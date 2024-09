Krenula legendarna utrka oldtimera, a ove godine koriste se isključivo održiva goriva

Najveća svjetska utrka starinskih trkaćih automobila Goodwood Revival vraća se na jug Engleske, događanje je počelo u petak 6. rujna i traje do nedjelje

Kao i uvijek, ovaj događaj obećava svjetski spektakl trkaćih oldtimera iz 40-ih, 50-ih i 60-ih na stazi Goodwood, uređenoj kako je i izgledala u to vrijeme.

Utrkivat će se uobičajeni brendovi: Miniji, Austini, Jaguari, AC Cobre, Ford Mustanzi i čitav niz klasičnih Ferrarija. Ipak, nešto je novo ove godine: svaki trkaći automobil koji sudjeluje u utrci imat će pogon na održivo gorivo.

Goodwood zahtijeva da svi natjecatelji “koriste gorivo koje ima minimalno 70 posto naprednih održivih komponenti.” To je u skladu s ranijim uvjetima FIA-e, čelnog tijela svjetskog automobilizma. Automobili ne moraju prolaziti modifikacije, a nema kompromisa ni po pitanju performanski. Iz Goodwooda naglašavaju kako je u prošlogodišnjoj utrci pobijedio Bentley iz 1925. godine, upravo s pogonom na održivo gorivo. Drugi automobili te godine imali su standardno gorivo.

Prvak Formule 1 Jenson Button sudjelovao je u toj utrci, nakon koje je rekao: “Kad je riječ o ovom gorivu, uzbudljivo je to što oni jamče budućnost ovakvih utrka i omogućuju nam da uživamo u automobilima na unutrašnje izgaranje još mnogo godina.”

Legendarni inženjer Formule 1 Adrian Newey (lijevo), Goodwood, 2024. / FOTO: KS_Autosport / Alamy / Alamy / Profimedia

Iako održivo gorivo funkcionira na isti način kao i običan benzin, ono se proizvodi hvatanjem ugljika iz atmosfere. Ako se za to hvatanje koristi održiva energija poput električne energije iz solarnih panela ili vjetrenjača, tada se gorivo i njegova upotreba mogu smatrati održivima, budući da se ugljik praktički samo reciklira. Ugljik se uzima iz atmosfere, a potom ponovno u nju vraća nakon emisije goriva. Za razliku od toga, obično gorivo u atmosferu nadodaje dodatne emisije ugljika.

Lotus XV, Goodwood, 2024 / FOTO: KS_Autosport / Alamy / Alamy / Profimedia

Održiva goriva već se koriste u nekoliko kategorija svjetskog automobilizma. WRC se 2022. godine prebacio na potpuno održivo gorivo, što je omogućilo redukciju CO2 za 95 posto, kažu iz FIA-e. Formula 1 pak koristi 10 posto održivog goriva za pogon svojih hibridnih motora, a planira se prebaciti na 100-postotno održivo gorivo do 2026. godine.

Četverostruki prvak Formule 1 Sebastian Vettel, koji je i ranije govorio kako se automobilistički sportovi moraju prilagoditi klimatskoj krizi, prošle je godine vozio dva starinska bolida Formule 1 s pogonom na održivo gorivo. “Uživao sam dijeleći ovu inicijativu s obožavateljima, kao i u tome što sam imao priliku pokazati da su održiva goriva fantastičan način da osiguramo budućnost sporta kojeg svi volimo.”

Autor originalnog članka: Alistair Charlton, viši suradnik Forbesa

Link: This Week’s Goodwood Revival Race Meeting To Run On Sustainable Fuel

(Prevela: Nataša Belančić)

