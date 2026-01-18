Američki san na četiri točka postaje luksuz, jeftini automobili nestaju, cijene ruše rekorde

Amerikanci danas plaćaju više nego ikada za nove automobile, a glavni razlog nije samo inflacija ili želja za većim i skupljim vozilima, već nestanak jeftinih modela s tržišta. Krajem 2025. prosječna cijena novog automobila u SAD premašila je 50.000 dolara, što predstavlja historijski rekord. Nekada su kupci mogli birati između više modela ispod 20.000 dolara, danas takav izbor više ne postoji.

Jedan od posljednjih pristupačnih automobila, Nissan Versa, povučen je iz proizvodnje nakon skoro 20 godina. Prije njega nestali su i Mitsubishi Mirage te Kia Forte. Ovi automobili imali su male profitne marže i proizvodili su se uglavnom u inostranstvu, što ih je učinilo posebno ranjivim na carine i rast troškova proizvodnje. Dodatni udar bile su carine na uvoz automobila i dijelova, koje su dodatno smanjile isplativost najjeftinijih modela.

Pandemija je, prema analitičarima, trajno promijenila tržište automobila. Visoke cijene postale su nova realnost, a pristupačnost vozila ozbiljno je narušena. Danas i najjeftiniji novi automobil košta više od 20.000 dolara, što za mnoge Amerikance znači da novi auto više nije realna opcija.

Ova situacija jasno pokazuje ekonomiju u obliku slova K. Dok kupci s višim prihodima sve više biraju luksuzne SUV modele i održavaju prodaju, domaćinstva s nižim i srednjim primanjima povlače se s tržišta, okreću se polovnim vozilima ili zadržavaju stare automobile. Udio kupaca s godišnjim prihodima ispod 75.000 dolara znatno je pao u odnosu na period prije pandemije.

Iako se u 2026. očekuje blagi pad prosječnih cijena i veći broj popusta, stručnjaci upozoravaju da će novi automobili i dalje ostati nedostižni za veliki dio stanovništva. Zbog toga se sve veće nade polažu u tržište polovnih vozila, koje bi moglo postati jedina realna alternativa za one koji su potpuno isključeni iz kupovine novih automobila.

