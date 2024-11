Imigrantski programeri opsjedaju advokate kako bi izbjegli deportaciju

U svjetlu pobjede Donalda Trumpa na izborima, imigracijski advokati dobijaju stotine pitanja od radnika rođenih u inostranstvu. Žele da znaju kako bi njegovi teški imigracioni planovi mogli uticati na njih.

Odvjetnica za imigraciju u Silicijumskoj dolini Sophie Alcorn počela je da upućuje pozive otkako je Trump postao republikanski kandidat ranije ove godine. Ali nakon njegove pobjede, interesovanje je eksplodiralo. Ona i njen tim u Alcorn Immigration Law uredu primili su stotine upita od postojećih i potencijalnih klijenata putem telefona, e-pošte i društvenih mreža. Mnogi tehnički radnici zabrinuti su za svoje vize H-1B, koje se izdaju visoko kvalifikovanim radnicima rođenim u inostranstvu.

„Mislim da se svaki imigrant boji Trampa“, rekla je ona. “Ljudi su zabrinuti da li mogu nastaviti živjeti u Sjedinjenim Državama.” Pitaju se koliko je nestabilan njihov imigracioni status i koliko će produženje biti predvidljivo. [Tokom svog prvog mandata] Trump je vodio politiku ekstremne provjere.”

Žurba pred inauguraciju u januaru

Rezultat nakon izbora: radnici rođeni u inozemstvu koji mogu završiti svoje imigracione papire prije kraja godine žele to učiniti, rekao je Alcorn. Uz premium obradu, moguće je da dobiju odgovor od vlade za dvije sedmice i riješe svoj vizni status prije Trumpove inauguracije 20. januara.

Tokom kampanje, Trump je obećao masovnu deportaciju miliona imigranata koji žive u Sjedinjenim Državama bez dozvole. U zemlji ima više od 11 miliona imigranata bez dokumenata. Iako je Trump rekao da nije protiv legalne imigracije, tokom svog prvog mandata smanjio je broj dozvola. Zabranio je putovanja iz zemalja s muslimanskom većinom.

Velika nepoznanica za tehnološke radnike ovoga puta je da li su Trumpovi kontakti u Silikonskoj dolini preko potpredsjednika J.J. D. Vancea i milijardera Elona Muska da zaštite radnike od njegove antiimigrantske politike.

„Ljudi se pitaju šta će se promeniti, ali nivo anksioznosti nije tako visok kao što je bio“, rekla je Elizabet Gos, advokat za imigraciju u Bostonu. Ona se prisjeća paranoje nakon zabrane iz 2017. godine. Očekivao sam to.”

Umjesto toga, rekla je ona, mnogi postizborni sazivači imaju svakodnevnija pitanja, poput toga da li je rizično putovati van zemlje za praznike. “Govorimo ljudima da mogu putovati tokom praznika, ali da se vrate prije 6. januara”, rekla je.

Mnogo nepoznanica

Broj dostupnih H-1B viza je mali u odnosu na potražnju – samo 65.000 godišnje. Uz dodatnih 20.000 za one koji imaju magisterij ili više na američkom univerzitetu. Tokom Trumpovog prvog mandata, broj odbijenica se dramatično povećao. U fiskalnoj 2018. dostigao je vrhunac od 24%, u poređenju sa 6% u fiskalnoj 2015. Do fiskalne 2022. taj procenat je pao na samo 2%.

Proces zelene karte također je usporen pod prethodnom Trumpovom administracijom, jer su mnogi kandidati morali proći osobne intervjue. To je bilo pojednostavljeno pod Bajdenovom administracijom . “[Trampov savjetnik] Stephen Mueller mogao bi ući i reći: ‘Ne vjerujem nikome, želimo da intervjuišemo sve'”, rekao je Goss.

Za radnike rođene u inostranstvu sa H-1B vizama može doći do usporavanja ili tehničkih promjena. Neki vlasnici viza H-1B također su zabrinuti zbog povezane H-4 vize, koja omogućava supružnicima stranih radnika da žive u SAD-u. Prema pravilu donesenom 2015. za vrijeme Obamine administracije, oni mogu dobiti radnu dozvolu. Ovo je važno za parove koji su godinama u SAD-u sa radnom vizom, dok jedna osoba polako prolazi kroz proces zelene karte. Taj proces može trajati više od jedne decenije za one iz zemalja sa velikim zaostatkom, kao što je Indija.

Efekat motorne testere

Grupa Save Jobs USA je 2015. godine osporila pravilo Ministarstva domovinske sigurnosti koje je dozvoljavalo vlasnicima H-4 viza da rade u SAD-u. U avgustu je Apelacioni sud Distrikta Kolumbija presudio u korist Odeljenja. Nejasno je kako će se odvijati radna ovlaštenja za nosioce H-4 viza pod novom Trumpovom administracijom.

“Ovaj program [H-1B] je politički fudbal. Bio je izbačen naprijed-nazad, okrivljen kao bauk i istaknut kao izvor inovacija,” rekao je suosnivač i izvršni direktor Boundless Immigration Xiao Wang. Iako mnogi koji dobiju H-1B vize rade kao visoko plaćeni radnici u tehnološkom sektoru , drugi su zaposleni u IT konsultantskim firmama kao što su Infosys i Tata Consultancy Services, koje su među 10 najboljih sponzora H-1B viza.

Za vrijeme Trumpovog mandata očekuje se porast broja odbijanja i zahtjeva za dodatnim dokazima. Može doći i do povećanja plata koje kvalifikovani radnici moraju da primaju. “Ja to zovem efektom motorne testere”, rekao je. “Ovo smanjuje broj kvalifikovanih osoba i fokusira se na visoko kvalifikovane pojedince.” To također zatvara vrata novim diplomcima jer niko neće platiti 200.000 dolara za inženjera sa svježom fakultetskom diplomom.”

A tehnološki giganti se boje

U velikim tehnološkim kompanijama u Silicijumskoj dolini, mnogi radnici rođeni u inostranstvu razvijaju softver ili algoritme za veštačku inteligenciju. Blake Miller, partner u kompaniji Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy sa sjedištem u Irvingu, Kalifornija, rekao je da su njegovi korporativni klijenti, uključujući mnoge velike tehnološke kompanije, istraživali opcije otkako je Trump dobio republikansku nominaciju. „Klijenti su sve agresivniji u vezi sa onim što potencijalno možemo učiniti do januara da dovedemo zaposlene u bolju poziciju“, rekao je on.

U nekim slučajevima, poslodavci identifikuju osobe kojima vize ističu u narednih 12 do 18 mjeseci i koje bi mogle sada da produže. Na primjer, neko ko je unapređen od posljednjeg produženja mogao bi obnoviti svoju vizu za dodatne tri godine. U drugim slučajevima, zaposleni se mogu kvalifikovati za diskrecione zelene karte, kao što su one za izuzetne sposobnosti. Može proći brže od standardne aplikacije za zelenu kartu.

AK, indijski inženjer sa O-1 vizom (za one sa izuzetnim sposobnostima) u velikoj tehnološkoj kompaniji, koji je govorio pod uslovom da ga identifikuju samo svojim inicijalima, sada podnosi zahtjev za ubrzanu zelenu kartu. Njegov advokat mu je savjetovao da brzo podnese zahtjev, ali je rekao da ga manje brine šta bi Trump mogao učiniti visokokvalifikovanim radnicima. “Pitanje je šta je Tramp radio ranije i šta će verovatno uraditi”, rekao je on. “Ovaj put je izjavio, na ovom podcastu pod nazivom All-In, da želi da ‘prikači zelenu kartu uz svaku studentsku vizu’.”

Moguće je i manje zaposlenje

Advokat Mueller također savjetuje zaposlenima da sada idu kući kako bi obnovili svoje vize kako bi stekli fleksibilnost tokom sljedećeg Trumpovog mandata. “Dobijaju novu vizu i određenu slobodu putovanja na nekoliko godina, u slučaju da dođe do nove zabrane putovanja ili značajnih kašnjenja u State Departmentu”, rekao je.

Kompanije još nisu promijenile svoje odluke o zapošljavanju stranih radnika. Miller kaže da se ne bi iznenadio da kompanije smanje njihovo zapošljavanje. “U zavisnosti od politike koju je uvela druga Trumpova administracija, mislim da će kompanije brzo osjetiti efekte restriktivne imigracije.” “Procesi će biti duži, potencijalno više odbijanja”, rekao je on. „Ako se vrate svi ovi trendovi i politike, poslodavci će sigurno postati frustrirani i vjerujem da će neki preispitati odluku da zaposle stranca koji je najkvalifikovanija osoba za taj posao.“

Amy Feldman, reporterka Forbesa

