtke za 11 posto. Predsjednik Amazona Jeff Bezos obogatio se za 9 milijardi, a šef Mete Mark Zuckerberg za 7,5 milijardi dolara.

Za ovakav uspjeh cijena dionica nisu odgovorni samo izbori. Nekoliko kompanija nedavno je izvijestilo o velikoj zaradi u posljednjem tromjesečju, što je podiglo njihove vrijednosti

Forbes donosi izbor nekih od milijardera koji su se ovog tjedna najviše obogatili:

Elon Musk

Elon Musk; Foto: Profimedia

BOGATSTVO: 304 milijarde dolara PORAST: 41 milijarda dolara

Musk je nekoć podržavao demokratsku stranku, no ove je godine gotovo 119 milijardi dolara donirao političkom odboru za Donalda Trumpa. Pojavljivao se na Trumpovim skupovima, a obećaje da će kao savjetnik novom predsjedniku srezati troškove američkog budžeta za nevjerojatna 2 bilijuna dolara. Analitičar iz Wedbusha Dan Ives u poruci klijentima je nakon izbora rekao kako Tesla na nekoliko načina može imati koristi od Trumpovog predsjedničkog mandata. Među njima je i eliminacija saveznih kredita za električna vozila, što bi moglo otežati poslovanje manjim konkurentima tvrtke.

Larry Ellison

Larry Ellison; Foto: Profimedia

BOGATSTVO: 230,7 milijardi dolara PORAST: 23,7 milijardi dolara

Tvrtka za softver i cloud Oracle, čiji je Ellison suosnivač i predsjednik, nakon Trumpove je pobjede zabilježila rast cijena dionica od 11 posto.

Brian Armstrong i Fred Ehrsam

Brian Armstrong ( u sredini) Foto:Profimedia

Armstrong

BOGATSTVO: 11,7 milijardi dolara PORAST: 3,7 milijardi dolara

Ehrsam

BOGATSTVO: 3,3 milijarde dolara PORAST: 700 milijuna dolara

Ehrsam i Armstrong zajedno su osnovali kripto burzu Coinbase Global. Armstrong joj je predsjednik, a Ehrsam član odbora. Dionice burze značajno su porasle u srijedu budući da je Trump najavio kako će biti prijateljski nastrojen prema kriptovalutama. Rast se nastavio i u četvrtak i petak.

Vlad Tenev i Baiju Bhatt

Vlad Tenev; Foto: Profimedia

Tenev

BOGATSTVO: 1,9 milijardi dolara PORAST: 400 milijuna dolara

Bhatt

BOGATSTVO: 2 milijarde dolara PORAST: 400 milijuna dolara

Robinhood Networks, aplikacija za trgovanje dionicama prijateljski nastrojena kriptu – koju su osnovali Tenev i Bhatt – također je zabilježila porast proteklog tjedna, i to od 27 posto. Tenev je izvršni direktor kompanije, dok je Bhatt odstupio s izvršne pozicije u ožujku, a otada je osnovao startup koji planira u svemiru postavljati solarne panele.

Jeff Tangney

BOGATSTVO: 3,2 milijarde dolara PORAST: 900 milijuna dolara

Tangney je jedan od osnivača i izvršni direktor društvene mreže za liječnike imena Doximity. Tvrtka je zabilježila bolju zaradu od očekivane u prethodnom tromjesečju, zbog čega su u petak dionice porasle za 35 posto. Tangney posjeduje oko 32 posto kompanije. Doximity je u posljednjoj fiskalnoj godini zabilježio 475 milijuna dolara prihoda, a tržišna kapitalizacija tvrtke iznosi 10,8 milijardi dolara.

Adam Foroughi

BOGATSTVO: 8,7 milijardi dolara PORAST: 3,8 milijardi dolara

Tech tvrtka AppLoving je pod vodstvom izvršnog direktora i suosnivača Foroughija impresionirala dioničare prihodima višim od očekivanih u trećem tromjesečju. Dionice su porasle za nevjerojatnih 77 posto i dodale Foroughijevom bogatstvu skoro 4 milijarde dolara.

Travis Boersma

BOGATSTVO: 3,1 milijarda dolara PORAST: 900 milijuna dolara

Lanac kave Dutch Bros oraspoložio je investitore povisivši očekivanja o prihodima za 2024. godinu. Prihodi u proteklom tromjesečju također su porasli za 28 posto. Dionice su tako proteklog tjedna zabilježile rast od 41 posto, čime je i raslo i bogatstvo predsjednika i suosnivača Travisa Boersme.

Autor originalnog članka: Kerry A. Dolan, Forbes

Link: Elon Musk And Nine Other Billionaires Whose Fortunes Surged Since The Election

(Prevela: Nataša Belančić)

Please enable JavaScript