Upoznajte milijardera, kreatora aplikacije Duolingo, koji se ozbiljno zaigrao s umjetnom inteligencijom

Luis von Ahn koji je odrastao sa malo novca u Gvatemali, ima za cilj da transformiše popularnu aplikaciju za učenje jezika u automatizovanog AI tutora.

Sjedeći u Duo’s Taqueria, pod prigušenim svjetlom luksuznog meksičkog restorana u Pitsburgu, Luis von Ahn razmišlja o kraju rada kakvog poznajemo. Između zalogaja takosa al pastor i gutljaja margarite, von Ahn, osnivač i izvršni direktor aplikacije za učenje jezika Duolingo, govori o tome kako će AI učiniti da neki poslovi nestanu, a radnici će morati da se prekvalifikuju.

Govori iz iskustva: krajem prošle godine, Duolingo je odlučio da ne produži ugovore za oko 10 posto svojih honorarnih radnika. Oni su radili prevođenje i pisanje lekcija, a umjesto njih koristiće AI za te zadatke u nekim slučajevima. „Naš stav kao kompanije je da, ako možemo nešto da automatizujemo, to ćemo i uraditi“, rekao je von Ahn o otpuštanjima. „Posao zaposlenog s punim radnim vremenom je veoma teško automatizovati. Ali imali smo neke honorarce koji su radili prilično rutinske stvari“.

Iako čvrsto vjeruje da je to bila ispravna odluka za njegovu kompaniju, svjestan je širih problema koje će AI donijeti. „To je teška situacija koja će utjecati na siromašne, manje obrazovane“, rekao je. „I to ne samo u SAD, već i u siromašnim zemljama“.

Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Nema povjerenja u državu

Za stolom u zadnjem dijelu restorana, koji je prvobitno dizajniran kao mjesto gdje gosti mogu vježbati španski, ističe da će biti potrebna pametna regulativa svjetskih vlada kako bi AI bio pravično raspoređen. Ali nema mnogo vjere u SAD, koje će morati „da izvade glavu iz pijeska“ kako bi to postigli. „Trenutno je vrlo teško zamisliti da će SAD dobro regulisati ovo pitanje. S obzirom na to da ne mogu da se slože ni oko čega“.

Međutim, dugoročno, von Ahn je optimističan da bi AI mogao da otvori nove mogućnosti za učenje, donoseći kvalitetno obrazovanje masama. Vjeruje da jezici mogu pomoći ljudima da se izvuku iz siromaštva. Napominje da, za one koji ne govore engleski, učenje tog jezika automatski povećava potencijal zarade i otvara čitav svijet novih poslova. On vidi Duolingo kao predvodnika u tranziciji ka učenju vođenom vještačkom inteligencijom. Krajnji cilj je stvaranje automatizovanog AI tutora koji može svakoga da nauči strani jezik.

„To bi generalno bilo dobro za svijet“, rekao je. „Možda će to izbaciti iz posla ljude profesore, to razumijem. Ali mislim da je, sveukupno gledano, bolje ako svi imaju pristup takvom tutoru“.

Nove funkcije

Von Ahn se ne boji da izrazi snažna mišljenja. Uživa u memovima koji prikazuju maskotu Duolinga (po imenu Duo) kako ulazi u kuće korisnika koji su propustili lekcije. On to naziva „nevino otkačenim“ korporativnim brendom. Bio je oštar kritičar Alejandra Giammatteia (Đamateja) bivšeg predsjednika njegove domovine Gvatemale, koga je označio kao korumpiranog (on je najveći donator zamjene za Giammatteia, Bernarda Arevala, koji je preuzeo dužnost u januaru). Također je izjavio da vjeruje da će AI učiniti računare boljim učiteljima nego ljudi.

Duolingo je predstavio svoj prvi korak u tom pravcu: interaktivnu funkciju u kojoj korisnici učestvuju u „video pozivima“ sa Lily, jednom od omiljenih maskota Duolinga. To je sarkastična, nacrtana djevojka ljubičaste kose. Razgovor sa Lily omogućava ljudima da vježbaju konverzaciju na drugim jezicima kao da razgovaraju sa AI prijateljem. Pri tome je dijalog generisan pomoću OpenAI GPT-4 modela. Ova funkcija je dio pretplatničkog paketa od 30 dolara mjesečno, nazvanog Duolingo Max, koji je kompanija lansirala prošle godine za svoje premijum AI funkcije. Uključujući onu koja objašnjava zašto su korisnici pogrešno odgovorili na pitanje tokom lekcije. Još jedan novi AI dodatak je mini-igra pod nazivom Adventures. Korisnike stavlja u interaktivne situacije kako bi vježbali jezičke vještine, poput naručivanja kafe ili provjere pasoša.

Nove funkcije predstavljaju najnoviji talas alata iz generativnog AI pokreta koji je kompanija započela prošle godine. „Po meni, personalizovani AI tutor nije neka posebna funkcija koju gradimo“, rekao je Klinton Bicknell, šef AI tima u Duolingu, za Forbes. „Više je to vizija onoga što čitava aplikacija postaje“.

Veliki rast i odgovor konkurencije

AI pristup Duolinga, koji je izašao na berzu 2022. godine, rezultirao je rastom broja korisnika i prihoda. Skoro 104 miliona ljudi mjesečno uči jezike, matematiku i muziku putem aplikacije, što je porast od 40 posto u odnosu na prethodnu godinu. U ovom kvartalu, prihod je iznosio 178,3 miliona dolara, što je porast od 41 posto u odnosu na prošlu godinu. Cijena dionica kompanije dostigla je rekordnih 270 dolara, čime je tržišna kapitalizacija dostigla 11,75 milijardi dolara. Von Ahn, koji posjeduje oko 10 posto kompanije, sada je milijarder, zajedno sa svojim suosnivačem Severinom Hackerom.

I dok posao trenutno cvjeta, konkurenti također ulažu u AI. Babbel je, na primjer, prošle godine predstavio funkciju prepoznavanja govora. Ova funkcija uči glas korisnika kako bi procijenila izgovor. Rosseta Stone je također dodala AI-pokretane procjene jezika, koje se koriste u poslovnim okruženjima.

Elizabeth Birr Moje, dekan Marsal porodične škole obrazovanja na Univerzitetu u Michiganu, rekla je da je uzbuđena zbog mogućnosti novih AI funkcija Duolinga. Ali ne vjeruje da će AI alat ikada moći da zamijeni neopipljive vještine ljudskih tutora. „Ne može da vidi da li student doživljava frustraciju. Ne može da vidi govor tijela“, rekla je. „Ne može da vidi radost“.

Osmislio CAPTCHA sistem, postao milijarder

Von Ahn je odrastao u Gvatemala Cityju sa samohranom majkom i bakom. Emigrirali su u SAD 1996. godine da bi pohađao univerzitet Duke kao student matematike. Zatim je pohađao Univerzitet Carnegie Mellon u Pittsburghu za doktorske studije, gdje je ko-izumio CAPTCHA sistem verifikacije koji razlikuje ljude od robota na internetu.

Projekat je pretvorio u kompaniju nazvanu reCAPTCHA i prodao je Googleu za nepoznat iznos 2009. godine. Dvije godine kasnije, pokrenuo je Duolingo zajedno sa suosnivačem Hackerom, švicarskim kompjuterskim naučnikom kojeg je angažirao kao tehničkog direktora kompanije.

„Moja neto vrijednost dok sam odrastao vjerovatno je bila blizu nule. Isto tako i majčina“, rekao je von Ahn, koji ima dvostruko državljanstvo SAD i Gvatemale. Osvrćući se na svoj status milijardera, rekao je: „Osjećaj je dobar. Ali to nije nešto o čemu stalno razmišljam. Ponosan sam na to“. On je jedan od rijetkih osoba rođenih u Gvatemali koje su dostigle status milijardera. Tu je i Mario Lopez Estrada, telekomunikacioni tajkun koji je preminuo prošle godine.

Foto: Shutterstock

Majka nije svjesna bogatstva

Von Ahnova 87-godišnja majka Norma sada živi s njim u Pittsburghu. Rekao je da ona ne shvata koliko novca ima, iako je stalno podsjeća da su finansijski sigurni. „Pita da li je preskupo zvati Gvatemalu“, rekao je kroz smijeh. „Kažem joj, zovi koga god želiš!“.

Luis von Ahn je 2021. osnovao Luis von Ahn Fondaciju, koja ima za cilj da zaštiti i podrži žene i djevojčice u Gvatemali. Podržava i druge društveno korisne projekte, te je do sada donirala oko 13 miliona dolara. Jedan od programa, pod nazivom Visionary Awards, odaje priznanje pojedincima koji prave značajan utjecaj u oblastima kao što su zdravlje i očuvanje prirode u Gvatemali. Dobijaju nagradu u iznosu od 20.000 dolara.

Međutim, njegova veća popularnost donijela je i nove mjere predostrožnosti. Von Ahn je poznat u Gvatemali, često ga prepoznaju na ulici i zaustavljaju za selfije. Zbog javne kritike bivšeg predsjednika te zemlje, primao je i prijetnje smrću. Sada, kada posjećuje Gvatemalu, putuje sa istim obezbjeđenjem koje koristi misija Ujedinjenih nacija. Oni sa sobom nose pakete krvi koji odgovaraju njegovoj krvnoj grupi, u slučaju da bude ranjen.

„Oni misle da će me to učiniti smirenijim“, rekao je. „Ali to me ne smiruje. To me čini još nervoznijim“.

Luis von Ahn, Foto: Carnegie Mellon University

Opasnost od otkazivanja kontrole

Sa krova sjedišta Duolinga, gdje zaposleni ponekad ručaju po sunčanom vremenu, može se vidjeti Katedrala znanja Univerziteta u Pittsburghu. To je gotička crkva sa 42 sprata pretvorena u učionice i laboratorije. To je daleko podsjećanje na akademske korijene Duolinga. Von Ahn je bio profesor matematike na konkurentskom univerzitetu Carnegie Mellon kada je stvorio kompaniju na tom univerzitetu. Carnegie Mellon je u jednom trenutku posjedovao akcije Duolinga vrijedne 150 miliona dolara, prije nego što ih je prodao nakon što je kompanija izašla na berzu, rekao je von Ahn.

Pored napora da razvije AI tutora, kompanija je napravila još jednu veliku investiciju u AI kroz svoj Duolingo English Test (DET). To je aplikacijska verzija TOEFL testa, koji se široko koristi za certifikaciju znanja engleskog jezika za univerzitetske prijave ili vizne aplikacije.

DET, koji košta 59 dolara i prvi put je lansiran 2016. godine, postao je popularan tokom pandemije jer se mogao polagati na daljinu. Duolingo sada koristi AI za svaki element DET ispita, rekao je von Ahn. Od generisanja pitanja do osiguravanja da ispitanici ne varaju. Jedna bezbjednosna funkcija, naprimjer, koristi prepoznavanje lica kako bi se osiguralo da ispitanik ne gleda u bilješke van ekrana.

Trenutno, ovaj test čini 10 posto prihoda Duolinga, a von Ahn želi da postane još veći dio prihoda, s obzirom na to da kompanija sve više cilja korisnike koji ne govore engleski kao maternji jezik.

Dug proces do cilja

Ipak, stvaranje visokokvalitetnih AI alata biće dug proces. Von Ahn je rekao da kompanija eksperimentiše sa novim likovima za lekcije. Kreirani su pomoću AI modela za generisanje videa, iako su u ranoj fazi prototipa. Također ima prostora za poboljšanje nedavno najavljene funkcije „video poziva“. U snimljenim demo verzijama, glas Lily, jedne od Duolingovih maskota, zvuči sporo i robotski. A ponekad postoji kašnjenje prije nego što njen odgovor bude učitan. Ipak, dijalog djeluje prirodno i ležerno što je važna osnova za von Ahnovu viziju potpuno automatizovanog tutora.

Bicknell, šef AI tima u Duolingu, rekao je da kompanija pokušava da oponaša tri kvaliteta dobrog privatnog tutora dok razvija proizvode. To su tačno poznavanje onoga što učenik zna i kako mu efikasno predavati. Također, sposobnost da odgovori na sva pitanja učenika i motivisanje učenika da se vraća.

Funkcija video poziva već pokušava da riješi prvi problem. Kao i ljudski tutor, funkcija uči više o korisniku sa svakom sesijom. Naprimjer, ako ste rekli Lil o vjenčanju kojem ste prisustvovali tokom prethodnog poziva, ona bi to mogla spomenuti u budućim razgovorima. Duolingo također pokušava da ne obeshrabri korisnike tako što će Lily ispravljati njihov izgovor ili gramatiku, jer ljudi često postaju obeshrabreni zbog straha od grešaka. Dokle god AI „razumije“ šta korisnik govori, razgovori se nastavljaju bez tih ispravki. Kompanija je saopćtila da namjerno drži razgovore kratkim kako bi zadržala pažnju korisnika. Ograničava ih na oko jedan minut za početnike i dva i po minuta za napredne korisnike.

Von Ahn zna da stvari mogu postati nezgodne. Zabrinut je da bi AI tutor mogao „izgubiti kontrolu“ i početi da „spominje, recimo, ne znam, nacističke stvari“.

Nema mjesta zabrinutosti

Von Ahn je rekao da je „u miru“ sa mogućnošću negativnih reakcija koje bi mogla izazvati neka od interaktivnih AI funkcija kompanije. „Spremni smo. Nemamo velike planove za vanredne situacije, ali spremni smo da se to dogodi“, rekao je. „I to je u redu“. Za funkciju video poziva, kompanija kaže da ima posebne tehnike podsticanja i smjernice za moderiranje sadržaja kako bi AI odgovori ostali pod kontrolom.

Matt Skaruppa, finansijski direktor Duolinga, rekao je da kompanija ne mora toliko brinuti o zamkama sa kojima se suočavaju druge kompanije kada se dublje bave AI. Zato što Duolingo koristi ovu tehnologiju na specifičan način. „Naša misija nije da riješimo AI za svijet. Naša misija je da primijenimo određeni set stvari na obrazovanje“, rekao je za Forbes. „Dakle, to je vrlo fokusiran napor kada koristimo AI“.

Ipak, von Ahn ne bježi od inherentnih rizika bilo da je riječ o automatizaciji poslova ili suočavanju sa mogućnošću da AI izgovori nešto neprikladno. „Vjerovatno ćemo morati da uvučemo nogu u usta“, rekao je. „Ali koristi nadmašuju potencijalne probleme“.

Autor: Richard Nieva, Forbes

Duolingo’s Billionaire Founder Is All In On AI

Please enable JavaScript