Održiva moda iz BiH na evropskoj sceni: Magbago zauzeo drugo mjesto na prestižnom NEB Prizes 2025

Bosanskohercegovački modni brend Magbago, iza kojeg stoji poduzetnica Tamara Đurić iz Bijeljine, osvojio je drugo mjesto na prestižnom NEB Prizes 2025 u Briselu. Ovo vrijedno priznanje za bh. modni dizajn dodiljeno je u jednoj od četiri tematske kategorije – “Shaping a circular industrial ecosystem and supporting life-cycle thinking”.

Priznanje nagrađuje projekte i inicijative koje oblikuju budućnost održivosti kroz inovacije, estetiku i inkluzivnost, s posebnim fokusom na razvoj kružnih industrijskih ekosistema i razmišljanje o životnom ciklusu proizvoda.

NEB Prizes (New European Bauhaus Prizes) su nagrade koje Evropska komisija dodjeljuje projektima i idejama koje integriraju vrijednosti održivosti, inkluzivnosti i estetike.

Tamara Đurić sa priznanjem, Foto: Lični arhiv

Istraživanje tkanina

Poduzetnica Tamara Đurić je među pionirima održive mode na ovim prostorima. Prije četiri godine je lansirala modni brend koji je na domaćem tržištu označio pravu malu revoluciju. Odjevni predmeti od svile proizvedene iz narandžine kore ili iz stabljike lotusa sa etiketom Made in BiH označili su ulazak jednog domaćeg brenda u svijet održive modne industrije.

“Održiva moda podrazumijeva prije svega da cijelokupan proces od momenta nastanka tkanine do finalnog proizvoda mora da bude održiv i moraju da budu zaštićeni svi resursi naše planete“, kazala je u ranijem intervjuu za Forbes BiH.

U proizvodnji njenih proizvoda koriste se materijali poput organskog pamuka, konoplje ili recikliranih vlakana i inovativnih materijala kako bi se smanjio ekološki otisak.

Cilj je, kaže, proizvodnja odjeće koja je dugotrajna i otporna na trendove, kako bi se smanjila potreba za čestim kupovinama, a samim time i gomilanjem otpada.

„Osnovni cilj i misija brendova održive mode je zaštita prirode, smanjenje zagađenja i očuvanje resursa za buduće generacije“, pojašnava.

Sve on što izlazi pod etiketom Magbago rezultat je Tamarinih istraživanja tkanina koje nastaju od otpada.

Foto: Lični arhiv

„Znajući da mnogi brendovi već koriste svilu, željela sam na tržište donijeti nešto potpuno novo i drugačije, ali istovremeno ne odustati od svog prvobitnog cilja – koristiti tkanine koje su ugodne i zdrave za kožu. Tako je nastao Magbago. Naziv je inspirisan filipinskom riječju za promjenu, što simbolizuje naš prelazak ka inovativnijim i održivijim praksama. Koristimo tkanine napravljene od narandžine kore, (Orange fiber) to je tkanina napravljena od ostataka kore narandže, zatim Banana fiber čija vlakna su dobivena iz stabljika banane. Milk fiber je proteinsko vlakno izdvojeno iz mliječnih proteina, Soya fiber vlakno proizvedeno od sojinih proteina. Ovo su samo neki od ekološki prihvatljivih tkanina koje koristimo”, govori Tamara.

Koliko vrijedi tržište

Tržište održive mode globalno je u snažnom porastu i predstavlja značajan segment modne industrije. Prema različitim izvorima, ovo tržište se u 2025. godini procjenjuje da vrijedi između 9 i 12 milijardi dolara, sa očekivanjima daljeg rasta.

Povećana svijest potrošača o okolišnim i društvenim utjecajima modne industrije, regulacije i zakoni koji promoviraju održivost i odgovorno poslovanje, inovacije u proizvodnji i materijalima, kao što su reciklirani materijali i ekološki prihvatljiv procesi, te rast e-trgovine koja omogućava lakši pristup održivim proizvodima, samo su neki od fakora njegovog rasta.