Novo istraživanje o biciklističkim kacigama pokazuje kako ne postoji veza između cijene i nivoa zaštite

Biciklist koji kupi skuplju kacigu nije nužno uložio u veću zaštitu tijekom potencijalne nesreće, pokazuje novo istraživanje sigurnosti biciklističkih kaciga koje nije otkrilo povezanost između cijene kacige i razine zaštite koju ona pruža.

Studiju je proveo Imperial College u Londonu ranije ovog mjeseca u želji da otkrije koliko zaštite pružaju različite kacige i pomogne potrošačima odabrati kacigu s najboljom zaštitom.

“Dosad je postojalo malo dostupnih informacija o zaštiti koju biciklisti mogu očekivati od kacige u slučaju udarca u glavu,” kaže Claire Baker, glavna autorica studije. “To je zato jer se trenutni sigurnosni standardi određuju po jednostavnom principu prolaska ili pada i testiraju samo izravne ozljede zadobivene u direktnom udarcu u glavu. Ipak, rezultati iz ranijih studija pokazuju kako se trajno oštećenje mozga može pojaviti u ozbiljnim nesrećama ili kada se glava naglo i brzo okrene pri udarcu.”

Istraživači su razvili jednostavan novi sustav ocjenjivanja sigurnosti biciklističkih kaciga s lako razumljivim ocjenama od nula do pet. Sustav je osmišljen kako bi kupcima pomogao odabrati koju kacigu kupiti, a proizvođačima proizvesti kvalitetnije kacige.

Hipster customer picking up a helmet in bike repair shop,Image: 282405612, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: yes, Credit line: – / Wavebreak / Profimedia

Ispitivanje na 30 najpopularnijih kaciga

Tim je ispitao 30 najpopularnijih kaciga za odrasle na britanskom tržištu temeljem kombinacije testiranja u laboratoriju, podataka od velikih trgovaca i anketiranja više od tisuću biciklista. Sve testirane kacige morale su proći regulatorne standarde.

Cijene i dizajni izrazito su se razlikovali, ali rezultati su pokazali velike razlike u performansama bez ikakve povezanosti s cijenom i razinom zaštite. Kaciga čija je cijena 150 eura, na primjer, nije ostvarila bolje rezultate na testovima od kacige koja košta oko 50 eura.

Sve kacige koje se prodaju u Europi moraju ispunjavati minimalne sigurnosne standarde, kaže dr. Baker, “ali mi smo željeli odrediti nude li neke od njih bolju zaštitu u realističnim testovima nesreća. Razvili smo jednostavan sustav ocjenjivanja za kacige ovisno o riziku ozljede glave tijekom sudara. Rizik od ozljede u obzir je uzimao vjerojatnost ozbiljnih ozljeda mozga izazvanih rotacijom glave, kao i površnije ozljede i potencijalne frakture lubanje pri izravnom udracu.”

“Zanimljivo je to što nismo pronašli nikakvu vezu između cijene i razine zaštite: najbolju ocjenu dobila je kaciga cijene od oko 50 funti (60 eura),” dodaje.

Očekuje se kako će u budućnosti testiranje obuhvatiti i dječje kacige.

Znanost nudi nova rješenja za zaštitu glave

“Znanost biomehanike mozga značajno je napredovala i sada znamo mnogo više o tome kako najbolje zaštititi glavu od ozbiljnih ozljeda ili dugotrajnih posljedica udaraca,” kaže Mazdak Ghajari, jedan od viših autora studije. “Svoja otkrića podijelili smo s proizvođačima kaciga i odgovornima za postavljanje sigurnosnih kriterija kako bi industrija mogla raditi na proizvodima koji pružaju najbolju moguću zaštitu.”

“Vjerujemo kako će te ocjene donijeti daljnja poboljšanja u dizajnu kaciga,” dodaje on, “i pružiti bolju zaštitu od niza ozljeda glave i mozga kod biciklista koji dožive nesreću ili padnu s bicikla.”

Autor originalnog članka: Tanya Mohn, suradnica Forbesa

Link: New Bike Helmet Ratings Show No Link Between Cost And Protection

(Prevela: Nataša Belančić)

Please enable JavaScript