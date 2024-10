Kraj dvostoljetne tradicije: Kako je mesnica koja je počela sa radom 1815.godine morala otići u stečaj

Poznata njemačka mesnica Holzapfel iz Thüringena, koja je više od 200 godina bila sinonim za kvalitetne mesne proizvode, zauvijek zatvara svoja vrata. Nakon dugogodišnje tradicije koja datira još iz 1815. godine, ova porodična mesnica nije uspjela prebroditi ekonomsku krizu i bankrot je u njenom slučaju sve izvjesniji.

Korekcija cijena nije dala rezultate

Iako su u početku postojale nade, piše fenix-magazin.de, da će firma korekcijom cijena prevazići krizu, to se nije desilo. Kako su izvijestili njemački mediji, neoliko je faktora koji su doprinijeli slomu poslovanja jedne od najstarijih mesnica, od kojih se ističe pad potražnje za mesnim proizvodima naročito među mlađim kupcima koji se sve više okreću ka biljnim alternativama. Visoki troškovi energije i proizvodnje bili su dodatna omča oko vrata.

Ovime je 80 radnika ostalo bez posla. Firma je u tom procesu onavijestila radnike o nelikvidnosti, te je zatražila pomoć Zavoda za zapošljavanje kako bi se što prije pružila podrška onima koji su ostali bez posla.

Fleischerei Holzapfel iz Thüringena specijalizirana je za proizvodnju narezaka i kobasica i na tržištu je djelovala duže od 200 godina.

Fleischerei Holzapfel iz Thüringena specijalizirana je za proizvodnju narezaka i kobasica i na tržištu je djelovala duže od 200 godina, Foto: Facebook

O njenim poslovnim turbulencijama još u augustu je pisao lokalni list “Thüringer Allgemeine” naglasivši kao je firma nesolventna, što će rezultirati zatvaranjem svih osam podružnica u Tiringiji i Saskoj-Anhalt. Proizvodni pogon u gradu An der Schmücke također će prestati s radom.

“Prema stečajnim upraviteljima, nelikvidnost je uglavnom uzrokovana naglim povećanjem cijena sirovina i značajnim padom potražnje. Proizvodni pogon i mesnice koje pripadaju Holzapfelu već se neko vrijeme suočavaju s finansijskim problemima, koji su pogoršani stalnim porast troškova”, naveo je portalspozywczy.pl.

Međutim, u problemima nije samo ova firma sa dugom tradicijom, od početka godine mnoge njemačke firme odlučile su ukinuti na desetine hiljada radnih mjesta, upravo iz razloga povećanih troškova energije, troškova rada i ekonomskih promjena na tržištu.

Nijemci poznati po ljubavi prema kobasicama

Nijemci, poznati po svojoj ljubavi prema kobasicama, jedu manje mesa, a više vegetarijanske hrane jer raste zabrinutost za zdravlje, dobrobit životinja i ekološke troškove uzgoja stoke, izvijestio je ranije Reuters bilježeći kako je potrošnja mesa stabilna ili u padu u većini razvijenih zemalja, ali je pomak posebno upečatljiv u Njemačkoj, najvećem evropskom proizvođaču svinjskog mesa i domu 1500 vrsta kobasica.

Kako konzumenti mijenjaju svoje prehrambene navike tako se i prehrambena industrija suočava s činjenicom da kobasica i meso općenito više neće imati tako cijenjeno mjesto u njemačkoj nacionalnoj kulturi.

“Ljudi su umorni od brojnih skandala i postoji veliko zanimanje za to kako se postupa sa životinjama i kakav utjecaj moja konzumacija ima na druge dijelove svijeta”, rekla je Christina Chemnitz, stručnjakinja za poljoprivredu na Institutu Heinrich Boell, think tanku povezanom s Stranka zelenih u Njemačkoj, prenio je Reuters zaključivši da su brige Nijemaca vezano za ovo pitanje široke, u rasponu od antibiotika u mesu i efekta na dobrobit velikog “tvorničkog uzgoja” do sječe šuma kako bi se napravilo mjesta za usjeve koji se ne uzgajaju za ljude, već za tov stoke.

