Šta bi pad Pokrovska značio za ruski rat u Ukrajini? “Situacija je veoma loša”

Kako se ruske trupe približavaju Pokrovsku, raste strah od mogućeg gubitka onoga što je dugo bilo ključno logističko središte skriveno u sigurnosti u Donjeckoj oblasti.

Rat je stigao u Pokrovsk, nekada dom za 60.000 ljudi, a Rusi se procjenjuju da su na oko osam kilometara od grada. Hiljade svake sedmice bježe iz grada. Ruska artiljerija i FPV dronovi sada mogu doći do Pokrovska , što već utiče na kapacitet grada kao logističkog čvorišta ukrajinske vojske, kažu stručnjaci.

Ruske trupe su započele novi napad ispod Pokrovska kako bi učvrstile južni bok i izgradile bazu za dalju ofanzivu na grad, prema intervjuisanim zapadnim i ukrajinskim vojnim analitičarima.

Nedostatak ljudstva i taktičke greške u Ukrajini doveli su do snažnog ruskog napredovanja prema Pokrovsku, rekli su analitičari za Kyiv Independent. Ali analitičari su skeptični prema ruskom prodoru dalje na istok čak i ako grad padne, jer bi njegovo zauzimanje zahtijevalo značajne resurse koji bi vjerovatno iscrpili ofanzivne sposobnosti Rusije, objasnili su oni.

“(Rusija potencijalno) zauzimanje Pokrovska će zakomplikovati logistiku i predstavljati PR udarac za Ukrajinu, ali ne mislim da će to značajno uticati na bojno polje u velikim razmjerima”, rekao je Konrad Muzyka, direktor poljskog vojnog savjetovanja Rochan.

A view shows a building on fire in the town of Sudzha following an incursion of Ukrainian troops into the Kursk region, Russia, in this still image from video taken August 7, 2024. MIC Izvestia / IZ.RU via REUTERS

„Zauzimanje Pokrovska moglo bi dovesti do većih gubitaka samo ako su dodatno pojačani nedostatkom ljudstva, nedostatkom artiljerijske municije, greškama u komandovanju i kontroli, i tako dalje i tako dalje“, dodao je.

Tradicionalni problemi ukrajinske vojske bili su dosljedni tokom cijelog rata: nedostatak ljudstva, artiljerijske municije i utvrđenja. Ukoliko ruske trupe zauzmu Pokrovsk, sposobnost Kijeva da zauzme stav po tom pitanju bila bi odlučujući faktor u sprečavanju dubljeg ruskog prodora u preostali dio Donjecke oblasti pod kontrolom Ukrajine .

Rusija je oduvijek težila osvajanju viših mjesta poput Pokrovska, odakle mogu upravljati dronom i izvoditi artiljerijske napade, ali “moramo imati na umu da je Rusija bila prilično loša kada je u pitanju izvođenje velikih operacija”, rekao je Muzyka.

“Dakle, dok taktički napreduju, nisu u stanju da pretvore ove taktičke pobjede u proboje na operativnom nivou”, dodao je.

Ključno putno čvorište

Smješten manje od 20 kilometara istočno od susjedne Dnjepropetrovske oblasti , Pokrovsk je dom željezničke stanice i služi kao ulazna tačka u Donbas iz gradova na zapadu, uključujući Dnjepar. Autoput T0504 prolazi kroz grad, ključna logistička arterija za ukrajinske vojnike koji voze između Pokrovska i gornjih dijelova Donjecke oblasti – kao što su Kramatorsk i Slavjansk – sve dok se ruske trupe ovog proljeća opasno nisu približile putu.

„Gubitak (Pokrovska) kao baze za snabdijevanje i važne raskrsnice kretanja je veoma nesretan i mnogo će naštetiti“, rekao je Pasi Paroinen iz finske OSINT grupe Black Bird Group.

„Ali ako se situacija na drugi način može stabilizirati, da Rusi ne idu samo slobodno naprijed, tempom kojim sada napreduju ili čak i brže… u tom slučaju, nije bitno što ste izgubili nekoliko sela tu i tamo ili možda izgubljen Pokrovsk.”

Analitičar je rekao da je zabrinut da „situacija nije pod kontrolom (Ukrajinaca)“ u sektoru Pokrovsk, i da će „da se ona vrati pod kontrolu svaki dan će biti potrebno sve više resursa“.

„Što Rusi dalje napreduju, što više otključavaju čitavu liniju fronta da bi krenuli, to će više resursa biti potrebno Ukrajincima da ih obuzdaju“, rekao je Paroinen za Kyiv Independent.

A serviceman of 24th Mechanized brigade named after King Danylo of the Ukrainian Armed Forces prepares a SPG-9 anti-tank grenade launcher to fire toward Russian troops at a front line, amid Russia's attack on Ukraine, near the town of Chasiv Yar in Donetsk region, Ukraine August 6, 2024. Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS

Kijev je priznao snažan napad ruske ofanzive na Pokrovsk. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je u julu da Moskva “baca sve što ima” u pravcu Pokrovska. Ali je tvrdio da je rusko napredovanje prema Pokrovsku usporilo otkako je Ukrajina iznenadni upad u rusku Kursku oblast u pokušaju da skrene ruske trupe .

Suprotno predsjednikovoj tvrdnji, glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski je priznao da uprkos tome što je preko 30.000 ruskih vojnika prebačeno u Kursku oblast sa drugih frontova, Rusija “samo povećava svoje snage” u sektoru Pokrovsk.

Za Ruse bi osvajanje grada bilo bitno

Za Kremlj bi zauzimanje Pokrovska bilo političko osvajanje slično Bakhmutu i Avdijevki 2023. i početkom 2024. godine, prema ukrajinskom političkom analitičaru Volodimiru Fesenku, redovnom govorniku ukrajinske državne TV. On je negirao da postoji političko značenje vezano za Pokrovsk, umanjujući ga kao jedan od mnogih gradova u Donjeckoj oblasti.

Analitičari uglavnom kažu da će se ruska ofanziva nastaviti istim tempom i u dogledno vrijeme. Moskovske trupe su i dalje ubrzavale svoje napredovanje prema Pokrovsku tokom protekle sedmice, iako će “stopa napredovanja vjerovatno usporiti kako ruske kopnene snage uđu u naseljena područja Pokrovska”, saopštilo je Ministarstvo odbrane Velike Britanije na obavještajnom brifingu 1. septembra.

Sposobnost Ukrajine da se pozabavi nedostatkom ljudstva i municije odrediće sudbinu Pokrovska, koja će zauzvrat zavisiti od prioriteta Kijeva. Gubitak grada bio bi logistički udarac za Ukrajinu, koji bi prijetio odbrani drugih gradova Donbasa.

“Svaki pristup ratu ili strateška odluka imat će utjecaj na situaciju na liniji fronta”, rekao je poljski vojni analitičar Muzyka. “Sada Ukrajina treba da se prilagodi trenutnoj situaciji, pokušaj da odugovlači Ruse u Donjecku (oblast).”

„Ali potpuno je jasno da situacija u Kursku (oblast) troši mnogo resursa koje bi Ukrajina inače mogla da pošalje u Donjecku oblast.”

Dok Rusija teži da izgradi južni bok Pokrovska, što liči na taktiku koja se ranije koristila za zauzimanje drugih gradova Donbasa, kao što su Avdiivka i Bakhmut, neki analitičari ističu da se zabrinjavajući scenario odvija iznad Krasnohorivka – skoro 40 kilometara južno od Pokrovska.

Ukrajinski vojnici koji brane džep istočno od rijeke Vovče i okruženi ruskim trupama sa preostale tri strane mogli bi biti u opasnosti od potpunog opkoljavanja, smatraju analitičari.

Ukrajina se mora povući

Ukrajina bi vjerovatno bila prisiljena da se uskoro povuče iz džepa kako bi izbjegla opkoljavanje, što bi Moskvi omogućilo da je zauzme “bez mnogo borbi”, rekao je austrijski ratni stručnjak Tom Cooper.

Cooper je precizirao da Rusija vjerovatno želi proširiti svoj južni bok na “najmanje 30 do 40 kilometara kako bi logistiku zadržala izvan dometa većine ukrajinske artiljerije”, jer bi uži bok bio ranjiviji na ukrajinske kontranapade.

Servicemen of 24th Mechanized brigade named after King Danylo of the Ukrainian Armed Forces fire a SPG-9 anti-tank grenade launcher towards Russian troops at a front line, amid Russia's attack on Ukraine, near the town of Chasiv Yar in Donetsk region, Ukraine August 6, 2024. Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS

Paroinen iz Black Bird Group rekao je da prijetnja opkoljavanja ukrajinskog džepa istočno od rijeke Vovča ne bi trebala biti ozbiljna sve dok je povlačenje blagovremeno. Kašnjenje bi „veoma otežalo“ izvlačenje zarobljenih vojnika odatle, dodao je.

“Ali tempo kojim Rusi napreduju je i dalje takav da ukoliko se ne učini nešto poput ovoga (neočekivano ubrzano rusko napredovanje) trebalo bi biti moguće povući se na vrijeme”, rekao je Paroinen.

Potpuno opkoljavanje je malo vjerovatno jer „uvijek postoji izlaz“, uključujući lokalne i terenske puteve, smatra Oleksandr Kovalenko, ukrajinski vojni i politički analitičar iz kijevskog think tanka Information Resistance. On je rekao da postoji izlaz kroz područja sela Zoriane i reke Lozova na donjem dijelu ukrajinskog džepa, a prijetnja nije toliko ozbiljna kada „proučavate puteve“.

Tokom proteklih sedmica, ruske trupe su gazile sela i gradove kako bi se približile Pokrovsku alarmantnom brzinom u poređenju sa većim dijelom 2023-2024. Kijev nije priznao koliko su naselja zauzele ruske trupe otkako je započeo upad na Kursk početkom augusta.

Zabrinuti zbog ranjivijeg južnog boka Pokrovska, ruske trupe su započele ofanzivu na Selidov , kažu stručnjaci.

“Da bi nastavili napad na Pokrovsk u ovom pravcu, potrebno je da formiraju bokove. A južni bok se smatra najbolnijim za (ruske trupe)”, rekao je Kovalenko, elaborirajući da Moskva vjerovatno ne očekuje ukrajinski kontranapad na sjevernom boku zbog vlastite ofanzive na frontu Toretsk odmah iznad, a južni bok je njegova najveća briga.

Ruske trupe sada pokušavaju da napreduju prema reci Lozovi „kako bi pokrile cijeli jug kako bi potpuno odsjekle za sebe opasnu zonu, duž koje bi ukrajinske snage mogle da prate napad na Pokrovsk“, kaže Kovalenko.

Čini se da su ruske trupe u tom području iscrpljene svojim resursima: napreduju od ruševina Avdiivka, zarobljene u februaru, do grada Novohrodivka – oko 30 kilometara zapadno od Avdiivka – više od šest mjeseci, i vjerovatno im je potrebna operativna pauza, smatra stručnjak.

(U bliskoj budućnosti) oni će jednostavno baciti sve svoje resurse na jug (od Pokrovska) bez pregrupisavanja, bez operativne pauze, bez vraćanja borbene efikasnosti, rekao je Kovalenko, objašnjavajući da je Rusija vjerovatno postavila cilj da zauzme Pokrovsk do kraj godine.

Zauzeti grad do kraja godine

Cilj je da se ruskim snagama što je više moguće oteža dalje napredovanje, ali neka od ukrajinskih povlačenja su bila iznenađenje, kaže Kovalenko. U nekim oblastima gde su kijevske trupe mogle da drže odbranu nekoliko meseci, Rusi su se probili “prilično brzo”, zbog nedostatka organizacije u komandi na nivou brigade, što je dovelo do loše rotacije jedinica, dodao je.

Dmytro Zhmaylo, suosnivač i izvršni direktor Ukrajinskog centra za sigurnost i saradnju, istraživačkog centra sa sjedištem u Kijevu, rekao je da čak i dok ruske snage rade na proširenju južnog krila Pokrovska, one drže korak sa guranjem prema gradu. Ovo je “da nas spriječi da se ukopamo i utvrdimo dok (ruske trupe) utvrđuju bokove”, objasnio je.

Očekuje se da će Moskva prvo pokušati da zauzme Selydove prije nego što napreduje prema Pokrovsku s juga putem Karlivka-Pokrovsk, kaže Zhmaylo.

Vojni stručnjaci su se uglavnom složili da bi, ako Rusi stignu do Pokrovska, Ukrajina vjerovatno mogla mjesecima održati bitku za grad, pretvarajući je u “ratovanje ljudstva na iscrpljivanje”. Međutim, neki stručnjaci su skeptični da Rusi do kraja godine uopšte mogu da dođu do grada, s obzirom na to da je trebalo da stigne jesenje blatno vrijeme.

Kovalenko je rekao da ruska nesposobnost da istovremeno napreduje u više pravaca – ne samo na južnom krilu, već i ravno prema Pokrovsku i približavajući se sjeveru prema autoputu T0504 – nagovještava da Rusija ima „ograničene resurse, mnogo ograničenije nego, na primjer, na krajem maja i početkom juna ove godine.”

Soldiers of Ukraine's 22nd Separate Mechanised Brigade rest during an exercise in the Sumy region near the Russian border, amid Russia's attack on Ukraine, August 17, 2024. REUTERS/Thomas Peter

Paroinen iz finske Black Bird Group se nije složio, rekavši da se čini da je “dobra ideja pokušati se fokusirati na jedan po jedan napredak ili na najviše dva”. Dodao je da je još jedan razlog zašto je Rusija možda odlučila da se fokusira na napredovanje južno od Pokrovska umjesto da juriša pravo prema gradu možda taj što se ispred nje nalazi “značajna ukrajinska odbrana”.

Postoji “dobra prilika” da se Ukrajinci zaobiđu sa juga u oblastima gradova Kurakhove , Ukrainsk i Vuhledar, gdje može biti više šanse jer se čini da je teritorija manje utvrđena, smatra Paroinen.

Analitičar je upozorio da je rusko napredovanje u oblasti Pokrovska “veoma kritično” jer je tempo “veoma stabilan”, čak i ako, kada se smanji sa mape, “još uvijek govorimo o prilično ograničenim područjima”.

Tajming napada na Kursk upitan

Iako je priznao da ukrajinski upad na Kursk “možda nije potpuni gubitak ljudi i materijala”, Paroinen je rekao da je tajming hrabre operacije “veoma upitan” – posebno kada je ključni dio istočnog fronta propadao.

Čini se da je pokretanje najhrabrijeg prekograničnog upada u Rusiju do sada koštalo druga žarišta rata, odakle je Ukrajina povukla bataljone da izvedu operaciju velikih uloga. Američki vojni eksperti Michael Kofman i Rob Lee složili su se u svom nedavnom tekstu za vanjske poslove da “ofanziva, drugim riječima, slabi ukrajinski ionako klimavi front”, procjenjujući da “možda 10.000 do 15.000 vojnika ukupno”, uključujući neke od boljih ukrajinskih vojnika su učestvovale u tome.

Paroinen je rekao da bi brzina kojom bi ukrajinska odbrana mogla biti probijena snažnim ruskim napredovanjem signalizirala ozbiljnost situacije.

“Ako brzo padne, onda nam to zaista govori da je situacija veoma loša”, rekao je Paroinen. “Više bih volio da gledam koliko se brzo, kako se brzo stvari odvijaju i iz toga izvlačim neke zaključke – koliko je situacija loša.”

