Trumpove carine potresaju Zapad, Evropa poručuje, savezništvo se ne gradi prijetnjama

Najnovije prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju carina evropskim zemljama izazvale su snažan politički potres unutar transatlantskih odnosa, uz upozorenja da bi takav pristup mogao trajno narušiti odnose između tradicionalnih saveznika.

Potpredsjednik danskog parlamenta Lars Christian Brask u izjavi za BBC poručio je da Trumpova politika „pretvara prijatelje u neprijatelje“, ocjenjujući da takve mjere ne djeluju ni u interesu Sjedinjenih Američkih Država.

Brask ističe da su odnosi između SAD-a i Evropske unije već duže vrijeme opterećeni napetostima, dok se najnovije prijetnje carinama doživljavaju kao oblik ekonomske ucjene. Prema njegovim riječima, niko ne želi scenario u kojem saveznici ulaze u otvoreni sukob, posebno u trenutku globalnih sigurnosnih i ekonomskih izazova.

Oštre reakcije stigle su i od drugih evropskih lidera, koji su gotovo jednoglasno poručili da pritisci i prijetnje nisu prihvatljiv način komunikacije među saveznicima. Britanski premijer Keir Starmer naglasio je da je budućnost Grenlanda isključivo pitanje Grenlanđana i Danske, te ocijenio da je uvođenje carina saveznicima zbog pitanja kolektivne sigurnosti NATO-a potpuno pogrešan potez. Dodao je da će Ujedinjeno Kraljevstvo o tom pitanju direktno razgovarati s američkom administracijom.

Danski ministar vanjskih poslova Lars Loekke Rasmussen izjavio je da su Trumpove najave došle kao iznenađenje, naročito nakon, kako je rekao, konstruktivnog sastanka održanog ranije ove sedmice. Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je da nikakvo zastrašivanje niti prijetnje neće utjecati na Francusku i Evropu, ocijenivši prijetnje carinama kao neprihvatljive.

Švedski premijer Ulf Kristersson jasno je stavio do znanja da Evropa neće dozvoliti ucjene, ističući da je riječ o pitanju koje se tiče cijele Evropske unije. Sličan stav zauzela je i Nizozemska, čiji je ministar vanjskih poslova David van Weel rekao da će njegova zemlja razmotriti zajednički evropski odgovor na nove američke tarife.

Finski predsjednik Alexander Stubb podsjetio je da se među saveznicima problemi rješavaju dijalogom, a ne pritiskom, dok je norveški premijer Jonas Gahr Støre poručio da prijetnje nemaju mjesta u odnosima među partnerima koji dijele iste vrijednosti.

Sve snažnije evropske reakcije pokazuju da Trumpova trgovinska retorika ne izaziva strah, već dodatno učvršćuje stav da se jedinstvo i partnerstvo ne mogu graditi kroz ekonomske prijetnje, već kroz saradnju, povjerenje i otvoren dijalog.

