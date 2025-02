Mijenja pravila, ruši rekorde: Može li iko dostići Beyoncé

Nijedan umjetnik u historiji nije osvojio više Grammyja od Beyoncé – nevjerovatnih 35. Nekadašnja članica grupe Destiny's Child dominira muzičkom industrijom i u solo karijeri, a ovog mjeseca konačno je zaokružila kolekciju priznanja osvajanjem nagrade za album godine.

Njen album Cowboy Carter donio joj je prestižno priznanje koje joj je dosad izmicalo, a u emotivnom govoru zahvale Beyoncé nije krila koliko je počašćena. Nagradu je posvetila Lindi Martell, pionirki crnačke country muzike.

“Želim ovu nagradu posvetiti gospođi Martell i nadam se da ćemo nastaviti ići naprijed i otvarati vrata,” poručila je muzička ikona.

Ovim priznanjem Beyoncé je postala prva crnkinja u posljednjih 26 godina koja je osvojila nagradu za album godine – prethodno je to uspjelo Lauryn Hill 1999. godine. Također, drži rekord i po broju nominacija za Grammy – čak 99.

Destiny's Child period

Podsjećamo, Beyonce je globalnu slavu stekla još u grupi Destiny's Child, formiranoj 1990., u kojoj su u početku bile još i Kelly Wowland, LaTavia Roberson i LeToya Luckett, da bi bend nastavio djelovati kao tri sa Beyoncé, Rowland i Williams.

Godine 2000. Luckett i Roberson napustile su grupu nakon problema s menadžerom, tvrdeći da je raspodjela zarade bila nepravedna jer je uveliko favorizirala Beyoncé. Grupi su se pridružile Michelle Williams i Farrah Franklin kao zamjene, međutim, Franklin će nakon samo pet mjeseci napustiti grupu. Destiny’s Child je nastavio funkcionirati kao tri: Beyoncé, Rowland i Williams. Svoj posljednji album “Destiny Fulfilled” izdale su 2004. godine, da bi dvije godine kasnije, po završetku svjetske turneje, objavljeno da je grupa donijela odluku da se raziđu.

Beyoncé je i prije raspada benda koketirala kao solo izvođač, 2003. godine je objavila prvi album pod nazivom Dangerously in Love. Hit singl Crazy in Love u saradnji s Jay-Z-jem postao je jedna od najpoznatijih i najuspješnijih pjesama ove umjetnice do danas. Album je prodat u više od 11 miliona primjeraka širom svijeta i doveo je Beyoncé na viši nivo slave i pažnje.

Beyonce Knowles sa kćerkom Blue Ivy Carter na ovogodišnjoj dodjeli nagrada, Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kultna figura pop kulture

Danas je Beyoncé jedna od najutjecajnijih žena u svijetu muzike. Drži rekord ne samo po broju nagrada ona je i figura koja je ostavila trag u društvu, inspirirajući mnoge mlade umjetnike da krenu u ostvarenje svojih snova, i razbijajući tabue, da je naprimjer country muzika rezervirana samo za bijele pjevače. Ona je svojim posljednjim albumom pokazala da to nije tako, kao svojevremeno i Eminem u rap muzici.

Šireći svoj utjecaj na polju popularne kulture; od muzike, preko mode, do televizije i filma, ona je postala najutjecajniji umjetnik danas. Procjenjuje se da je Beyonce trenutno finansijski “teška” između 600 i 760 miliona dolara. Navodno je samo za svoj privatni koncert u Atlantis the Royalu u Dubaiju u januaru 2023. godine zaradila 24 miliona dolara.

