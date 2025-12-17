Lista najplaćenijih sportistkinja na svijetu u 2025. godini

Kako ženski sport doživljava finansijski “brzi rast”, 20 najplaćenijih sportistkinja ove je godine ukupno zaradilo 293 miliona dolara . To je 13% više nego 2024. godine. A daljnji rast izgleda izuzetno obećavajuće.

Nakon što je Elena Rybakina prošlog mjeseca pobijedila Arynu Sabalenko i osvojila WTA finale u Rijadu, Saudijskoj Arabiji, nije samo otišla s trofejem. Ova 26-godišnja teniserka odnijela je kući najveću nagradu u historiji ženskog teniskog meča. Ček na 5,23 miliona dolara.

Ali Rybakina nije jedina koja profitira od interesa za ženski sport.

Na primjer, u novembru je golferka LPGA turneje Gino Titikul osvojila CME Group Tour Championship, zajedno s nagradom od 4 miliona dolara, izjednačivši tako najveću isplatu u historiji ženskog golfa. U ženskoj košarci, zvijezde poput Sabrine Ionescu i Angel Reese povećale su svoje WNBA plate, koje su ove godine ograničene na 249.244 dolara, igrajući u novoj Unrivaled zimskoj ligi. Navodno je takmičarkama u prvoj sezoni plaćala u prosjeku 220.000 dolara. Već je najavljeno povećanje plate za 2026. godinu.

Prema procjenama Forbesa, 20 najplaćenijih sportistkinja na svijetu ove je godine zaradilo 293 miliona dolara prije poreza i provizija. Na listi se nalaze Sabalenka na drugom mjestu, Rybakina na osmom mjestu, Ionescu na 13. mjestu, Titikul na 14. mjestu i Reese na 15. mjestu, kao i WNBA superzvijezda Kaitlyn Clark iz Indiana Fiversa na 11. mjestu. Zarada uključuje prihode od plata i nagrada, kao i prihode izvan terena od sponzorstava, nastupa, licenci i memorabilija. Taj iznos predstavlja povećanje od 13 posto u odnosu na 258 miliona dolara iz 2024. godine. Prag za ulazak među 20 najboljih porastao je na 8,1 milion dolara, u odnosu na 6,3 miliona dolara prethodne godine.

Coco Goff prednjači drugu godinu zaredom

Koko Goff , koja je nedavno uvrštena na Forbesovu listu 30 ispod 30 godina u kategoriji sporta, drugu godinu zaredom prednjači po zaradi. Njena zarada se procjenjuje na 33 miliona dolara u posljednjih 12 mjeseci. Iako je 21-godišnjakinja zaradila oko 8 miliona dolara na terenu u sezoni u kojoj je osvojila svoju drugu Grand Slam titulu u pojedinačnoj konkurenciji na French Openu u junu, većina njenog novca dolazi iz bogatog portfolija sponzorstava koji uključuje New Balance, Bose i Baker Tilly. Nijedna druga aktivna sportistkinja nema veći procijenjeni prihod van terena od njenih 25 miliona dolara.

Goff, čiji se ukupni prihod u 2024. godini procjenjuje na 34,4 miliona dolara, nalazi se u rijetkom historijskom društvu. U 18 godina otkako Forbes objavljuje rangiranje zarada sportistkinja, samo dvije su imale veće prihode. Kolegice teniserke Naomi Osaka, koja je 2025. godine bila broj 8 sa 12,5 miliona dolara, i Serena Williams , koja nije uključena na novu listu jer se penzionisala 2022. godine (iako je nedavno morala demantovati glasine o povratku). Obje su dostigle vrhunac 2021. godine, Osaka sa 57,3 miliona dolara, a Williams sa 45,9 miliona dolara.

Razni sportovi

Ove godine, Goff je jedna od 14 sportistkinja koje su premašile 10 miliona dolara. Premašila je rekord od 11, postavljen prethodne godine. Budući da lista uključuje samo sportistkinje aktivne u 2025. godini, Simone Bales, koja se nije takmičila od Olimpijskih igara 2024. u Parizu i nije najavila povratak za Igre 2028. u Los Angelesu, je izostavljena. S druge strane, Venus Williams je također izostavljena zbog vrlo ograničenog rasporeda, sa tri turnira odigrana u 2025. i ukupno pet u posljednje dvije godine.

Čak i bez Bales, lista obuhvata razne sportove. Četiri košarkašice, dvije golferke, dvije skijašice i po jedna sportistkinja iz dva sporta koja se ranije nisu pojavljivala na listi. Atletika i ragbi. Kao i obično, tenis prednjači sa 10 predstavnika. Međutim, taj broj je manji u odnosu na prethodne dvije godine, kada ih je bilo 11 i 12, i daleko je od 2019. godine, kada su sve sportistkinje na vrhu liste bile iz tenisa.

Dug put do sustizanja muškaraca

Uprkos brzom razvoju ženskog sporta, najplaćenije sportistkinje još uvijek imaju dug put pred sobom kako bi sustigle svoje muške kolege. Nijedna žena se nije kvalifikovala za Forbesovu godišnju listu 50 najplaćenijih sportista od 2023. godine. A gornja granica za tu listu ove godine porasla je na nevjerovatnih 53,6 miliona dolara, što je 20 miliona dolara više od ukupne zarade Coco Goff. U međuvremenu, ukupna zarada 20 najboljih muškaraca na toj listi premašila je 2,3 milijarde dolara. To je otprilike osam puta više od ukupnog iznosa najplaćenijih žena ove godine.

Razlika se djelimično objašnjava marketinškim prilikama, koje su obično brojnije i unosnije za muške sportiste nego za ženske sportistkinje. Procjenjuje se da je 20 najboljih muškaraca ove godine zaradilo van terena 674 miliona dolara. Više od tri puta više od 212 miliona dolara za žene. Međutim, veća razlika postoji na terenu, u platama, bonusima i nagradama. Prema bazi podataka o ugovorima Spotrac, 82 muška sportista u NFL-u, MLB-u i NBA ove sezone zaradila su više od Goffa samo u platama i bonusima.

U toj stvarnosti, 72% prihoda 20 najboljih sportistkinja ove godine dolazi s terena . Kod muškaraca je odnos gotovo obrnut. Većina njihovih prihoda dolazi od plata, bonusa i nagrada, čak 71%.

Razlika u platama je i dalje velika

Razlika u plaćama između spolova je manja u individualnim sportovima nego u timskim sportovima , ali i dalje nije jednaka. Na primjer, Titikul je 2025. godine imao 7,6 miliona dolara nagradnog fonda LPGA turneje, oborivši rekord drugu godinu zaredom. Ali taj iznos je ove godine nadmašeno za 19 golfera na PGA turneji i 18 na LIV golf turneji. U tenisu, iako su četiri Grand Slam turnira od 2007. godine isplaćivala jednake nagrade za muškarce i žene, manji turniri nemaju istu garanciju.

„Ponekad postoje igračice koje pune stadione više od nekih muških igrača koji zarađuju mnogo više“, rekao je Goff za Forbes ove jeseni. „Objektivno gledajući, zajedno [WTA i ATP] turnire, teško je vidjeti zašto je razlika u plaćama tolika.“

Generalno, razlika se svodi na prihode. Muške lige jednostavno zarađuju više novca i imaju više za trošenje od ženskih liga. Iako NFL, koji je u posljednjoj fiskalnoj godini imao prihod od 23 milijarde dolara, nije ni blizu tome, Deloitte je procijenio da će ženski sportovi ove godine generirati ukupno 2,35 milijardi dolara. To je povećanje u odnosu na 1,88 milijardi u 2024. Prosječna vrijednost timova porasla je na 272 miliona dolara u WNBA i 134 miliona dolara u NWSL, prema procjenama Forbesa. Taj dodatni novac bit će vraćen sportistima.

Na primjer, LPGA je objavila rekordni nagradni fond od 132 miliona dolara za sljedeću sezonu. To je povećanje od 91% u odnosu na 2021. WTA se ranije obavezala da će smanjiti razliku u plaćama između muških i ženskih igračica na kombiniranim WTA 500 i 1000 turnirima do 2033. godine. U aprilu je Charleston Open postao prvi WTA 500 turnir koji je dobrovoljno izjednačio nagradni fond , počevši od 2026. godine.

Najplaćenije sportistkinje u 2025. godini

1. Coco Goff

Zarada: 33 miliona dolara | Sport: Tenis | Država: SAD | Godine: 21 | Prihod na terenu: 8 miliona dolara | Zarada van terena: 25 miliona dolara

Shutterstock/Marta Fernandez Jimenez

U 2025. godini, Goff je radila na svom nesigurnom servisu. Ali ipak je uspjela osvojiti dvije titule u pojedinačnoj konkurenciji, uključujući French Open, i postati prva Amerikanka koja je stigla do najmanje četiri finala u jednoj kalendarskoj godini od Serene Williams 2014. godine. Poslovni uspjeh došao je malo lakše. Mercedes-Benz i Chase Bank pridružili su se već bogatom portfoliju sponzora 21-godišnje Amerikanke. Kreirala je kolekciju u saradnji sa New Balanceom i modnim brendom Miu Miu. Goff, koja je ove godine bila treća najplaćenija teniserka iza Carlosa Alcaraza i Yannicka Sinnera, također počinje razvijati TV emisije, filmove i digitalni sadržaj sa studijem Religion of Sports. Također je prekinula saradnju sa agencijom Team8. To je učinila kako bi pokrenula svoju menadžersku firmu, Coco Gauff Enterprises, uz pomoć WME-a. Na svom Instagramu je napisala da će joj ovaj potez omogućiti da “preuzme veću kontrolu nad svojom karijerom”.

2. Aryna Sabalenka

Zarada: 30 miliona dolara | Sport: Tenis | Država: Bjelorusija | Godine: 27 | Prihod od terena: 15 miliona dolara | Prihod od vanterenskih aktivnosti: 15 miliona dolara

Shutterstock/Leonard Žukovski

Završivši sezonu kao najbolje rangirana igračica na WTA turneji drugi put zaredom, Sabalenka je predvodila sezonu sa četiri titule u pojedinačnoj konkurenciji. Uključujući i svoj četvrti Grand Slam u karijeri na US Openu, postavila je rekord u jednoj sezoni sa 15 miliona dolara nagradnog fonda. Bjeloruskinja (27) je također pretekla Venus Williams i Igu Šviontek. Zauzela je drugo mjesto na WTA listi zarada u karijeri sa 45,2 miliona dolara, odmah iza Serene Williams sa 94,8 miliona dolara. Osim toga, postala je tek četvrta sportistkinja u historiji koja je dostigla 30 miliona dolara na Forbesovoj listi. Sabalenka, koju sponzoriraju brendovi kao što su Audemars Piguet i Master & Dynamic, učestvovat će u drugačijoj vrsti takmičenja kasnije ovog mjeseca. To je meč po uzoru na “Bitku spolova” protiv Nicka Kyrgiosa u Dubaiju. “Znam da ću pobijediti u tom meču”, rekla je uz smijeh nakon još jednog nedavnog egzibicionog meča u kojem su učestvovale obje.

3. Iga Svjontek

Zarada: 25,1 milion dolara | Sport: Tenis | Država: Poljska | Godine: 24 | Prihod na terenu: 10,1 milion dolara | Prihod van terena: 15 miliona dolara

Shutterstock/YES Market Media

Uvijek konkurentna na šljaci, sa četiri titule French Opena u karijeri, Schwontekova je ove godine napravila proboj na travi, osvojivši prvi put Wimbledon. Sa 62 pobjede na WTA turneji u 2025. godini, postala je prva igračica koja je ostvarila više od 60 pobjeda u četiri uzastopne sezone još od Martine Hingis i Lindsay Davenport, čiji je niz prekinuo 2001. godine. Schwontekova je također bila među teniskim zvijezdama. I to zajedno sa Coco Goff i Arinom Sabalenkom, koje su tokom ljeta potpisale pismo u kojem su pozvale Grand Slam da igračicama isplati veći dio prihoda od turnira.

4. Eileen Gu

Zarada: 23,1 milion dolara | Sport: Skijanje slobodnim stilom | Država: Kina | Godine: 22 | Prihod od terena: 0,1 milion dolara | Prihod van terena: 23 miliona dolara

Shutterstock/Svend S. Nielsen

Guina zarada na stazi nije posebno impresivna. Osvojila je ukupno oko 40.000 dolara za pobjede na Svjetskom kupu u slopestyle i halfpipe disciplinama u januaru i ovom mjesecu, te 55.000 dolara za pobjedu u halfpipe disciplinama na Snow League, novoj turneji koju je osnovao legenda snowboardinga Shaun White. Međutim, 22-godišnja Amerikanka po rođenju, koja se međunarodno takmiči za Kinu, zemlju svoje majke, ima dugu listu unosnih sponzorstava. Ta lista uključuje Red Bull, Porsche, IWC Schaffhausen i najnoviji dodatak – TCL Electronics.

5. Zheng Qinwen

Zarada: 22,6 miliona dolara | Sport: Tenis | Država: Kina | Godine: 23 | Prihodi na terenu: 1,6 miliona | Prihodi van terena: 21 milion

Shutterstock/Marco Iacobucci Epp

Povreda lakta joj je poremetila sezonu. Nakon povratka s operacije u julu, bila je prisiljena predati se u drugom meču na China Openu u septembru. Međutim, nakon što je osvojila olimpijsko zlato na Igrama u Parizu i plasirala se u prvo Grand Slam finale u karijeri na Australian Openu 2024. godine, očekivanja od nje su i dalje velika. U međuvremenu, Zheng je postala marketinška zvijezda. Ima više od desetak sponzora, uključujući Alipay, Audi i Dior.

6. Madison Keyes

Zarada: 13,4 miliona dolara | Sport: Tenis | Država: SAD | Godine: 30 | Prihodi na terenu: 4,4 miliona | Prihodi van terena: 9 miliona

Shutterstock/OSCAR GONZÁLEZ FUENTES

Više od sedam godina nakon što je igrala u svom prvom Grand Slam finalu, na US Openu 2017. godine, Keys se vratila na najveću scenu na Australian Openu. I ovaj put je izašla kao pobjednica, savladavši prvoplasiranu Arinu Sabalenku u tri seta. Nijedna teniserka u Open eri nije imala tako dugu pauzu između prva dva Grand Slam finala. Keys, koja radi sa brendovima kao što su Brilliant Earth, IBM i MassMutual, nastavila je sezonu svojim prvim plasmanom među prvih pet na WTA listi. Godinu je završila na 7. mjestu.

7. Nelly Korda

Zarada: 13 miliona dolara | Sport: Golf | Država: SAD | Godine: 27 | Prihodi na terenu: 3 miliona | Prihodi van terena: 10 miliona

Shutterstock/Hazrin CRIC

Korda je završila sezonu bez pobjede na LPGA turneji. I to godinu dana nakon što se činila gotovo nezaustavljivom, sa sedam titula u 16 nastupa, uključujući pet zaredom od januara do aprila 2024. “Bila je ovo iscrpljujuća godina”, rekla je 27-godišnja Amerikanka u novembru, osvrćući se na sezonu 2025. “Uspjeh nikada nije linearan.” Međutim, Korda je ostvarila veliku pobjedu van terena. Na listu svojih sponzora dodala je računovodstvenog giganta EY. Na listi se već nalaze Cisco, Delta Air Lines i Goldman Sachs.

8. Naomi Osaka

*dijeli 8. mjesto | Zarada: 12,5 miliona dolara | Sport: Tenis | Država: Japan | Godine: 28 | Prihodi na terenu: 2,5 miliona | Prihodi van terena: 10 miliona

Shutterstock/Leonard Žukovski

8. Elena Rybakina

*dijeli 8. mjesto | Zarada: 12,5 miliona dolara | Sport: Tenis | Država: Kazahstan | Godine: 26 | Prihodi na terenu: 8,5 miliona | Prihodi van terena: 4 miliona

Shutterstock/Leonard Žukovski

Titula na Wimbledonu iz 2022. godine i dalje je najveća u Rybakininoj karijeri, ali tada je za nju to bilo “samo” 2,4 miliona dolara. To je manje od polovine od 5,2 miliona dolara koje je zaradila za svoj niz bez poraza i pobjedu na WTA finalu prošlog mjeseca. Dvadesetšestogodišnja teniserka, rođena u Rusiji, koja igra za Kazahstan, ove godine je imala 516 aseva. To je najviše na WTA turneji od 2016. godine i čak 143 više od najteže konkurencije 2025. godine.

10. Džesika Pegula

Zarada: 12,3 miliona dolara | Sport: Tenis | Država: SAD | Godine: 31 | Prihodi na terenu: 5,3 miliona | Prihodi van terena: 7 miliona

Shutterstock/YES Market Media

Pegula je oličenje postojanosti. Ove sezone je osvojila tri titule u pojedinačnoj konkurenciji, na tri različite podloge, i plasirala se u WTA finale četvrtu godinu zaredom. Međutim, nije sve ostalo isto ni u 2025. godini.

Tridesetjednogodišnja “kasno procvjetala” teniserka otkrila je nova partnerstva s kompanijom za hranu za pse Hyatt i Maeve, te pokrenula podcast pod nazivom The Player's Box, zajedno s još tri teniske zvijezde – Madison Keys, Jennifer Brady i Desiree Krawczyk.

Ostalih deset

11. Caitlin Clark

Zarada: 12,1 milion dolara | Sport: Košarka | Država: SAD | Godine: 23 | Prihod na terenu: 0,1 milion Prihod van terena: 12 miliona

12. Amanda Anisimova

Zarada: 11,3 miliona dolara | Sport: Tenis | Država: SAD | Godine: 24 | Prihodi na terenu: 7,3 miliona Prihodi van terena: 4 miliona

13. Sabrina Ionescu

Zarada: 10,5 miliona dolara | Sport: Košarka | Država: SAD | Godine: 28 | Prihod na terenu: 0,5 miliona Prihod van terena: 10 miliona

14. Gino Titikul

Zarada: 10,3 miliona dolara | Sport: Golf | Država: Tajland | Godine: 22 | Prihodi na terenu: 8,3 miliona Prihodi van terena: 2 miliona

15. Anđeo Reese

Zarada: 9,4 miliona dolara | Sport: Košarka | Država: SAD | Godine: 23 | Prihod na terenu: 0,4 miliona Prihod van terena: 9 miliona

16. Paige Bookers

Zarada: 9,1 milion dolara | Sport: Košarka | Država: SAD | Godine: 24 | Prihod na terenu: 0,1 milion Prihod van terena: 9 miliona

17. Jasmina Paolini

Zarada: 8,3 miliona dolara | Sport: Tenis | Država: Italija | Godine: 29 | Prihodi na terenu: 5,3 miliona Prihodi van terena: 3 miliona

18. Sydney McLaughlin-Levron

*dijeli 18. mjesto | Zarada: 8,2 miliona dolara | Sport: Atletika | Država: SAD | Godine: 26 | Prihod na terenu: 0,2 miliona Prihod van terena: 8 miliona

18. Lindsey Vonn

*dijeli 18. mjesto | Zarada: 8,2 miliona dolara | Sport: Skijanje | Država: SAD | Godine: 41 | Prihod na terenu: 0,2 miliona Prihod van terena: 8 miliona

20. Ilona Mar

Zarada: 8,1 milion dolara | Sport: Ragbi | Država: SAD | Godine: 29 | Prihod na terenu: 0,1 milion Prihod van terena: 8 miliona

Justin Birnbaum i Brett Knight, novinari Forbesa

Please enable JavaScript

