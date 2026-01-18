Upoznajte diplomatu kojem je povjeren najteži zadatak, pretvoriti primirje u stvarni mir za Gazu

Nickolay Mladenov, iskusni bugarski diplomata i bivši visoki zvaničnik Ujedinjenih nacija, ponovo se našao u središtu jednog od najtežih svjetskih konflikata. Kao novoimenovani visoki predstavnik za Gazu, dobio je zadatak da krhko, američki podržano primirje pretvori u održiv politički i sigurnosni okvir koji bi mogao donijeti mir, obnovu i upravljanje razorene enklave sa dva miliona stanovnika.

Mladenov nije tipičan izaslanik. Tokom mandata UN specijalnog koordinatora za Bliski istok, uspio je ono što je rijetkima pošlo za rukom, izgraditi povjerenje i sa izraelskim i sa palestinskim akterima, uključujući i Hamas. Dok su njegovi prethodnici ostajali zarobljeni u simbolici i saopštenjima bez efekta, Mladenov je radio tiho, pragmatično i direktno, često pomažući da se eskalacije nasilja brzo zaustave.

Reuters

Sada je pred njim daleko složeniji izazov. On treba povezati američki politički okvir, takozvani Odbor za mir, sa palestinskim tehnokratskim komitetom koji bi trebao preuzeti upravljanje Gazom. Plan primirja ima dvadeset tačaka, ali malo konkretnih mehanizama, dok ključna pitanja ostaju otvorena, razoružanje Hamasa, povlačenje izraelske vojske, sigurnost, legitimna vlast i obnova.

Iako ga u Izraelu opisuju kao fer, smirenog i pouzdanog sagovornika, dio Palestinaca mu zamjera bliskost s izraelskim pozicijama i podršku Abrahamovim sporazumima, koje su vidjeli kao zaobilaženje palestinskog prava na državu. U Ramallahu postoji i strah da bi novi komitet za Gazu mogao dodatno podijeliti palestinsko političko tijelo i oslabiti Palestinsku samoupravu.

Skepsa postoji i u Izraelu, gdje pojedini sigurnosni zvaničnici sumnjaju da Mladenov, zbog ranijih kontakata s Hamasom, može izvršiti stvarni pritisak da ta organizacija preda vlast i oružje. U međuvremenu, Hamas javno poručuje da je spreman prepustiti administraciju Gaze, ali bez konkretnih poteza na terenu.

Ono što Mladenova izdvaja jeste uvjerenje da se dijalog mora voditi sa svima i da rješenja ne dolaze iz rigidne birokratije, već iz političke hrabrosti i kompromisa. Ljudi koji ga poznaju tvrde da, ako i ne uspije, to sigurno neće biti zbog nedostatka truda ili volje.

U trenutku kada je Gaza razorena, povjerenje minimalno, a politička volja krhka, Mladenov ulazi u ulogu koja će testirati ne samo njegovu diplomatiju, već i spremnost svih strana da mir stave ispred vlastitih interesa.

Please enable JavaScript

