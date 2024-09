Najveći infrastrukturni projekt u Bosni i Hercegovini u brojevima

Novootvoreni most Hercegovina proteklih dana bio je jedna od najzanimljivijih tema u Bosni i Hercegovini. Pitanja poput onih ko ga je gradio i ko će će ga svečano otvoriti ove sedmice “ukrala su pažnju” od značajnijih aspekata poput – šta ovaj most znači za saobraćajnu infrastrukturu Bosne i Hercegovine, njenu ekonomiju, kao i povezanost sa zemljama EU. Most Hercegovina ključna je tačka na autoputu koji se gradi na Koridoru 5c koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu spajajući je s evropskom saobraćajnom mrežom. Most je sastavni dio dionice Počitelj – Zvirovići koja je duga je 11,07 kilometara, te spaja i dvije obale rijeke Neretve.

O Koridoru Vc mnogo smo slušali proteklih godina. Počinje u Budimpešti, ide preko sjeverne Hrvatske (Osijek), a kroz Bosnu i Hercegovinu preko Doboja, Zenice, Sarajeva i Mostara, te završava u luci Ploče.

U nastavku kroz brojke prikazujemo izgradnju jednog od najvećih mostova u regiji.

Kako se gradio i finansirao

Ukupna vrijednost radova za izgradnju mosta, čija dužina iznosi blizu jedan kilometar (945 metara), a visina preko 100 metara iznosila je 32.894.420,75 eura sa PDV-om. Izvođač radova bili su konzorcij Azvirt Limited Liability Company, Sinohydro Corporation Limited i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd, dok je nadzor nad gradnjom vršila kompanija IRD Engineering S.R.L. Izgradnja mosta finansirana je iz sredstava osiguranih u okviru Ugovora o zajmu sklopljenog s Evropskom investicijskom bankom (EIB) i bespovratnim sredstvima Evropske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za zapadni Balkan (WBIF). Kako je objavila Delegacija EU u našoj zemlji otvorena poddionica Počitelj-Zvirovići, osim mosta Hercegovina uključuje trasu autoputa u dužini od 11,7 kilometara, čvorište Počitelj s naplatnim kućicama i pristupnim cestama, međuregionalni čvor, tri vijadukta, tunel. Ovaj projekt finansira se bespovratnim sredstvima Europske unije od pet miliona eura, kao i kreditom Evropske investicijske banke (EIB) od 105 miliona eura koji je namijenjen cijeloj dionici Počitelj-Bijača u dužini od 21 kilometar. Projekt je i dio šireg angažmana EU u razvoju koridora Vc, sa 870 miliona eura bespovratnih sredstava do sada osiguranih u okviru Investicijskog fonda za zapadni Balkan (WBIF), što uključuje finansiranje izgradnje 17 poddionica i pripremu projekata u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Testiranje mosta u augustu ove godine, Foto Autoceste FBiH

Koliko je materijala utrošeno i zašto je morao biti saniran

Most je kontinuirani prednapeti armiranobetonski most sandučastog poprečnog presjeka, građen tehnologijom slobodne konzolne gradnje. Jedinstven je i po tome što se sve četiri trake autoputa nalaze na jednoj konstrukciji. U ovu građevinu ugrađeno je 38.000 kubnih metara betona, 9.000 tona armature, 1.500 tona kablova za prednaprezanje i 20.000 kvadratnih metara asfalta i hidroizolacije. Gradnja, za čiji početak je ugovor potpisan 20. juna 2019. godine, nije prošla bez poteškoća. Donja ploča sanduka četvrtog polja mosta, koja je bila popucala, sanirana je u februaru ove godine, da bi 07. augusta ove godine urađeno probno ispitivanje opterećenja mosta. Na gradilištu je 12 kamiona težine po 40 tona, sprovodilo ispitivanje u saradnji sa stručnjacima s Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru. Probno opterećenje provodilo se na ciljanim tačkama konstrukcije u pokretu.

Dok se gradio bio je “Počiteljski”, a onda je dobio i službeno ime

Dok se gradio most se zvao “Most Počitelj” i “Počiteljski most”, da bi svoj službeni naziv dobio odlukom Uprave Javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH koja je ove godine na jednoj od svojih sjednica donijela odluku da se zove “Hercegovina”, po istoimenoj regiji u jušnom dijelu BiH u kojoj se i nalazi. Poddionica Počitelj – Zvirovići povezuje se na ranije završenu dionicu Međugorje – Bijača dužine 10 kilometara.