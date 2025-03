Upoznajte švicarskog milijardera koji je s BlackRockom kupio dvije ključne luke u Panami

U govoru na zajedničkoj sjednici Kongresa 4. marta, američki predsjednik Donald Trump pohvalio je dogovor koji je tog dana sklopljen za dvije luke na Panamskom kanalu. “Upravo je danas velika američka kompanija objavila da kupuje obje luke oko Panamskog kanala”, rekao je, što je izazvalo aplauz političara okupljenih na Kapitolu.

Dogovor na koji je mislio bila je prodaja 43 luke u vlasništvu konglomerata milijardera Li Ka-Shinga sa sjedištem u Hong Kongu CK Hutchison grupi koju je predvodio BlackRock za 23 milijarde dolara, a dvije panamske luke bile su samo mali dio toga. Ono što Tramp nije rekao: jedan od dva partnera u poslu, Terminal Investment Limited, ogranak je švajcarskog brodskog diva Mediterranean Shipping Company, poznatijeg kao MSC, kojeg su su osnovali švajcarsko-italijanski milijarderi Gianluigi i Rafaela Aponte 1970. godine.

Aponte, Foto: MSC

Iako vlasnička struktura prodaje nije objavljena, posao će MSC pretvoriti u najvećeg lučkog operatera u svijetu, s udjelima u više od 100 terminala u 54 zemlje, uključujući osam u SAD-u i tri u Panami. MSC posjeduje 70 posto Terminal Investmenta, dok investiciona kompanija Global Infrastructure Partners, na čelu s američkim milijarderom Adebayom Ogunlesijem, a sada je u vlasništvu BlackRocka, koji ju je kupio za 12,5 milijardi dolara u oktobru, drži 20 posto. Singapurski državni imovinski fond GIC posjeduje preostalih 10 posto. Ogunlesi i Aponte su se prvi put udružili 2013, kada je GIP kupio 35 posto udjela u Terminal Investmentu od MSC-a za 1,4 milijarde dolara prije nego što je prodao dio svojih dionica 2019. i 2021.

Prestigao danskog konkurenta

Čekajući odobrenje evropskih i panamskih regulatora, ugovor će omogućiti BlackRocku i Terminal Investmentu da preuzmu luke CK Hutchison izvan Kine i Hong Konga za gotovinsku isplatu od 18 milijardi dolara, plus pretpostavku od 5 milijardi dolara duga. To je posljednja u nizu akvizicija za Apontea, čiji je MSC prestigao danskog konkurenta Maersk koji kotira na berzi i početkom 2022. postao najveći kontejnerski brodarski prevoznik u svijetu. Sada bi trebao prestići i Maersk u pogledu svoje mreže luka.

“MSC-ov rast kapaciteta linijskog prevoza ide ruku pod ruku s ovim ogromnim povećanjem kapaciteta terminala”, kaže Eirik Hooper, viši saradnik za luke i terminale u kompaniji za pomorska istraživanja Drewry. “Ova dva poslovanja očito se međusobno podržavaju i pružaju prilike za operativne sinergije u velikim razmjerima.”

Sa svoje strane, BlackRockovo ulaganje u luke dolazi nešto više od godinu dana nakon što je najavio akviziciju Global Infrastructure Partners-a, s kompanijom koja reklamira infrastrukturu kao tržište vrijedno bilion dolara koje će rasti još više zahvaljujući povećanju ulaganja u imovinu kao što su aerodromi, željeznice i brodske luke. Milijarder CEO BlackRocka Larry Fink nazvao je infrastrukturu jednu od najuzbudljivijih dugoročnih ulaganja.

MSC uložio više od 40 milijardi dolara

Čak i prije ugovora s CK Hutchisonom, MSC je od januara 2022. prema Forbesovim procjenama potrošio više od 40 milijardi dolara, ulažući u sve, od nove luke do bolnice, pa čak i u kompaniju za brze željeznice u Italiji. Najveći dio toga bili su novi brodovi.

U posljednje tri godine kompanija je kupila ili naručila 370 plovila za više od 31 milijardu dolara, prema stručnjacima za procjenu brodova VesselsValue. Tajnoviti, blisko držani MSC ne objavljuje finansijske podatke i odbio ih je komentarisati, ali prema dokumentima do kojih je došao italijanski list Il Messaggero, završio je 2022. sa 68 milijardi dolara u gotovini, zahvaljujući rastu vozarina tokom pandemije dok su lanci snabdijevanja koji su se zatvorili natjerali brodarske kompanije da zabilježe profit.

Podrška supruge

Vlasništvo nad MSC-om jednako je podijeljeno između Apontea (predsjednika, koji je rođen u Italiji, ali je sada švajcarski državljanin i živi u Ženevi) i njegove supruge Rafaele Aponte-Diamant, koja mu je pomogla osnovati kompaniju kada je dao otkaz na poslu u banci i pokrenuo MSC s kreditom od 200.000 dolara za kupovinu njihovog prvog broda 1970. godine.

Forbes procjenjuje da svako od njih vrijedi 37,5 milijardi dolara, što je dovoljno da Aponte-Diamant postane najbogatija žena u svijetu. To je zajedno 58 milijardi dolara više od njihove procijenjene neto vrijednosti početkom 2022. Portparol MSC-a odbio je da komentariše procjenu i nije Apontea učinio dostupnim za intervju.

“Čak i prije nego što je postalo jasno koliko će pandemija na kraju biti dobra za brodare, Aponte je kupovao sve što je bilo dostupno i širio se”, kaže John McCown, stručnjak za brodarstvo u Centru za pomorsku strategiju. “To je hrabra strategija, ali zasad im je uspjela.”

U vrijeme pandemije MSC je imao više koristi od svojih rivala. Prema Il Messaggeru, ostvario je 93 milijarde dolara prihoda i 46 milijardi dolara EBITDA-e (dobit prije kamata, poreza, amortizacije) u 2022, pobijedivši Maersk i CMA CGM, u vlasništvu milijarderske porodice Saadé iz Francuske. Čak i dok je njegova linija putničkih krstarenja bilježila gubitke, od neto dobiti od 456 miliona dolara u 2019. do trogodišnjeg niza neto gubitaka izazvanih kovidom u ukupnom iznosu od više od tri milijarde dolara, uspjeh poslovanja kontejnerskog brodarstva nadoknadio je gubitke. MSC-ova EBITDA porasla je više od 600 posto od 2020. do 2022., u poređenju s 350 posto za Maerskom i 445% za CMA CGM-om.

Foto: Shutterstock

MSC je iskoristio novac koji je zaradio u godinama pandemije kako bi proširio svoje carstvo, ciljajući na kompanije koje prevoze robu do krajnjih odredišta kopnom. Od januara 2022, MSC je potrošio više od 3,6 milijardi dolara otkupljujući udjele u 10 kompanija, uključujući kompaniju za prevoz tereta, avio kompaniju za prevoz tereta, prevoznika automobila, dvije logističke kompanije, operatera tegljača i špeditersku kompaniju, koja djeluje kao posrednik između kompanija koje otpremaju proizvode i njihovog konačnog odredišta, organizujući prevoz robe morem, željeznicom, putem ili avionom.

“Ove špediterske kompanije samo su način da se nahrani čudovište. Uz sav uvjerljiv rast koji MSC ostvaruje, to nije iznenađujuće”, kaže McCown.

Udružio se s kompanijom južnoafričkog milijardera

Pun novca, MSC se čak udružio s kompanijom Remgro južnoafričkog milijardera Johanna Ruperta kako bi kupio lanac privatnih bolnica Mediclinic, za 4,6 milijardi dolara u avgustu 2022. Sljedeći veliki potez izvan pomorskog saobraćaja dogodio se u oktobru 2023, kada je kupio 50 posto italijanske kompanije za brze željeznice Italo od Ogunlesijevih Global Infrastructure Partners za 2,2 milijarde dolara.

Diego Aponte, sin Gianliugia i Rafaele i predsjednik MSC-a, rekao je tada da kupovina odražava cilj grupe, a to je dalji razvoj održivih načina prevoza, kako za putnike tako i za teret. Dogovor je sklopljen u maju 2024. i vjerovatno će postati još jedna dobra odluka za Apontea. Italo je ostvario dobit od 178 miliona dolara na prihode od 926 miliona dolara u 2023, što je povećanje od 36 posto, odnosno 21 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Aponteovi su takođe razvijali svoje lučko carstvo prije ugovora s CK Hutchisonom. MSC je kupio 50 posto južnokorejske luke Busan u martu 2022, a osam mjeseci kasnije kupio je Bolloré Africa Logistics u vlasništvu Bolloré grupe francuskog milijardera Vincenta Bollorea, za 5,9 milijardi dolara. Akvizicijom je MSC postao najveća logistička kompanija u Africi i sedmi najveći vlasnik luke u svijetu. Prošlog novembra stekao je 49,9 posto udjela u njemačkoj javnoj logističkoj kompaniji HHLA, koja posjeduje velike luke u Hamburgu, Estoniji, Italiji i Odesi (Ukrajina) za 700 miliona dolara.

“Korisno je imati luke koje posjedujete. To vam omogućuje da imate prioritet”, kaže Ben Slupecki, analitičar u Morningstaru, ukazujući na prednosti kupovine više luka uz veću flotu. “Ovo je cijenjena imovina u industriji.”

Sve je to pomoglo MSC-u u jačoj poziciji nego ikad i vjerovatno je to dovelo do njegove objave u januaru 2023. da planira prekinuti svoje 10-godišnje partnerstvo s Maerskom, poznato kao 2M alijansa. Prvi put uspostavljen 2015, savez, koji je službeno istekao u januaru, omogućio je dvjema kompanijama da smanje troškove dijeljenjem kapaciteta na 185 brodova na rutama koje putuju od luka u Sjevernoj Evropi i Sjevernoj Americi do Azije.

Maersk je prešao u drugi savez dok MSC ide sam. “Imaju 20% globalnog kapaciteta, tako da su postigli veličinu u kojoj više ne moraju upravljati savezom”, dodaje Slupecki.

Aponte nastavlja širenje

Osim toga, s partnerima kao što su Ogunlesi i sada Finkov BlackRock, vjerovatno ne treba više podrške. Ali Aponte nije završio sa širenjem: njegova kompanija navodno planira povećati svoj udio u tegljačkoj kompaniji španskog milijardera Vincenta Bolude Fosa Boluda Towage na 49% do maja, što bi MSC učinilo najvećom kompanijom za tegljenje u svijetu.

MSC možda neće moći zauvijek držati tako visoku potrošnju. Cijene prevoza su pale u 2022. i sada su oko 50 posto više od nivoa prije pandemije 2019. To usporavanje, u kombinaciji s potencijalnim utjecajem Trumpovih carina i eventualnog trgovinskog rata koji slijedi, moglo bi usporiti profit MSC-a. “Ako se carine zadrže, to će ozbiljno uticati na količinu kontejnera u i iz SAD-a. To je 25 posto do 30 posto svjetske kontejnerske trgovine”, dodaje McCown.

Ipak, to je relativno mali dio globalne kontejnerske trgovine. I dok će MSC možda morati prodati dio svojih luka u Nizozemskoj i Panami kako bi umirio regulatore koji ispituju dogovor s CK Hutchisonom i dalje će vjerovatno posjedovati udjele u više od 100 luka, više nego bilo ko drugi.

Ta veličina, u kombinaciji s činjenicom da upravlja najvećom svjetskom flotom kontejnerskih brodova, čini ga manje ranjivim od njegovih konkurenata u slučaju bilo kakvih gubitaka.

“Najveće kompanije koje imaju mogućnost ulaganja, poput MSC-a, vjerovatno mogu prebroditi prilično veliku oluju i izaći s druge strane”, kaže Slupecki. “To možda nije slučaj za neke od njihovih konkurenata. Na neki način, to im je prednost da zauzmu daljnji tržišni udio, čak i ako su u problemima.”

Giacomo Tognini, Forbes

As Trump Makes Panama Canal Demands, Meet The Swiss Billionaire Who Bought Two Key Ports With BlackRock