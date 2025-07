SIlicijska dolina masovno ulaže u vojne startupove, sad im se pridružio i jedan trgovac oružjem

Will Somerindyke je prije deset godina osnovao kompaniju za vojnu opskrbu i logistiku pod nazivom Regulus Global. Sada prikuplja stotine miliona dolara za novi projekt obrambene tehnologije, a Regulus je njegov prvi kupac.

Godinama je Will Somerindyke prodavao oružje širom svijeta: granate Ukrajini, ručne granate pobunjenicima u Siriji koje podržavaju SAD. Zahvaljujući vezama s desetinama vodećih vojnih kupaca, brzo je svoju kompaniju, Regulus Global, pretvorio u jednog od najvećih američkih međunarodnih trgovaca oružjem.

Danas, dok investitori iz Silicijske doline sve više ulažu milijarde dolara u startupove u oblasti odbrane, Somerindyke želi da pređe iz pozicije posrednika u punopravnog proizvođača oružja. On tiho radi na Unionu, novom startupu koji podržavaju investitori, a za koji kaže da će modernizirati fabrike municije autonomnom robotikom i preciznom obradom materijala.

„Mnogo sam prošao u ovom sektoru u 18 godina“, rekao je Somerindyke za Forbes. „Ako Union uspješno obavi svoj posao, gradićemo milione kvadratnih metara objekata sa mogućnošću proizvodnje širokog spektra odbrambenih proizvoda.“

Počevši sa 50 miliona dolara i visokim očekivanjima

Union, kojim Somerindyke upravlja kao izvršni direktor, ima snažan početak. U aprilu je osigurao početnu rundu od 50 miliona dolara koju je predvodio Bravo Victor Venture Capital (BVVC). Ostali investitori uključuju Silent Ventures, IronGate i RKKVC, porodičnu investicijsku firmu sa sjedištem u Poljskoj. Prva fabrika granata trebala bi se otvoriti sljedećeg mjeseca u Teksasu, a Somerindyke kaže da su upravo osigurali ugovor o prodaji granata, koji bi mogao donijeti prihod do 225 miliona dolara ako se realiziraju.

Zanimljivo je da je prvi kupac Regulus, kompanija čiji je Somerindyke i dalje predsjednik i većinski vlasnik – što ga stavlja na obje strane odnosa proizvođač-klijent (Regulus je također investitor u Unionu).

Somerindyke kaže da su poduzeli sve mjere kako bi izbjegli sukob interesa, napominjući: „Ovo je odlično partnerstvo između Regulusa i Uniona jer imamo slične ciljeve i potrebe… Regulus se slučajno pokazao kao prvi kupac.“ (Nije želio otkriti ko je krajnji kupac granata koje Regulus planira kupiti od Uniona)

Partnerstvo sa veteranima i talentima iz Tesle i SpaceX-a

Joe Musselman , partner u BVVC-u, inkubira Union kroz svoj fond rizičnog kapitala i služi kao predsjednik i investitor kompanije. On smatra da nije problem što Somerindyke zadržava upravljačku ulogu u Regulusu, najvećem Unionovom kupcu. „Morate pronaći ljude koji već rade na rješavanju problema“, rekao je Musselman. „A Will to radi već dugo vremena.“

Union trenutno pregovara o novoj rundi finansiranja Serije A, za koju Musselman tvrdi da već ima “stotine miliona dolara” obećanih investicija. Jackson Moses, partner u Silent Ventures, kaže da je podržao Union jer ga vidi kao “kritičnu nacionalnu infrastrukturu” i planira značajno investirati u sljedećoj rundi. “Will i Joe su jedinstveno kvalifikovani da uspješno izvrše Unionovu misiju”, dodao je.

Sjedinjene Američke Države suočavaju se s nestašicom municije; američka vojska trenutno ulaže pet milijardi dolara kako bi povećala proizvodnju granata kalibra 155 mm na više od 100.000 mjesečno.

Od municije za Ukrajinu do nove industrijske ere

Ideja za Uniju rodila se zbog nestašice municije na Zapadu – realnosti s kojom je Somerindyke bio upoznat kada je nabavljao granate za Ukrajinu preko Regulusa. Američka vojska, na primjer, ulaže 5 milijardi dolara kako bi povećala proizvodnju granata kalibra 155 mm na više od 100.000 mjesečno, iako trenutno ne ostvaruje taj cilj.

Somerindyke i Musselman, koji su se upoznali prije više od deset godina putem programa za veterane, odlučili su da se ne oslanjaju na zastarjele metode, već da dovedu talente iz Silicijske doline i uvedu autonomne sisteme u proizvodnju. Od svog osnivanja u oktobru, Union je zaposlio inženjere iz Tesle, SpaceX-a i Andurila.

Bio je to idealan trenutak za Somerindykea jer je Regulus bio upleten u spor oko ugovora vrijednog 1,7 milijardi dolara za prodaju granata Ukrajini, kako je prethodno izvijestio Financial Times. Spor se trenutno rješava arbitražom u Londonu, a Somerindyke tvrdi da se „Regulus osjeća vrlo samouvjereno u vezi sa svojim slučajem i ugovornim obavezama“. (FT također navodi da je u prošlosti imao pravne sporove s poslovnim partnerima). U januaru, istog mjeseca kada je postao izvršni direktor Uniona, odstupio je s pozicije izvršnog direktora Regulusa, ali je ostao predsjednik odbora.

Ambicije do 2030. – milioni granata i milijarde prihoda

Musselman ističe trenutni trend “reindustrijalizacije” u Americi kao ključan za suprotstavljanje kineskoj dominaciji u proizvodnji. Unionini konkurenti uključuju Hadrian, kompaniju za autonomnu proizvodnju, i Re:Build, kompaniju sa sjedištem u Massachusettsu koja modernizuje manje fabrike. Musselman je također investirao u druge odbrambene kompanije, kao što su Firestorm (dronovi) i Vatn Systems (autonomne podmornice).

U pogonu u Teksasu, koji bi trebao biti otvoren ovog mjeseca, Union planira proizvesti više od 300.000 granata sljedeće godine, prema dokumentu podijeljenom s investitorima u januaru. Do 2030. godine, Union planira proizvoditi devet miliona granata godišnje, s ciljem ostvarivanja prihoda od 3,5 milijardi dolara.

Ovo su vrlo ambiciozni planovi, ali Musselman vjeruje da ih ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku potvrđuju. „Imamo globalnu nestašicu svega što eksplodira“, kaže on. „A naši protivnici će znati kako to iskoristiti.“

David Jeans, novinar Forbesa

Please enable JavaScript