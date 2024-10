Kako je Elon Musk ušutkao vladine službenike da ne govore o njegovim projektima

Najbogatiji čovjek na svijetu na brzinu je izgradio veliki podatkovni centar za svoj startup za umjetnu inteligenciju u Memphisu i učinio sve da detalji ostanu tajni.

Prije gotovo pola godine, prije nego što su stanovnici Memphisa ili čak gradski vijećnici znali da Elon Musk gradi “najveće superkompjuter na svijetu” u njihovom dvorištu, milijarderov tim tajno se sastao s predstavnicima brojnih lokalnih i nacionalnih agencija za provođenje zakona, uključujući šerifovu kancelariju, Policijsku upravu Memphisa, Ministarstvo domovinske sigurnosti SAD-a i Federalni istražni biro (FBI).

Tajni sastanak, o kojem do sada nije bilo izvještaja, odnosio se na Muskov rastući startup za umjetnu inteligenciju xAI, prema Greater Memphis Chamberu, koji od marta vodi posao iza zatvorenih vrata.

“Stvarno cijenim vrijeme i predanost svih uključenih u ovaj projekt. Nalazimo se na vrhuncu izvanrednog trenutka u istoriji Memphisa”, napisala je voditeljica komorskog ekonomskog razvoja Gwyn Fisher u jednoj od e-poruka cijeloj grupi. Ponudila im je obilazak Muskovog novog pogona pod jednim uslovom – da potpišu ugovor o tajnosti podataka (NDA) s pravnim subjektom koji se zove CTC Property. Riječ je o misterioznoj slamnatoj firmi koju nadzire Muskov lični bankar, Jared Birchall, koji umjesto njega rješava brojne poslove.

Ko je Muskova desna ruka?

Birchall, bivši financijski analitičar, bio je Muskova desna ruka gotovo cijelo desetljeće. Postao je Muskov savjetnik za bogatstvo nekoliko godina nakon što je dobio otkaz u Merrill Lynchu zbog neprimjerenog dopisivanja s klijentom, navodi Reuters. Od tada je imenovan CEO-om za SpaceX, Neuralink, The Boring Company i xAI. On također upravlja Muskovom porodičnom kancelarijom i fondacijom, nadgledao je milijarderovo preuzimanje Twittera i nadzire Muskovu opsežnu službu za ličnu sigurnost.

Forbes je prvo izvijestio da su vladini dužnosnici u Memphisu potpisali NDA s xAI-jem, a zatim su dobili ugovor i druge interne dokumente kroz niz zahtjeva za pravo na informacije. “Neetično je da vladine agencije pristanu na xAI-jeve uslove povjerljivosti”, rekao je Scott Banbury iz neprofitne organizacije Tennessee Chapter – Sierra Club. Smatra da bi trebali biti odgovorni prvenstveno prema ljudima Memphisa.

Neetično je da vladine agencije pristanu na xAI-jeve uslove povjerljivosti.Scott Banbury, Tennessee Chapter – Sierra Club

FBI i kancelarija šerifa okruga Shelby odbili su komentirati sastanak s xAI-jem, a druge agencije za provođenje zakona nisu odgovorile na višestruke pokušaje Forbesa da ih kontaktira. Međutim, dokumenti pokazuju da su policijska uprava i šerifov ured dali šefu korporativne sigurnosti xAI-ja, Loganu Beachu, potpisane ugovore o tajnosti podataka. Nije jasno pruža li neka od ovih agencija sigurnosne usluge za dotičnu firmu. Musk je prije koristio neovlaštene zaštitare da blokiraju javne ceste i plaže u blizini mjesta lansiranja SpaceX-a u Teksasu.

Zapanjujuća brzina posla vrijednog više milijardi dolara

Superkompjuter xAI sastavljen je za četiri mjeseca, u praznoj tvorničkoj hali uz rijeku Mississippi. Kao što je prvi izvijestio Forbes, Greater Memphis Chamber javno je objavio u lipnju da će xAI pronaći svoj “novi dom” u Memphisu, hvaleći se brzinom kojom su sklopili “posao vrijedan više milijardi dolara”. Ipak, članovi gradskog vijeća rekli su da prvi put čuju za projekt i založili su se za više vremena i informacija kako bi razumjeli poslovni pothvat koji bi xAI učinio jednim od najvećih gradskih korisnika energije i vode. Mjesec kasnije podatkovni centar službeno je počeo s radom.

Muskove firme već dugo koriste ugovore o tajnosti kako bi spriječile vladine službenike da govore o projektima u svojim gradovima. Čini se da u Memphisu nije ništa drugačije. Gradski vijećnici optužili su xAI za skrivanje svojih poslova sa firmama za nekretnine i javnim dužnosnicima koji su mjesecima koordinirali planove za podatkovni centar u Memphisu daleko od očiju javnosti.

CTC Property prvi je put kontaktirao komoru u ime xAI-ja u martu i odmah s njom potpisao NDA. Gradsko vijeće i javnost za projekt su doznali tek u junu. “Prema NDA-u, morali smo se stvarno pridržavati tog protokola i bili su uključeni samo ljudi koji su trebali znati detalje”, rekao je predsjednik komore Ted Townsend za Forbes u julu. Komora je odbila komentirati sastanak koji je organizirala za xAI i službenike za provođenje zakona. xAI nije odgovorio na zahtjev za komentar.

Elon Musk, Foto: Reuters

Veliki zahtjevi prema prirodnim resursima

Po dolasku u Memphis, xAI je postavio velike zahtjeve za resursima iz tog područja. Podatkovnom centru bilo je potrebno dovoljno električne energije za napajanje 100.000 kućanstava, a svakodnevno će crpiti više od 3,7 miliona galona vode iz Memphis Aquifera za hlađenje poslužitelja.

Trenutno se čeka odobrenje regionalnog opskrbljivača energijom Tennessee Valley Authority (TVA) za ukupni kapacitet od 150 megavata, što će zahtijevati izgradnju potpuno nove trafostanice. Musk je nedavno tvitao da će se broj grafičkih procesorskih jedinica koje čine superkompjuter udvostručiti za nekoliko mjeseci. Informativni portal Semafor objavio je da je centar uspio lansirati svih 100.000 Nvidia H100 čipova u isto vrijeme.

Uzbuđenje oko umjetne inteligencije dovelo je do ogromnog rasta broja podatkovnih centara, a time je potaknulo strahove da će lokalne električne mreže i vitalni resursi biti iscrpljeni do krajnjih granica. Međutim, državni zakoni o privatnosti i ugovori o tajnosti često su dopuštali takvim projektima da ključne pojedinosti zataje od javnosti, tvrdeći da su poslovne tajne ili povjerljive informacije.

Podatkovni centar dnevno će pumpati više od 3,7 miliona litara vode za hlađenje poslužitelja.

Razvoj bez presedana

Podatke o Googleovoj potrošnji vode u The Dallesu, Oregon, naprimjer, zadržali su gradski službenici sve dok Oregonian nije podnio zahtjev za njihovu objavu prema Zakonu o slobodi informacija.

Kada je Forbes pitao dobavljača električne energije TVA o drugim podatkovnim centrima kojima opskrbljuje struju, firma je odbila dati bilo kakve informacije o njima, rekavši da ugovorne odredbe štite te “osjetljive poslovne informacije”. Odbio je reći je li potpisao NDA za projekt xAI.

Agencija za ekonomski razvoj Memphisa EDGE također je odbila Forbesov zahtjev za javnim informacijama o xAI-u, navodeći poslovne tajne. Članove odbora EDGE imenuje grad i okrug, dok TVA odbor u federalnom vlasništvu imenuje predsjednik SAD-a, a potvrđuje Senat.

“Ovo je razvoj bez presedana”, rekao je stanovnik Memphisa Ward Archer o NDA sporazumima. Archer je predsjednik Protect Our Aquifer, lokalne neprofitne organizacije koja od lokalnih komunalnih kompanija traži pojedinosti o potrebama xAI-ja za vodom. “Kako to možete učiniti kao izabrani ili imenovani službenik? To izgleda čudno. I zašto je potrebna sva ta tajnovitost? Ja to ne razumijem.”

U Nevadi je Tesli zabranjeno državnim službenicima otkrivati ​​informacije o poreznim olakšicama koje bi firma dobila putem NDA. Slično tome, u Brownsvilleu u Texasu, SpaceX je od nekoliko državnih agencija, uključujući Komisiju za javne usluge, zahtijevao potpisivanje NDA-a. Sadržaj ugovora objavljen je samo na temelju naloga glavnog državnog odvjetnika. Međutim, u Bastropu u Teksasu, gdje je Muskova firma za gradnju tunela The Boring Company izgradila proizvodni pogon, jedan je stanovnik tvrdio da ga je firma zamolila da potpiše NDA prije nego što je vidio dokumente plana lokacije koji su tehnički bili javni dokumenti.

Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Javni interes vs poslovna tajna

Deborah Fisher, izvršna direktorica neprofitne Tennessee Open Government Coalition, rekla je za Forbes da NDA-i nisu iznad državnog zakona o javnom informiranju, ali su korišteni kako bi se informacijama otežao pristup.

Osim toga, određene pojedinosti mogu se smatrati povjerljivima prema izuzeću poslovne tajne, što je čest slučaj u sporazumima o ekonomskom razvoju. “Građanima je frustrirajuće kada velike firme uđu i dobiju svakakve ustupke koje su im obećali lokalni dužnosnici, a platili ih lokalni porezni obveznici”, naglasio je Fisher za Forbes. “Te firme očekuju da će ostvariti sve što su naumili, a da niko ne zna šta rade.”

Musk je tweetao da će se broj grafičkih procesorskih jedinica u superkompjuteru udvostručiti za nekoliko mjeseci.

Nakon službene najave dolaska xAI-ja u Memphis, javno komunalno poduzeće Memphis Light, Gas and Water (MLGW) predstavilo je projekt na sastanku Gradskog vijeća u julu, javno otkrivajući po prvi put potrebe superkompjutera za vodom i strujom. Od tada je morala odbaciti tvrdnje da je morala dobiti odobrenje gradskog vijeća prije nego što je odobrila zahtjeve xAI-ja za energiju. Tvrdi da su informacije lažne, a u pismu regionalnom javnom preduzeću Tennesseeja rečeno je da “ne može diskriminirati, uskratiti ili uskratiti uslugu koja se razumno može zatražiti i pružiti.”

Podaci koje je Forbes dobio od MLGW-a pokazuju da je njegov predsjednik, Doug McGowen, kojeg je imenovao gradonačelnik, potpisao NDA sa firmom CTC Property u maju, dok je projekt još bio klasificiran. Glasnogovornik MLGW-a rekao je za Forbes da je uobičajeno da firma zahtijeva potpisivanje NDA-a kada radi s bilo kojom vladinom agencijom zbog zabrinutosti oko zaštite podataka. Dodao je da je predsjednik uprave jedini zaposlenik koji može potpisati takve ugovore. MLGW tvrdi da nikada nije zatajio informacije o superkompjuteru i da je u skladu sa svim državnim i saveznim zakonima koji se odnose na javne informacije. Ujedno su dodali kako je firma xAI ta koja ima sve informacije o projektu.

Kupovina 200 hektara zemlje – za šta?

Međutim, prema nekim izvještajima xAI je odbio sarađivati ​​sa zajednicom u Memphisu u koju je tako očajnički želio doći. Tokom proteklih nekoliko mjeseci, koalicija skupina za zaštitu okoliša poslala je pisma upravnim odborima TVA i MLGW-a i Velikoj komori Memphisa pozivajući ih da uključe vođe zajednice na koje odluke utječu.

Budući da se zgrada xAI nalazi u blizini istorijskih kvartova koji su dugo bili izloženi industrijskom zagađenju i hronično nedovoljno opskrbljeni javnim uslugama, stanovnici su zabrinuti da će zgrada pogoršati ove probleme. Prošle sedmice grad xAI odobrio je kupoinu 200 hektara zemljišta u blizini podatkovnog centra, koje će firma dobiti bez najma prve godine. Niko nije otkrio za šta će se zemljište koristiti.

“S obzirom da je MLGW javno preduzeće zabrinuta sam da to ograničava njegovu sposobnost da razumno informira odbor i javnost”, upozorava Amanda Garcia, advokatica u neprofitnoj organizaciji Southern Environmental Law Center (SELC). Posljednji je temeljem zahtjeva za pristup javnim podacima pribavio i dokumente MLGW-a, uključujući NDA ugovor koji je potpisao sa firmom CTC Property.

Potrošnja plina za 50.000 domaćinstava

Nedavno se također pojavila zabrinutost oko plinskih generatora koje xAI koristi za pokrivanje svojih energetskih potreba. Prema organizaciji SELC, koja je njihovu snagu procijenila određujući modele turbina na temelju fotografija, ispred objekta se nalazi najmanje 18 generatora ukupne snage 100 MW, što je dovoljno za napajanje 50.000 domaćinstava.

U pismu u augustu upućenom Odjelu za zdravstvo okruga Shelby, SELC je upozorio da bi emisije koje proizvode generatori mogle povećati onečišćenje zraka i uzrokovati oštećenje dišnog sistema. Odjel za zdravstvo rekao je Forbesu da xAI ne zahtijeva dozvolu za generatore i da nije potreban nikakav nadzor. Glasnogovornik Agencije za zaštitu okoliša rekao je Forbesu u izjavi da je počela istraživati ​​tvrdnje.

Zaštitar u neoznačenom vozilu

Neki stanovnici žele više informacija zbog tajanstvenosti koja okružuje objekt xAI. Jedan od njih ispričao je za Forbes da su se parkirali na javnoj cesti ispred podatkovnog centra i pokušali to snimiti dronom. U tome su ih spriječili naoružani zaštitari koji su stigli u neoznačenom vozilu. Mještanin, koji nije želio biti imenovan zbog straha, rekao je da su slikali njegovu tablicu prije nego što su se odvezli.

Autor članka: Sarah Emerson i Emily Baker-White