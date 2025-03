Sve više američkih uvoznika traži načine da zaobiđu Trumpove carine

Američke kompanije ubrzano apliciraju za USMCA certifikaciju, čime bi bile izuzete od carina na uvoz iz Kanade i Meksika.

SAD su početkom marta uvele carine od 25 posto na sav uvoz iz Kanade i Meksika, a zatim zamrznule carine na robu obuhvaćenu trgovinskim sporazumom USMCA do 2. aprila. To je dovelo do porasta broja američkih kompanija koje su tražile izuzeće u okviru trgovinskog sporazuma, rekli su stručnjaci iz industrije za Reuters.

Mike Short, predsjednik globalne špedicije u američkoj špediciji CH Robinson, rekao je da se broj zahtjeva za izuzeće USMCA povećao i prije nego što su tarife službeno objavljene. “Sada kada su zvanične promjene objavljene, broj ovih zahtjeva se samo povećao i očekujemo da će se taj trend nastaviti”, rekao je on.

Neke kompanije su se ranije suzdržavale od dobivanja certifikata zbog njegove složenosti i cijene usklađenosti, ili zato što je njihova roba već ulazila u SAD bez carine. Ali sada, zbog neizvjesnosti koje donose američke carine, oni su spremni snositi troškove, piše Reuters.

Koje uslove moraju ispuniti?

USMCA trgovinski sporazum, koji su potpisale Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko tokom Trumpovog prvog mandata 2020. godine, pruža preferencijalni tretman za robu koja potječe iz bilo koje od tri zemlje ili je “nadograđena” u bilo kojoj od tri zemlje. To znači da određeni dio finalnog proizvoda mora biti napravljen od inputa i radne snage iz SAD-a, Kanade ili Meksika.

Na osnovu toga, uvoznici mogu podnijeti zahtjev za USMCA certifikaciju. Neke kompanije, uglavnom male koje zavise od prekogranične trgovine, već provjeravaju da li njihovi proizvodi ispunjavaju uslove za takva izuzeća. To uključuje analizu lanaca nabavke dijelova i materijala koji se koriste u proizvodu, prenosi Reuters.

Foto: Reuters

Neki proizvođači automobila su već izuzeti

Zahtjevi za vrijednosti iz lokalnog izvora razlikuju se ovisno o vrsti proizvoda. Naprimjer, u slučaju automobila, 75 posto dijelova automobila mora biti napravljeno od sirovina porijeklom iz Sjedinjenih Država, Kanade ili Meksika. Proizvođači automobila koji uvoze iz Kanade i Meksika i ispunjavaju ove zahtjeve jedan su od izuzetaka od Trumpovog mjesečnog zamrzavanja carina. To uključuje, naprimjer, General Motors, Ford i Stellantis.

Prema analizi Trade Partnership Worldwide, koju citira BBC, proizvodi koji trenutno ulaze u SAD prema pravilima sporazuma uključuju televizore, klima-uređaje, avokado i govedinu. Guma i plastika također uživaju potpuno slobodnu trgovinu, dok mliječni proizvodi i neke tkanine podliježu nižoj tarifi. U trgovini s Kanadom, gotovo svi poljoprivredni proizvodi ulaze u Sjedinjene Države bez carine.

Prema izvještaju S&P Global Market Intelligence, 37,8 posto ukupnog uvoza iz Kanade i 48,9 posto uvoza iz Meksika trenutno ispunjava uslove za bescarinski status prema USMCA sporazumu, prenosi Reuters.