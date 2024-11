Online trgovina: Može li Miškovićev Ananas parirati TEMU-u u Bosni i Hercegovini?

Srbijanski biznismen Miroslav Mišković je prije tri godine pokrenuo aplikaciju za online trgovinu Ananas s kojom je htio napraviti pandan Amazonu i Ali Expresu za zemlje regiona. Povoljna online trgovina za zemlje regiona doživjela je nedavno veliku konkurenciju u TEMU aplikaciji koja je zaludila BiH, a dolazi iz Kine. Ono po čemu su posebni je besplatna dostava.

Krenimo redom, šta je Ananas?

Ananas je aplikacija za online trgovinu koja nudi širok izbor proizvoda iz više od 20 kategorija, uključujući elektroniku, modu, prehrambene proizvode, kućne potrepštine i mnogo drugih artikala. Sa više od 150.000 dostupnih proizvoda, aplikacija je osmišljena tako da odgovara na različite potrebe korisnika u Bosni i Hercegovini i šire u regionu Balkana.

Aplikacija Ananas se ističe povoljnim opcijama dostave. Kupci mogu odabrati standardnu dostavu, koja traje između dva i četiri radna dana, ili bržu opciju pod nazivom “Ananas Direct”, koja omogućava dostavu u roku od jednog dana. Dodatno, korisnicima je dostupna i mogućnost preuzimanja paketa na odabranim lokacijama, uključujući trgovine ili samouslužne poštanske kutije na NIS benzinskim pumpama, što omogućava fleksibilno preuzimanje paketa 24/7.

Kada je riječ o plaćanju, aplikacija omogućava plaćanje kreditnom karticom, ali i opciju plaćanja prilikom dostave (gotovina). Ananas takođe nudi olakšane procese za vraćanje artikala i jednostavan sistem za pritužbe, čime nastoje poboljšati iskustvo kupovine za korisnike. Zbog ovakvog pristupa, aplikacija se ističe kao jaka alternativa platformama poput Amazona i AliExpressa na regionalnom tržištu.

Za više informacija o aplikaciji Ananas i svim pogodnostima koje nudi, korisnici mogu posjetiti njenu zvaničnu stranicu na platformama kao što su Uptodown i Softonic, gdje je dostupna i za preuzimanje.

Vlasnik Miroslav Mišković

Ananas aplikacija je u vlasništvu kompanije Ananas E-commerce, koja je članica Delta Holding grupacije, jednog od najvećih konglomerata u Srbiji, čiji je vlasnik Miroslav Mišković. Delta Holding se bavi različitim sektorima, uključujući maloprodaju, nekretnine, logistiku i poljoprivredu, a ulazak u e-trgovinu kroz platformu Ananas predstavlja njihovu strategiju za zauzimanje dijela regionalnog tržišta e-trgovine.

Ananas je pokrenut kao konkurent platformama poput Amazona, s ciljem da potrošačima na Balkanu omogući brz i efikasan način kupovine s raznovrsnom ponudom proizvoda i povoljnim opcijama dostave. Mišković je poznat po usmjeravanju svojih ulaganja u oblasti s potencijalom za rast, a Ananas aplikacija se razvija u skladu s tim, s ambicijom da postane vodeća e-commerce platforma u regionu.

FILE PHOTO: Temu logo is seen in this illustration taken August 22, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Ananas aplikacija, pod okriljem Ananas E-commerce, zvanično je počela s radom u Srbiji u oktobru 2021. godine. Delta Holding je inicijalno lansirao platformu s ciljem modernizacije i proširenja ponude u online trgovini širom Balkana, pružajući potrošačima različite proizvode od tehnologije i mode do kućnih aparata. Ananas je ubrzo nastavio širiti svoju ponudu i unapređivati usluge kako bi postao konkurentan regionalnim e-commerce platformama.

Ananas e-commerce platforma počela je s radom u Bosni i Hercegovini u septembru 2024. godine. Ova regionalna platforma, koja djeluje kao digitalni tržni centar, proširila je svoje poslovanje na BiH i Crnu Goru istovremeno, sa ciljem da ponudi širok asortiman proizvoda uz povoljne cijene i visokokvalitetne usluge korisnicima. Platforma funkcionira kao marketplace, što znači da lokalni trgovci mogu lako plasirati svoje proizvode online i dosegnuti širu bazu kupaca u zemlji i regionu.

Ananas se u relativno kratkom roku etablirao kao lider u e-trgovini na Balkanu, a ovaj najnoviji korak je dio šireg plana za razvoj i digitalizaciju trgovine u regionu.

Može li TEMU ugroziti trgovinu

Ni građani Bosne i Hercegovine nisu odoljeli niskim cijenama TEMU-a, kineske aplikacije za online prodaju. Aplikacija je u posljednjih dva mjeseca doživjela ekspanziju u BiH. Prema podacima Similarweba, TEMU je najposjećenija aplikacija u našoj zemlji. Poduzetnik i stručnjak za e-commerce Elvis Pivić za N1 je komentarisao na koji način ova popularna aplikacija osvaja tržište BiH, regije, ali i svijeta te šta sve potrošači trebaju znati.

Pivić je odmah na početku rekao da je TEMU jedna u nizu e-commerce platformi koja nudi širok spektar proizvoda po relativno niskim cijenama.

“Ono što je njihova razlika od ostalih platformi kada pristupaju tržištima jeste da koriste veoma pametnu i agresivnu marketing strategiju. Sama činjenica da mi u BiH evo u besplatnom TV prostoru na neki način promovišemo TEMU, to je rezultat toga što su oni uspostavili neki koncept trendinga i postali su trend. I ta agresivna i pametna marketing strategija na neki način budi emotivni aspekt potrošača prilikom kupovine”, istakao je Pivić.

FILE PHOTO: A view shows the logo of Amazon at the Amazon Fulfillment Center during a media tour ahead of the holiday season in Tepotzotlan, Mexico, December 13, 2023. REUTERS/Gustavo Graf/File Photo

TEMU je popularna i zbog besplatne dostave, ali Pivić ističe da kupci ništa besplatno ne dobiju u suštini.

“To se samo zove tako. Međutim, to zaista jeste jedna od konkretnih prednosti TEMU-a da su uspjeli riješiti taj jedan logistički izazov u kontekstu da iz svih krajeva svijeta vi na vašu kućnu adresu dobijete nešto po veoma povoljnoj cijeni u smislu dostave čak iako na to čekamo poprilično dugo. Međutim, mi koji se bavimo e-commercom znamo da ljudima u BiH ta ažurnost dostave i nije toliko bitna koliko je bitan kvalitet i cijena proizvoda te podatak da li oni imaju pravo povrata novca ili proizvoda nakon što ga kupe. Iskustva ljudi govore da TEMU nudi tu jednu kvalitetnu podršku koja podrazumijeva to da možete iskoristiti povrat novca ili artikla. Naravno, tu postoje različiti uslovi koji se razlikuju od AliExpressa, ali ono što je najvažnije za informisanje kupaca jeste da na svim tim platformama prije bilo kakve kupovine pročitaju uslove prodaje u kojima TEMU i ostale kompanije decidno napišu kakva prava imate, koliko su troškovi za njih da se ostvare i onda na osnovu toga možete odlučiti da li se isplati ili ne”, istakao je.

Please enable JavaScript