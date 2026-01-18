Elon Musk se približava neto vrijednosti od 800 milijardi dolara nakon najnovije runde finansiranja xAI-ja

Najbogatija osoba na svijetu uvećala je svoje bogatstvo za 62 milijarde dolara nakon što su privatni investitori više nego udvostručili procjenu vrijednosti njegove kompanije za vještačku inteligenciju i društvene mreže, na 250 milijardi dolara.

Elon Musk je na pragu da postane prva osoba u historiji čija će neto vrijednost dostići 800 milijardi dolara. Muskova kompanija xAI Holdings prikupila je ranije ovog mjeseca 20 milijardi dolara od privatnih investitora, uz procjenu vrijednosti od 250 milijardi dolara, što je Forbes upravo potvrdio. To je znatno više u odnosu na procjenu od 113 milijardi dolara koju je Musk naveo prošlog marta, kada je spojio svoj startup za vještačku inteligenciju xAI sa svojom kompanijom za društvene mreže X, ranije poznatom kao Twitter. Forbes procjenjuje da je ovaj posao povećao vrijednost Muskova 49 postotnog udjela u xAI Holdingsu za 62 milijarde dolara, na ukupno 122 milijarde dolara. Daleko najbogatija osoba na svijetu, Musk sada vrijedi rekordnih 780 milijardi dolara, prema Forbesovoj listi milijardera u realnom vremenu.

Među ostalim milijarderima investitorima u xAI koji su također značajno profitirali nalaze se saudijski princ Alwaleed bin Talal Alsaud, jedan od najranijih investitora u Twitter, suosnivač Twittera Jack Dorsey, te suosnivač Oraclea Larry Ellison, koji je 2022. godine doprinio sa milijardu dolara Muskovo preuzimanje Twittera vrijedno 44 milijarde dolara. Forbes procjenjuje da princ Alwaleed posjeduje udio od 1,6 posto u xAI Holdingsu, vrijedan oko 4 milijarde dolara, ne uključujući veći udio koji drži njegova javno izlistana kompanija Kingdom Holding Company, čime je njegova neto vrijednost porasla na 19,4 milijarde dolara. Dorsey i Ellison, u međuvremenu, svaki sada posjeduju procijenjeni udio od 0,8 posto, vrijedan oko 2,1 milijardu dolara, čime su njihova bogatstva porasla na 6 milijardi, odnosno 241 milijardu dolara.

Najnovija runda finansiranja xAI-ja dolazi u trenutku kada kompanija agresivno troši sredstva u utrci za dominaciju u oblasti vještačke inteligencije, potrošivši 7,8 milijardi dolara gotovine tokom prvih devet mjeseci 2024. godine, prema internim dokumentima koje je pregledao Bloomberg. xAI-jev chatbot Grok našao se posljednjih sedmica na udaru kritika zbog generisanja lažnih slika stvarnih žena u bikinijima i donjem rublju, uključujući i slučaj koji je dio tužbe koju je u četvrtak podnijela Ashley St. Clair, majka jednog od Muskove djece.

Musk je već ostvario niz prekretnica u pogledu neto vrijednosti tokom protekle godine. U oktobru je postao prva osoba u historiji čije je bogatstvo dostiglo 500 milijardi dolara, nakon što se cijena dionica Tesle gotovo udvostručila tokom pet mjeseci, nakon Muskove objave da će se povući sa funkcije šefa Odjela za efikasnost vlade predsjednika Trumpa, poznatog kao DOGE, kako bi se više posvetio proizvođaču električnih vozila. Zatim je 15. decembra Musk postao prva osoba ikada vrijedna 600 milijardi dolara, nakon što su privatni investitori procijenili vrijednost njegove svemirske kompanije SpaceX na 800 milijardi dolara, u odnosu na 400 milijardi dolara u augustu. Samo četiri dana kasnije, Musk je postao prva osoba vrijedna 700 milijardi dolara, nakon što je Vrhovni sud savezne države Delaware poništio odluku nižeg suda kojom je bila ukinuta dodjela Teslinih opcija na dionice, sada vrijednih 126 milijardi dolara, Musku.

Uprkos toj presudi, Tesla je i dalje Muskova druga najvrednija imovina, odmah iza njegovog 42 postotnog udjela u SpaceX-u, koji vrijedi 336 milijardi dolara. Pored Teslinih opcija na dionice, Musk posjeduje i 12 posto redovnih dionica proizvođača električnih vozila, čime ukupna vrijednost njegovih ulaganja u Teslu iznosi 307 milijardi dolara. U tu cifru nije uključena rekordna kompenzacijska nagrada koju je Tesla dodijelila Musku u novembru, a koja bi mu mogla donijeti i do 1 bilion dolara dodatnih dionica, prije poreza i troškova otključavanja ograničenih dionica, ukoliko Tesla ostvari takozvane performansne ciljeve Marsovog scenarija, poput povećanja tržišne kapitalizacije za više od osam puta u narednih deset godina.

Musk je sada rekordnih 510 milijardi dolara bogatiji od druge najbogatije osobe na svijetu, suosnivača Googlea Larryja Pagea, čije se bogatstvo procjenjuje na 270 milijardi dolara. Samo je još jedna osoba ikada dostigla bogatstvo od 400 milijardi dolara, Larry Ellison, ali taj status nije dugo potrajao. Od septembra, kada je dostigao tu prekretnicu i približio se Musku na svega 40 milijardi dolara razlike, Ellisonovo bogatstvo se smanjilo za 159 milijardi dolara, što ga je spustilo sa drugog na peto mjesto na Forbesovoj listi milijardera u realnom vremenu. Sam Muskovo učešće u xAI Holdingsu vrijedi više od cjelokupnog procijenjenog bogatstva od 109 milijardi dolara šesnaeste najbogatije osobe na svijetu, Michaela Bloomberga.

Dodatno izvještavanje: Sergei Klebnikov, Iain Martin i Giacomo Tognini.

