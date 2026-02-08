Svijet na ivici potresa: Propao najveći posao u historiji rudarstva

Planirana megafuzija vrijedna 260 milijardi dolara između rudarskih giganata Rio Tinto i Glencore definitivno je propala, nakon višesedmičnih pregovora kompanije su objavile da nisu uspjele postići dogovor koji bi donio vrijednost njihovim dioničarima. Time je ugašena ideja koja je mogla stvoriti najveću rudarsku kompaniju na svijetu i uzdrmati globalno tržište sirovina.

Rio Tinto je saopćio da više ne razmatra spajanje niti bilo kakvu drugu poslovnu kombinaciju s Glencoreom, nakon što je zaključio da nije moguće postići sporazum koji bi bio u interesu njegovih dioničara. S druge strane Glencore je naveo da su ključni uslovi potencijalne ponude, prema kojima bi Rio zadržao i predsjednika uprave i glavnog izvršnog direktora, značajno podcijenili stvarni doprinos i relativnu vrijednost Glencorea u okviru zajedničke kompanije.

Glencore je dodatno istakao da predloženi dogovor nije adekvatno vrednovao njihovo poslovanje s bakrom niti razvojni potencijal budućih projekata, te je zaključeno da spajanje ne bi bilo u najboljem interesu njihovih dioničara. Ovo je već treći put da su pregovori o spajanju ova dva rudarska diva propali, iako su razgovori ponovo pokrenuti tek prošlog mjeseca.

Nakon objave vijesti dionice Glencorea su pale i do 10,8 posto, prije nego što su djelimično nadoknadile gubitke, što ih je učinilo najvećim gubitnikom na indeksu FTSE 100, dok su dionice Rio Tinta pale za 1,4 posto. Rio je u četvrtak odlučio da ne nastavi s dogovorom, upravo na dan kada je istekao takozvani rok odluči ili odustani, koji je prema britanskim pravilima o preuzimanjima zahtijevao da kompanija da čvrstu ponudu ili se povuče, osim ako obje strane ne pristanu na produženje.

Prema pravilima u Velikoj Britaniji Rio Tinto sada narednih šest mjeseci ne smije davati novu ponudu niti poduzimati korake ka preuzimanju Glencorea, osim ako regulatorno tijelo ne odobri izuzetak. Rio Tinto, osnovan još 1873. godine, ima tržišnu vrijednost od oko 162 milijarde dolara i zapošljava oko 60.000 ljudi u 35 zemalja. Glencore, koji je nastao sedamdesetih godina kao trgovačka kompanija, danas posluje u više od 30 zemalja i ima oko 150.000 zaposlenih i ugovornih radnika.

Ideja o spajanju ove dvije kompanije pojavljuje se već više od dvije decenije i prvi put je ozbiljno razmatrana neposredno prije globalne finansijske krize 2008. godine. Rio Tinto je odbio Glencoreov prijedlog spajanja 2014. godine, dok su i pregovori iz 2024. završili bez rezultata. Najnoviji razgovori ponovo su pokrenuti nakon što je u septembru londonski rudar Anglo American sklopio fuziju vrijednu 53 milijarde dolara s kanadskim Teckom, čime su spojena dva od najvećih svjetskih proizvođača bakra.

Da je došlo do spajanja Rio Tinta i Glencorea, nastao bi globalni lider u metalima poput željezne rude, bakra, kobalta i litijuma, resursa koji su ključni za proizvodnju tehnoloških uređaja, uključujući pametne telefone, ali i za eksplozivan rast umjetne inteligencije. Tržište bakra posljednjih dana bilježi ekstremne oscilacije, cijene su u pojedinim trenucima dosezale historijske maksimume iznad 14.000 dolara po toni, dok analitičari upozoravaju da bi do 2040. godine mogao nastati manjak od čak 10 miliona tona.

U decembru je izvršni direktor Glencorea Gary Nagle izjavio da je cilj kompanije da postane najveći proizvođač bakra na svijetu. Glencore je trenutno šesti najveći proizvođač bakra i najveći listirani proizvođač uglja na globalnom tržištu, što dodatno naglašava koliki bi značaj imala ova fuzija da je zaista realizovana.

