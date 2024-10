Forbes 400: Lista 25 najbogatijih osoba u Americi

Još jedna odlična godina za bogate, posebno za nekolicinu na samom vrhu. Sa rastućim tržištima, gotovo svi od 25 najbogatijih ljudi u Americi postali su bogatiji u proteklih 12 mjeseci. Neki za milijarde, pa čak i desetine milijardi dolara.

Sveukupno, 25 najbogatijih milijardera na listi Forbes 400 zajedno vrijedi 2,5 biliona dolara. Oni posjeduju skoro polovinu od ukupnih 5,4 biliona dolara bogatstva cijele liste od 400 ljudi.

Ova elitna grupa bogatija je za 471 milijardu dolara u poređenju sa 2023. Pri čemu je svaki od 25 najbogatijih povećao svoje bogatstvo u prosjeku za 31%. Time su nadmašili rast od 18% među svim članovima liste.

Zakerberg i Hvang najviše napredovali

Veliki dio ovih dobitaka dolazi od dvije osobe. Jedan je Mark Zakerberg iz kompanije Meta, koji je dodao 75 milijardi dolara svom bogatstvu zahvaljujući oporavku akcija Mete. Drugi je Džensen Hvang iz Envidije, koji je zahvaljujući talasu vještačke inteligencije dodao 63,3 milijarde dolara svom bogatstvu. Obojica su dio rekordnih 12 članova Forbes 400 liste koji su takođe članovi Kluba 100, grupe tajkuna čije bogatstvo prelazi 100 milijardi dolara.

Forbes ilustracija

Većina od 25 najbogatijih bila je među najbogatijima i prošle godine. Ali pojavila su se tri nova lica: trgovci Džef Jas (koji je bio na 28. mjestu 2023. godine) i Tomas Peterfi (koji je bio na 27. mjestu), kao i nasljednik Volmarta Lukas Volton, koji je skočio sa 31. mjesta prošle godine na 25. mjesto zahvaljujući rastu akcija trgovinskog lanca. Oni su zamijenili Mekenzi Skot, bivšu suprugu Džefa Bezosa, koja nastavlja da poklanja svoje bogatstvo; Mirjam Adelson, čije akcije operatera kazina Las Vegas Sends bilježe pad; i investitora Lena Blavatnika, čije akcije Warner Music Group-a vrijede manje nego prošle godine. Zakerberg je skočio pet mjesta, do trećeg, a Huang šest, do 11. mjesta.

Samo trojica članova najbogatijih 25 postali su siromašniji tokom protekle godine: Ilon Mask, čije bogatstvo je opalo za sedam milijardi dolara, ali on i dalje ostaje najbogatija osoba u Americi; Bil Gejts, nakon što smo povećali procjenu njegove nagodbe za razvod iz 2021. godine sa Melindom Frenč Gejts; i Fil Najt, nakon lošeg perioda za akcije kompanije Najk od prošle godine.

Na listi 25 najbogatijih Amerikanaca su:

1. Ilon Mask

Neto vrijednost: 244 milijarde dolara | Izvor bogatstva: Tesla, SpaceX | Starost: 53

REUTERS/Mike Segar/File Photo

Teslin samoproklamovani „kralj tehnologije“ je na vrhu liste Forbes 400 treću godinu zaredom, uprkos tome što je izgubio sedam milijardi dolara kako su akcije njegovog proizvođača električnih vozila pale za 14% i kako je sudija u Delaveru poništio njegovih 56 milijardi dolara u akcijama u januaru. U maju, Maskov novi AI startap, xAI, prikupio je šest milijardi dolara sa procjenom vrijednosti od 24 milijarde dolara. Mjesec dana kasnije, njegova kompanija za proizvodnju raketa SpaceX pokrenula je tender koji je kompaniju procijenio na oko 210 milijardi dolara. U postu na X mreži, koji je videlo 220 miliona ljudi, Mask je podržao Donalda Trampa samo sat vremena nakon pokušaja atentata na bivšeg predsjednika. Tramp sada obećava da će imenovati Maska u novu komisiju za efikasnost vlade ako bude izabran.

2. Džef Bezos

Neto vrijednost: 197 milijardi dolara | Izvor bogatstva: Amazon | Starost: 60

Od prošlog ljeta, Bezos je kupio tri kuće na ostrvu „bunkera milijardera“ u Majamiju za 234 miliona dolara. On ima novac za to: od preseljenja na poreski povoljnu Floridu prošlog novembra, oslobodio se više od osam milijardi dolara svojih akcija; i dalje posjeduje 9% giganta e-trgovine, čije su akcije porasle za 29%. Bezos Earth Fund, kroz koji je dao dvije milijarde dolara od obećanih 10 milijardi, podijeliće do 100 miliona dolara dobitnicima izazova AI za klimu i prirodu kasnije ove godine.

3. Mark Zakerberg

Neto vrijednost: 181 milijardu dolara | Izvor bogatstva: Facebook | Starost: 40

REUTERS/Manuel Orbegozo

Niko nije postao bogatiji tokom protekle godine u apsolutnom iznosu od Zakerberga. Bogatiji je za 75 milijardi dolara i popeo se za pet mjesta, nakon što su akcije Meta Platforms porasle 75%. Prihodi rastu više od 20% po kvartalu, a gigant društvenih medija otkupio je 31 milijardu dolara akcija tokom prošle godine. Zakerberg, koji je u maju napunio 40 godina, usvojio je novi izgled, noseći zlatni lanac, puštajući svoju talasastu kosu i zamijenjujući svoju prepoznatljivu duksericu za jaknu od šerlingske kože. Takođe je iznenadio svoju suprugu Prisilu statuom visokom dva metra s njenim likom.

4. Lari Elison

Neto vrijednost: 175 milijardi dolara | Izvor bogatstva: Oracle | Starost: 80

Još jedna uspješna godina za suosnivača Orakla, glavnog tehnološkog direktora i vlasnika više od 40% akcija, sa rastom cijene akcija softverske firme za 12% do rekordne visine. Troši u skladu s tim: Elison je u augustu kupio odmaralište na Floridi za skoro 300 miliona dolara, dodajući ga u svoj portfelj nekretnina vrijedan više od dvije milijarde dolara. Takođe planira da uloži oko šest milijardi dolara u ponovno pokretanje spajanja između Paramount Globala i Skydance-a, medijske produkcijske kompanije njegovog sina Dejvida.

5. Voren Bafet

Neto vrijednost: 150 milijardi dolara | Izvor bogatstva: Berkshire Hathaway | Starost: 94

REUTERS/Brendan McDermid

Više od sedam decenija u svijetu investiranja, legendarni investitor je i dalje veoma aktivan. U augustu, Berkshire Hathaway je postao prva američka kompanija van sektora tehnologije koja je dostigla tržišnu kapitalizaciju od bilion dolara. U junu je Bafet – najveći filantrop nacije, sa oko 60 milijardi dolara doniranih tokom života – poklonio 5,3 milijarde dolara u akcijama Berkshire-a, uz jedno iznenađenje: pojasnio je da će velika većina njegovog preostalog bogatstva otići u dobrotvorni fond kojim upravljaju njegova tri djeteta, umjesto u Fondaciju Gejts, kako se ranije pretpostavljalo.

6. Lari Pejdž

Neto vrijednost: 136 milijardi dolara | Izvor bogatstva: Google | Starost: 51

Savezni sudija je u augustu presudio da su Pejdžov i Brinov Gugl postupali nezakonito kako bi održali monopol u pretragama na internetu, koje su odgovorne za 57% prodaje matične kompanije Alphabet. (Tehnički gigant navodno planira da uloži žalbu). Akcije su dostigle najvišu vrijednost u julu zahvaljujući Guglovom nastavku širenja u oblasti generativne vještačke inteligencije i klaud usluga, uključujući partnerstvo sa Oraklom, prije nego što su pale u poslednjim mjesecima.

7. Sergej Brin

Neto vrijednost: 130 milijardi dolara | Izvor bogatstva: Google | Starost: 51

8. Stiv Balmer

Neto vrijednost: 123 milijarde dolara | Izvor bogatstva: Majkrosoft | Starost: 68

„Vau, zapanjen sam!“ uzviknuo je Balmer u augustu na velikom otvaranju nove hale Los Anđeles Klipersa, Intuit Dome sa 18.000 mjesta, koja se može pohvaliti kružnim semaforom od 38.000 kvadratnih metara. On je prije 10 godina kupio Kliperse za tada rekordnih dvije milijarde dolara nakon što je 14 godina bio izvršni direktor Majkrosofta, a u nov halu je uložio dvije milijarde dolara svog novca; Forbes sada procjenjuje da tim vrijedi više od 4,6 milijardi dolara.

9. Bil Gejts

Neto vrijednost: 107 milijardi dolara | Izvor bogatstva: Majkrosoft | Starost: 68

Shutterstock/Alexandros Michailidis

Rang Majkrosoftovog suosnivača niži je nego što je bio u posljednje 34 godine, uglavnom zbog nove Forbes procjene njegove nagodbe za razvod iz 2021. godine. U septembru, Netfliks je objavio petoepizodnu seriju pod nazivom „Šta je sljedeće? Budućnost sa Bilom Gejtsom“, koja se bavi temama kao što su vještačka inteligencija i nejednakost prihoda. U februaru 2025. trebalo bi da objavi memoare pod nazivom „Izvorni kod“. TerraPower, kompanija za nuklearnu energiju nove generacije koju je suosnovao 2008. godine, počela je izgradnju demonstracionog postrojenja u Vajomingu u junu. Istog mjeseca, njegova bivša supruga Melinda podnjela je ostavku kao kopredsednica Fondacije Bil i Melinda Gejts i napustila fondaciju sa 12,5 milijardi dolara za svoju sopstvenu filantropiju.

10. Majkl Blumberg

Neto vrijednost: 105 milijardi dolara | Izvor bogatstva: Bloomberg LP | Starost: 82

Bivši gradonačelnik Njujorka i suosnivač firme za finansijske podatke i medije Bloomberg LP dobio je najvišu civilnu čast nacije, Predsjedničku medalju slobode, od predsednika Bajdena u maju. Tokom sljedeća tri mjeseca, Blumberg je najavio donacije u vrijednosti od 1,6 milijardi dolara medicinskim fakultetima Univerziteta Džons Hopkins.

11. Džensen Hvang

Neto vrijednost: 104 milijarde dolara | Izvor bogatstva: Poluprovodnici | Starost: 61

John Hefti-Imagn Images

Hvang se penje u sve rjeđe vazdušne sfere: Dodao je 63,3 milijarde dolara svom bogatstvu, što ga je pomjerilo za šest mjesta na listi The Forbes 400 (prošle godine je skočio za 31 mjesto), zahvaljujući rastu akcija Envidije od 162%. Kako mu bogatstvo raste, tako raste i njegova slava: Paparaci su pratili svaki njegov korak tokom putovanja u rodni Tajvan ovog ljeta – fenomen nazvan „Jensanity“. Hvang je 1993. koosnovao Envidiju, koja dizajnira i prodaje više čipova za sisteme vještačke inteligencije nego bilo koja druga kompanija i od tada je njen izvršni direktor i predsjednik.

12. Majkl Del

Neto vrijednost: 101 milijardu dolara | Izvor bogatstva: Dell Technologies | Starost: 59

Del je ostvario svoj najveći prihod u novembru, kada je gigant proizvođač poluprovodnika Broadcom kupio njegovu klaud kompjuting firmu VMware; Del je svoj udio od 39% zamijenio za procjenjenih 33 milijarde dolara u gotovini i akcijama Broadcom-a. Otprilike u isto vrijeme, uložio je 3,6 milijardi dolara u gotovini i akcijama u porodičnu fondaciju i dao najmanje 500 miliona dolara u fond sa savjetima za donatore. Delova neto vrijednost porasla je 40% ove godine, zahvaljujući rastu od 90% i 64% cijena akcija Broadcom-a i Dell Technologies-a, redom.

13. Džim Volton i porodica

Neto vrijednost: 95,9 milijardi dolara | Izvor bogatstva: Volmart | Starost: 76

Rick T. Wilking / Getty images / Profimedia

Rob Volton se povukao iz upravnog odbora Volmarta u junu, nakon više od četiri decenije kao direktor firme koju je njegov otac Sem Volton (preminuo 1992. godine) koosnovao 1962. On i njegova braća i sestre posjeduju procjenjenih 35% udjela u gigantu maloprodaje, koji sada vrijedi više nego ikada, jer se kupci okreću Volmartovoj strategiji „Svaki dan niska cijena“ kako bi izbjegli visoku inflaciju, što je povećalo prihode kompanije i njene akcije na rekordne visine. Džim i dalje predsjedava porodičnom Arvest Bank Group, koja upravlja imovinom vrijednom 26 milijardi dolara. Elis, najbogatija žena u Americi deveti put u posljednjih 10 godina, ponovo je preuzela titulu najbogatije žene na svijetu početkom septembra od nasljednice kompanije L’Oréal, Fransoaz Betankur Majers iz Francuske, prvi put od maja 2022.

14. Rob Volton i porodica

Neto vrijednost: 94,3 milijarde dolara | Izvor bogatstva: Volmart | Starost: 79

15. Elis Volton

Neto vrijednost: 89,2 milijarde dolara | Izvor bogatstva: Volmart | Starost: 74

16. Džulija Koh i porodica

Neto vrijednost: 74,2 milijarde dolara | Izvor bogatstva: Koch, Inc. | Starost: 62

U junu je Koch Industries preimenovana u Koch, Inc, dok je Čarls rebrendirao sve više tehnološki orijentisani konglomerat sa prihodima od 125 milijardi dolara prvi put otkako je preuzeo porodičnu firmu nakon smrti svog oca 1967. godine. Džulija Koh, udovica njegovog brata Dejvida (preminuo 2019. godine), i njeno troje djece platili su skoro 700 miliona dolara iste godine za 15% učešća u BSE Global, koji posjeduje NBA tim Bruklin Nets i WNBA tim Njujork Liberti, te upravlja Barclays centrom u Bruklinu.

17. Čarls Koh i porodica

Neto vrijednost: 67,5 milijardi dolara | Izvor bogatstva: Koch, Inc. | Starost: 88

18. Džef Jas

Neto vrijednost: 49,6 milijardi dolara | Izvor bogatstva: Trgovina, investicije | Starost: 66

Jasovo bogatstvo se skoro udvostručilo nakon što je Forbes ponovo procijenio njegovu trgovačku firmu, Susquehanna International Group – i Jasov udio u profitima – na osnovu poreskih prijava koje su procurile u ProPublic-u. Zbog moguće zabrane Tiktoka, koja prijeti Susquehann-inom procjenjenom udjelu od 15% u aplikaciji, Jas je donirao skoro 70 miliona dolara za savezne političke kampanje tokom ciklusa izbora 2024. godine, uključujući 20,5 miliona dolara za Club for Growth Action, konzervativni super PAC koji se javno protivi zabrani Tiktoka (ali negira da je bio pod Jasovim uticajem).

19. Džon Mars

Neto vrijednost: 47,6 milijardi dolara | Izvor bogatstva: Slatkiši, hrana za kućne ljubimce | Starost: 88

U augustu, njihova kompanija Mars Inc. objavila je da kupuje proizvođača grickalica i žitarica Kellanova (ranije poznatog kao Kellogg’s) za 35,9 milijardi dolara. Ovaj posao će brendove poput Pringles, Pop-Tarts i Froot Loops staviti pod Marsovo okrilje, zajedno sa Snickers-om, M&M’s i Kind barovima. To je najveća akvizicija kompanije od kada su 2008. godine kupili Wrigley za 23 milijarde dolara. Braća i sestre Mars posjeduju procjenjenih dvije trećine kompanije koja je prošle godine ostvarila prihod od 50 milijardi dolara, ali nemaju ulogu u svakodnevnom poslovanju.

20. Žaklin Mars

Neto vrijednost: 47,6 milijardi dolara | Izvor bogatstva: Slatkiši, hrana za kućne ljubimce | Starost: 84

21. Stiven Švarcman

Neto vrijednost: 43,6 milijardi dolara | Izvor bogatstva: Investicije | Starost: 77

U augustu, Švarcman i njegova supruga najavili su planove da svoj posed Miramar u Njuportu, Roud Ajlend, otvore za javnost kao muzej nakon njihove smrti. Potrošili su 27 miliona dolara na ovu vilu iz Gilded Age ere 2021. godine i od tada je obnavljaju. U maju je Švarcman, suosnivač i izvršni direktor investicione firme Blackstone (koja upravlja imovinom vrijednom bilion dolara), najavio da podržava Donalda Trampa za predsjednika, dvije godine nakon što je obećao da će podržati nekog drugog na izborima 2024. godine.

22. Ken Grifin

Neto vrijednost: 43 milijarde dolara | Izvor bogatstva: Hedž fondovi | Starost: 55

Grifinov hedž fond, Citadel, najprofitabilniji svih vremena, zaradio je 8,1 milijardu dolara u trgovanju akcijama prošle godine. Od tada, Grifin, koji nikada ne ostavlja novac da leži besposlen, donirao je 50 miliona dolara Univerzitetu u Majamiju, potrošio 45 miliona dolara na skelet stegosaura (rekordna cijena u aukciji dinosaurusa) i izdvojio više od 90 miliona dolara za imanje u Sen Tropeu, Francuska.

23. Tomas Peterfi

Neto vrijednost: 40 milijardi dolara | Izvor bogatstva: Diskontni broker | Starost: 80

Eric PIERMONT / AFP / Profimedia

Peterfi je više od 10 milijardi dolara bogatiji nego prošle godine, jer su dionice Interactive Brokers Group-a, elektronske trgovačke firme koju je osnovao 1993. godine, porasle 30%. Kompanija je prošle godine ostvarila prihod od 4,3 milijarde dolara, što je povećanje od 42% u odnosu na prethodnu godinu. Nakon što nije uspio da ubijedi guvernera Virdžinije, Glena Jankina, da uđe u trku za predsjedničke izbore, Peterfi, dugogodišnji pristalica slobodnog tržišta, ostao je tih po pitanju ponovne kandidature Donalda Trampa.

24. Fil Najt i porodica

Neto vrijednost: 36,8 milijardi dolara | Izvor bogatstva: Nike | Starost: 86

„Na pragu Olimpijskih igara,“ napisao je Najt ovog ljeta u pismu američkim sportistima, čije je dresove dizajnirao Najk, „moramo ponovo zapaliti strast, želju i volju za pobjedom“. Njegovom sportskom gigantu je takođe potreban podsticaj. Akcije Najka su pale 15% u odnosu na prošlu godinu, što je Najta, koji je osnovao kompaniju sa svojim trenerom sa Univerziteta u Oregonu 1964. godine, učinilo jednim od trojice u top 25 koji su siromašniji nego 2023.

25. Lukas Volton

Neto vrijednost: 33,9 milijardi dolara | Izvor bogatstva: Volmart | Starost: 38

Jedan od osam unuka Sema Voltona, naslijedio je procjenjenih 4% udela u Volmartu od svog oca, Džona Voltona, koji je poginuo u avionskoj nesreći 2005. godine. Lukas, koji je preživjeo rak u detinjstvu, osnovao je i vodi Builders Vision, filantropsku i investicionu platformu fokusiranu na održivost, koja je donirala više od tri milijarde dolara od osnivanja 2021. godine. On je jedan od samo dva člana Forbes 400 liste mlađih od 40 godina. Njegova majka, Kristi Volton (48. mesto), potpisala je pismo u kojem je pozvala predsjednika Bajdena da se povuče iz izbora 2024. godine i prikuplja sredstva za Kamalu Haris. Dva člana treće generacije porodice još uvijek su u odboru Volmarta: Džimov sin Stjuart Volton (prvi Lukasov rođak) i Robov zet Greg Pener, koji je predsjednik odbora.

