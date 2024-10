Nikola protiv Tesle: Zahuktava se rivalitet proizvođača kamiona koji nose ime velikog pronalazača

Gotovo da nema osobe koja nije čula za američku automobilsku kompaniju Tesla. Međutim, sigurno je mnogo manje onih koji znaju da postoji još jedan proizvođač koji nosi ime velikog pronalazača i inženjera – Nikola.

Iako mnogo poznatija po proizvodnji automobila, Tesla će krajem sljedeće godine ući u masovnu proizvodnju električnih kamiona. Time će se nametnuti kao ozbiljna konkurencija drugom proizvođaču kamiona na „zeleni“ pogon – Nikola korporaciji.

Zajedničko i jednoj i drugoj kompaniji je da su njihovi osnivači bili inspirisani Nikolom Teslom.

Međutim, to nisu jedine sličnosti. I jedna i druga kompanija osnovane su u američkoj državi Delaver.

Ono što je možda najinteresantnije, jesu ocjene o osnivaču Nikole, Trevoru Miltonu, koje se mogu naći na internetu – da je „Mask u pokušaju“ i da je oponašao direktora Tesle Ilona Maska (Elon Musk). To bi mogao da bude razlog i zašto je svoju kompaniju nazvao po Tesli.

Istorija

Nikola korporacija osnovana je 2015. Centrala je u gradu Finiksu u Arizoni. Biznis kompanije podijeljen je na dva dijela – električni kamioni i energetska rješenja za njihovo punjenje. Milton je sada na odsluženju četvorogodišnje zatvorske kazne. On je bio optužen i osuđen zbog varanja investitora, lažno prikazujući brojke o poslovanju kompanije, narudžbinama i dr. Njegovi protivnici tvrdili su da je čak i snimak vožnje prototipa električnog kamiona napravio tako što se vozilo u stvari kretalo nizbrdo. Po izlasku na berzu, vrijednost kompanije skočila je sa više od tri milijarde dolara na čak 30 milijardi, a danas vrijedi neuporedivo manje. Tome je doprinio ne samo skandal sa osnivačem već i povlačenje prvih kamiona zbog rizika od požara. Kompanija se distancirala od Miltona i on više nema veze s poslovanjem.

Tesla Motors je znatno starija i daleko veća kompanija. Osnovana je 2003. i pokrenuli su je inženjeri Martin Eberhard i Mark Tarpening, koji su prvi glavni izvršni direktor i glavni finansijski direktor. Jedan od prvih investitora bio je Ilon Mask, sadašnji lider kompanije. Povećavajući svoja ulaganja on ih je „istisnuo“ iz kompanije tako da su dva osnivača već početkom 2008. napustili svoj biznis. Te godine na tržište je izbačen prvi model automobila Tesla. Danas ima četiri modela, uz kamionet Sajbertrak. Prvi prototip kamiona, Tesla Semi, kompanija je predstavila krajem 2017.

Prvi sukob

Rivalitet dvije kompanije počeo je pred sudom, a ne na tržištu. Godinu nakon što je Tesla predstavila svoj prototip električnog kamiona, Nikola korporacija tužila je rivala za krađu intelektualne svojine odnosno kršenje tri patenta za dizajn. Tražili su obeštećenje od dvije milijarde dolara. Suđenje je trajalo nekoliko godina, ali je završeno nagodbom.

Interesantno je da se u ovom slučaju pominjao i Mate Rimac iz Hrvatske odnosno glavni dizajner njegove kompanije Adriano Mudri. Kako su tada prenijeli mediji, advokati Tesle tvrdili su da Nikolin dizajn kamiona nije originalno njihov, već da je koncept godinama prije njih osmislio Rimčev dizajner. Navodno su tvrdili da su djelovi dizajna viđeni i na kamionima drugih proizvođača poput MAN-a. Odgovor Miltona i Nikole bio je da su kupili licencu za dizajn od Mudrog, ali da on nije bio dio dizajnerskog tima koji je završio izradu modela.

Razvoj Nikole

Kako je električni pogon gotovo „ubio“ Nikola korporaciju, rješenje su našli u razvoju kamiona na vodonik, izvještava Forbes. To se pokazalo kao spas za biznis koji je ponovo u usponu nakon skandala. Nakon povlačenja nekoliko stotina kamiona zbog rizika od izbijanja požara, krajem prošle godine počeli su s isporukama kamiona na vodonik.

Kako prenosi Forbes, novi pogon dobija pohvale. Džim Gilis iz špediterske kompanije IMC ocijenio je da je riječ o dobrom kamionu i da su povratne informacije vozača koji su ih vozili „u superlativima“. „U našoj floti ih nazivamo Bentli među kamionima“, rekao je Gilis.

Ono što se vozačima posebno sviđa jeste tišina kamiona odnosno to što ne proizvodi zvuk kao dizel kamioni, a takođe pri kočenju nema poznate škripe kao kod standardnih vozila (zbog tzv. regenerativnog sistema kočenja).

Skoro je dupliran domet kamiona u odnosu na verziju koju je napajala električna baterija i potrebno je oko 20 minuta za punjenje u odnosu na više sati koje je bilo ranije neophodno.

Foto: Nikola

Mane vodonika

S druge strane, mana kamiona na vodonik je to što je infrastruktura za punjenje gotovo nepostojeća. Drugi veliki nedostatak je to što je cijena vodonika gotovo dvostruko veća od dizela. Da bi pomogao prvim kupcima, Nikola je postavio privremene stanice za punjenje. Locirane su na parkinzima u blizini najvećih luka i skladišta na nekoliko lokacija. Kako se povećava broj „zelenih“ kamiona na putevima, plan Nikole je da gradi stalne stanice za punjenje na mjestima gdje je najveća potražnja, a sve uz podsticaje Kalifornije, prenosi Forbes.

Izvršni direktor Nikole, Stiv Girski (ranije radio za Dženeral Motors), izjavio je za Forbes da ne brine oko dostupnosti vodonika i da u ovom trenutku ima dovoljno ovog goriva. „Cijena nije onakva kakvu želimo, ali zato pravimo nova partnerstva“, rekao je Girski, ali nije želio da otkrije da li će to biti partnerstva sa Tojotom, Hjundaijem i Dajmlerom, koji takođe razvijaju vozila na vodonik.

U prethodnom kvartalu imali su najbolju prodaju dosad, vrijednu više od 30 miliona dolara (dvostruko više u odnosu na isti period prošle godine). Razlog je potražnja za kamionima na vodonik bolja od očekivane. Međutim, kompanija nije profitabilna jer je u istom kvartalu imala gubitak od 133 miliona dolara. Ipak, to nije obeshrabrilo investitore s obzirom na to da je cijena akcije posle objave rezultata skočila više od 8% što ukazuje da vjeruju u ovaj biznis.

Tesla napada američko i evropsko tržište 2026

Tesla sa svojim električnim kamionom namjerava da napadne američko, ali i evropsko tržište gdje dominiraju Mercedes, MAN, DAF, Volvo, Skanija, Iveko i Reno.

Tesla Semi električni kamion se trenutno proizvodi u malom obimu i masovna proizvodnja trebalo bi da krene u Nevadi gdje se gradi novi pogon za te namjene, pored postojeće tzv. giga fabrike. Međutim, biće potrebno barem godinu da bude završena, a planirano je da proizvodi oko 50.000 kamiona godišnje. I opsluživaće američko tržište.

Prema izvještajima medija, Tesla je sa prvom mušterijom, kompanijom Pepsi, demonstrirala da Semi može da pređe 800 kilometara s jednim punjenjem.

Iako je fokus Tesle da prvo osvoji američko tržište električnih kamiona, jedan detalj otkrio je da su planovi veliki i za Evropu. To je bio oglas za pozicije u proizvodnji kamiona u giga fabrici Tesle pored Berlina. To se tumači kao znak da njemačka fabrika nije namijenjena samo za proizvodnju automobila Tesla Y.

Šef Tesle za Semi, Den Pristli, najavio je da će se kompanija prilagoditi zahtjevima tržišta izvan Amerike. To podrazumijeva skraćivanje kabine i ukupne dužine kamiona jer evropska regulativa zahtijeva kraće kamione u odnosu na američke propise. Smatra se da evropski proizvođači baš zbog dužine vozila nisu očekivali Teslu na „svom terenu“ još neko vrijeme.

U Tesli tvrde da njihov kamion može da se napuni do 70% za samo 30 minuta i da takvim punjenjem može da pređe oko 550 kilometara.

Tesla Semi; Foto: Shutterstock

Bil Gejts „bacio bombu“

Jednu od najvećih polemika oko budućnosti električnih kamiona „zakuvao“ je osnivač Majkrosofta Bil Gejts (Bill Gates). On je ocijenio da električni pogon nije odgovarajući za velika vozila kao što su kamioni, kao ni za brodove i putničke avione. Još 2020. on je ocijenio da je za takva prevozna sredstva potrebno drugo rješenje.

To je naljutilo Maska koji je polemiku pokrenuo preko svog profila na mreži X gdje je ocijenio da su Teslini Semi kamioni već u upotrebi i da Gejts nije imao odgovor na njegovo pitanje na osnovu kojih podataka je došao do zaključka da je električne kamione nemoguće napraviti.

Sukob Gejtsa i Maska je dublji od ove priče. Mask je ocijenio da je Gejts bio licemjeran kada se „usudio da ga pita“ da donira za njegove aktivnosti po pitanju zaštite životne sredine, koje je nazvao šminkom, a da je s druge strane htio da zaradi 500 miliona dolara na propasti Tesle.

Borba se nastavlja

Nikola i dalje značajno zaostaje za Teslom po rezultatima. Prošle godine zabilježili su gubitak od čak 966 miliona dolara.

Međutim, to i dalje ne brine direktora Girskog. On je prošlog mjeseca izjavio da nije zabrinut zbog konkurencije u vidu Tesle. Smatra da će kamioni na gorivne ćelije biti efikasniji od onih na baterije. To je ilustrovao primerom da je jedna kompanija, ne navodeći ime, kupila šest kamiona na baterije od Nikolinog rivala, ali da su dobili domet od jedva 240 kilometara iako im je bilo obećano 350km. I da im je bilo potrebno sat i po da ih napune. Zbog toga su naručili nove kamione od Nikole.

Kao prednost svojih kamiona naveo je i rad u različitim vremenskim uslovima. „Na primjer, u Koloradu, gdje su velike visine i niske temperature, domet baterija pada veoma brzo. I naš domet će pasti, ali ni izbliza kao kod vozila na baterije“, rekao je Girski. On je dodao da imaju mušterije koji hoće da probaju Nikolu, ali i Teslu, i da će vidjeti gdje će se to završiti.

S druge strane, Ilon Mask odavno ističe svoj skepticizam oko vodonika kao efikasnog izvora napajanja. „Gorivne ćelije bi trebalo zvati ćelijama za budale. To je glup izbor za automobile. Po mom mišljenju, nije dobar ni za rakete, ali barem nije apsurdan“, rekao je još 2021.

Godinu kasnije izjavio je da će svijet dominantno izabrati baterije umesto vodonika i da je ovaj pogon „najgluplja stvar koju može da zamisli za skladištenje energije“.

Iako nije za poređenje zbog različitog proizvodnog programa, vrijedi pomenuti da je trenutna tržišna vrijednost Tesle veća od 800 milijardi dolara dok Nikola vrijedi nešto manje od 220 miliona. Borba Davida i Golijata.

Ivan Radak, Forbes Srbija

