Levi's lansirao reklamu sa Beyoncé: Hoće li ikona pop kulture povećati prodaju kultnog brenda?

Legendarni brend jeans odjeće i obuće Levi's lansirao je novu kampanju pod nazivom “Reiimagne,” u kojoj glavnu ulogu ima globalna superzvijezda Beyoncé. Ova saradnja dolazi nakon izlaska njenog albuma “Cowboy Carter” i hit singla “Levii's jeans”, te u reklamnim spotovima kombinira inovativni stil same muzičke zvijezde i bogato nasljeđe ove modne marke, jedne od nezaobilaznih faktora pop kulture.

Prva objavljena reklama “Launderette” prikazuje Beyoncé kako skida farmerice i stavlja ih na pranje, evocirajući poznatu reklamu iz 1985. godine. Ovaj spot je doveo do rasta vrijednosti dionica Levi Strauss za više od jedan posto, a već sljedećeg dana skočile su dodatnih 1,7 posto, dosegnuvši 20,76 USD po dionici. No, dok dionice bilježe uspjeh, kompanija ipak revidira svoje dugoročne planove za postizanje prihoda od devet do deset milijardi dolara do 2027. godine, koje je najavila ranije. U intervjuu za Financial Times, glavna izvršna direktorica Levi'sa Michelle Gass pojasnila je da su promjene u industriji dovele do poremećaja u planovima, te da će firma prvo provesti temeljitu procjenu svojih ciljeva prije nego što objavi novi vremenski okvir, budući da je ove ciljeve postavila 2022. godine.

Prihodi od 6,2 milijarde dolara

Financijski direktor Harmit Singh pojasnio je da će novi planovi vjerovatno biti objavljeni za otprilike godinu, uz napomenu da će ciljevi biti pomjereni za nekoliko godina.

Tržište jeansa se nakon pandemije počelo olako oporavljati, ali ne u mjeri da nastavi poslovati bez izazova. Noseći se sa oštrom konkurencijom posljednjih decenija, Levi's je uspio ostati najprepoznatljivije ime na tržištu jeansa, ali je platio cijenu padom vlastite profitne marže koja je smanjena na skromnih šest posto. Međutim, kompanija planira otvoriti stotine novih trgovina u narednim godinama, fokusirajući se na direktnu prodaju kako bi potakla rast. U tom duhu, Levi's je nedavno otvorio ekskluzivnu maloprodajnu radnju “Haus of Strauss” u pariskom kvartu Le Marais, gdje se nude farmerice po narudžbi, po cijeni od 595 eura (663 dolara), čime žele dodatno učvrstiti status modne ikone.

Levi's je fiskalnu 2023. godinu završio s prihodima od 6,2 milijarde dolara, da bi u junu ove godine potvrdio kako očekuje rast prihoda od jedan do tri posto u ovoj fiskalnoj godini. Kompanija ove sedmice planira objaviti rezultate za treće tromjesečje.

Prema najavi Gassa brend u narednom periodu želi privući veći broj žena, koje trenutno čine samo trećinu Levi'sove prodaje.

Kada je postalo jasno da je Beyonce nova zvijezda njihove kampanje, počelo se speekulirati koliko će njeno ime doprinijeti rastu prihoda u konačnici i povećanju potražnje za jeansom među kupcima?

Koju ulogu ima Beyonce

Hoće li reklamna kampanja pratiti atmosferu koja je vladala kada je pjevačica pbjavila novi album. Podsjećamo, stihovi poput “traper na traperu na traperu na traperu” “iz pjesme Levii's Jeans” s albuma “Act II: Cowboy Carter”, zajedno s njenom objavom na Instagramu u aprilu, gdje je nosila farmerice, jeans košulju i jeans torbu, doveo je “more” fanova u Levi's trgovine koj su tražili odjeću poput njene. Posjećenost trgovina skočila je za 20 posto tokom sedmice Uskrsa, što je značajan porast u poređenju s istim periodom u protekle tri godine. Iako Levi's nije otkrio konkretne brojke o utjecaju albuma na prodaju, učinak Beyoncé na brend je neosporan, izvijestio je CNN.

“Kada neko poput Beyoncé, koja oblikuje kulturu, nazove pjesmu po našem brendu, to je dokaz koliko snažno utječemo na modu”, kaže Gass dodajući kako je jeans trenutno u fokusu i da marka Levi's doživljava globalni procvat.

Kako bi iskoristio dodatnu pažnju, Levi's je čak privremeno promijenio ime svog Instagram profila u “Levii's”, odajući počast pjesmi koja je postala hit. Osim farmerica, album je dodatno popularizirao zapadnjačku modu, naročito čizme. Pjesme s albuma, poput “Texas Hold ‘Em” i “16 Carriages”, odražavaju zapadnjačku tematiku, a prodaja vestern čizama je prema podacima istraživačke firme Circana skočila za 24 posto u sedmici kada je album izdan, da bi sedmicu kasnije prodaja porasla za dodatnih 45 posto.