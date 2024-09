Akcije Tesle skočile na dvomjesečni maksimum u očekivanju velikih vijesti u oktobru

Akcije Tesle porasle su juče na najviši nivo u poslednja dva mjeseca. To pokazuje da raste uzbuđenje investitora pred tri ključna događaja u oktobru za giganta električnih vozila. Međutim, nisu svi na Vol stritu uvjereni da će predstojeći dan robotaksija, koji vodi Ilon Mask, opravdati očekivanja.

Akcije Tesle skočile su 5% na 250 dolara u ponedjeljak, dostigavši najvišu cijenu od 22. jula. Trenutno, cijena akcija je više od 35% viša od najniže vrijednosti postignute u augustu od 182 dolara. I gotovo je 80% viša od vrijednosti u aprilu kada je bila na 139 dolara.

Ovaj skok u ponedjeljak podstaknut je bilješkom analitičara Barklisa, Dana Levija. On je u pismu klijentima naveo da očekuje da Tesla prijavi isporuku 470.000 vozila u trećem kvartalu. To je više od procena FactSet-a od oko 460.000. Levi smatra da će Tesla prvi put zabilježiti rast isporuka na godišnjem nivou u 2024. Prije toga, došlo je do pada od 9% u prvom i 5% u drugom kvartalu.

REUTERS/David Swanson

Veliki optimizam

Levi je primijetio da bi snažan broj isporuka 2. oktobra „mogao dodatno ojačati akcije, do dana robotaksija“, događaja zakazanog za 10. oktobar. Taj događaj mnogi analitičari vide kao potencijalno prekretnicu za akcije Tesle. Mask je nazvao kompanijsko ulaganje u autonomnu vožnju glavnim razlogom zašto treba imati njihove akcije.

U nedavnim izvještajima za klijente, analitičar Bank of Amerika, Džon Marfi, nazvao je dan robotaksija „potencijalnim katalizatorom“ za akcije Tesle. Analitičar UBS-a, Džozef Spak, primijetio je da će događaj pružiti „priliku Tesli da ne samo ubijedi investitore da je trenutna vrijednost opravdana, već i da postoji značajan potencijal za rast“.

Pored isporuka vozila koja stižu 2. oktobra i događaja o robotaksijima 10. oktobra, Tesla će objaviti i rezultate za treći kvartal 16. oktobra, a akcije Tesle obično pokazuju volatilnost u vrijeme objave isporuka i finansijskih rezultata.

„Iskreno, imamo poteškoća da vidimo kako bi taj događaj mogao ispuniti visoka očekivanja investitora“, napisao je analitičar Morgan Stenlija Adam Džonas, u bilješci za klijente prošle nedjelje. Džonas, jedan od najoptimističnijih analitičara sa Vol strita, očekuje cijenu od 310 dolara za Teslu. Napomenuo je da ne očekuje da će oktobarski događaj obuhvatiti humanoidne robote Optimus.

I dalje ubjedljivo najbogatiji

Prvobitno zakazan za august, Teslin dan robotaksija očekuje se da će prikazati najnoviju tehnologiju potpune autonomne vožnje. Biće predstavljen „cybercab“, taksi bez vozača opremljen Teslinim kontroverznim programom autonomne vožnje. Događaj će se održati u Vorner Bros studijima u Burbanku, Kalifornija.

Teslina orijentacija ka vozilima bez vozača i vještačkoj inteligenciji dolazi u trenutku kada se kompanija suočava s padom profitnih marži na svojim osnovnim električnim vozilima. Iako su akcije Tesle trenutno u porastu, one još nisu dostigle vrhunac iz perioda pandemije, s obzirom na to da su akcije niže za oko 40% u odnosu na najviši nivo iz 2021.

REUTERS/Tingshu Wang

Ilon Mask bogatiji je 84 milijarde dolara u odnosu na prije pet meseci. Njegovo trenutno neto bogatstvo je 263 milijarde dolara. Prema procjenama Forbes, Mask je najbogatiji čovjek na svijetu, s bogatstvom koje je više za preko 50 milijardi dolara u poređenju sa sljedećom najbogatijom osobom, osnivačem Amazona Džefom Bezosom, koji ima 211 milijardi dolara.

Derek Saul, novinar Forbes

Please enable JavaScript