Eksplozija zvijezde do koje dolazi jednom u 80 godina bit će vidljiva sljedeće sedmice

Manja zvijezda u binarnom zvjezdanom sistemu T Corona Borealis (TCrB) sljedeće sedmice bi mogla da doživi dugo očekivanu „novu“ i da zasija toliko da će biti vidljiva golim okom. Iako stručnjaci ovaj fenomen nazivaju eksplozijom, treba je razlikovati od tzv. supernove kada zvijezda nakon eksplozije u potpunosti nestane.

„Nova“ predstavlja termonuklearnu reakciju odnosno eksploziju koja dovodi do intenzivnog jačanja svjetlosti jedne zvijezde tokom ograničenog perioda. I koja se ponavlja u slučaju TCrB svakih 80 godina.

Bijeli patuljak i crveni džin

Do „nove“ u binarnom sistemu TCrB dolazi jer je riječ o sistemu dvije zvezde – jedne koja se naziva bijela patuljasta zvijezda i druge koja je tzv. crveni džin. Tokom vremena, bijela patuljasta zvijezda akumulira materijal koji otpušta crveni džin do trenutka kada se dogodi eksplozija koja poveća njenu vidljivost i do nekoliko desetina hiljada puta. Tada može da bude vidljiva sa Zemlje golim okom što u redovnim okolnostima nije slučaj.

Foto: Shutterstock

Do prethodnog dramatičnog osvjetljenja ove zvijezde došlo je 1946. Naučnici su na osnovu smanjenja njene svjetlosti tokom 2023. (što je događaj koji prethodi „novi“) očekivali da će do „nove“ doći između aprila i septembra prošle godine. Međutim, to se nije dogodilo.

Sada imaju konkretni datum i najavljuju da bi do eksplozije moglo da dođe u četvrtak, 27. marta. Predviđa se da će zvijezda biti vidljiva golim okom tokom nekoliko noći odnosno do nedjelju dana. I trebalo bi da bude sjajna kao i zvijezda Severnjača. Nakon toga, vraća se u svoju „nevidljivost“ narednih 80 godina što ovaj događaj čini onim što se naziva „jednom u životu“.

Sama eksplozija neće biti vidljiva sa Zemlje već će se TcrB pojaviti kao nova zvijezda („nova“) na noćnom nebu, među 200 najvidljivijih. Dio je sazvežđa Sjeverna kruna (Corona Borealis) koju čini sedam zvijezda razmještenih u formi polukruga.

Postoje zapisi o eksplozijama TCrB tokom 1787. i 1866. a pretpostavlja se da je najstariji zapis iz 1217.

Jamie Carter, saradnik Forbesa

