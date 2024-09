Novi menadžeri, ovo su tri vrijedna savjeta za vas

Lideri se ne rađaju, već se stvaraju. Možda zvuči kao kliše, ali je istina, jer je liderstvo vještina koja se može razviti kroz iskustvo, učenje i prilagodljivost. Menadžere očekuje ključna uloga u uspjehu svog tima. Prema istraživanju kompanije Gartner, zaposleni koji rade pod efikasnim menadžerima imaju 15 puta veću vjerovatnoću da budu izuzetno produktivni.

Bilo da vodite svoj prvi sastanak tima ili donosite važne odluke, prvi dani u ovoj ulozi mogu biti prilično izazovni. Kako biste lakše našli uporište u novom okruženju, evo tri savjeta koja vam mogu pomoći da uspješno započnete svoju menadžersku karijeru.

Budite otvoreni sa timom

Kao novi menadžeri, povjerenje je jedna od najvažnijih stvari koje treba da izgradite u svom timu, a ono se postiže kroz transparentnost. Počnite tako što ćete imati otvorenu i iskrenu komunikaciju sa članovima tima. Podijelite s njima važne informacije o ciljevima tima, novostima u kompaniji i promjenama koje ih mogu pogoditi. Budite jasni o tome šta znate, a šta ne.

Džesika Čen je autorka bestselera o komunikaciji „Pametan, a ne glasan: Kako biti primijećen na poslu iz pravih razloga“. U svojoj knjizi pojašnjava kako transparentnost i proaktivnost mogu doprinijeti vašem kredibilitetu. I sama je ekspert u tome, jer su me njeni postovi o ličnom brendiranju i liderstvu na Linkdinu spojili sa njom!

Shutterstock/Bojan Milinkov

Kada smo razgovarali o njenom iskustvu rada sa novim menadžerima, podijelila je lekciju.

„Ako se suočavamo sa teškim razgovorima na poslu, važno je da ih ne skrivamo ili izbjegavamo“, primjećuje ona. „Umjesto toga, najbolji menadžeri stanu, razmisle o tome šta je pošlo po zlu, kada je došlo do problema i kako to saopštiti na taktičan način. Ustvari, izgradnja kredibiliteta nema veze s vašom titulom ili brojem godina radnog iskustva. To je nešto što se postiže proaktivno i svjesno“.

To znači da novi menadžeri treba da budu otvoreni prema pitanjima tima i spremni da prihvate povratne informacije. Pokažite da cijenite njihov doprinos tako što ćete slušati i odgovarati na njih, ali zapamtite da ne morate sprovesti svaku sugestiju.

Neki ljudi se oslanjaju na strategiju „Pretvaraj se dok ne uspiješ“, ali nemojte to primijenjivati na sebi. Pretvaranje da ste neko ko niste može vas spriječiti da izgradite snažne i iskrene odnose koji su potrebni za efikasnu saradnju.

Vodite primjerom

„Hodanje u skladu sa sopstvenim rečima“ prilikom davanja instrukcija i ohrabrivanja tima gradi kredibilitet i poštovanje prema vama kao menadžeru. Morate pokazati vrijednosti, ponašanje i standarde koje očekujete od tima. Ako se obavežete na nešto, poput roka, postarajte se da to ispunite. Dosljedno ispunjavanje obećanja pokazuje pouzdanost i integritet.

Preuzimanje odgovornosti, posebno kada stvari pođu po zlu, odlika je snažnog lidera. Greške su neizbježne, ali morate preuzeti odgovornost za njih i izviniti se ako je potrebno. Takođe, obavezno imajte plan za rešavanje problema. Ovo će vašem timu pokazati da je u redu priznati greške i učiti iz njih.

Zapamtite, 57% zaposlenih napušta posao i loše menadžere, pa budite dosledni u svom menadžerskom stilu. Kao novi menadžeri, nemojte menjati standarde ili primijenjivati pravila različito u zavisnosti od raspoloženja. Kada vaša djela dosljedno odražavaju vaše vrijednosti i očekivanja, vaš tim će vam vjerovati da mislite ono što govorite.

Tretirajte svoj tim kao ljude prije svega

Kao vođa svog tima, ličite na menadžere s kojima ste voljeli da radite. Vjerovatno su to oni koji su odvojili vrijeme da vas upoznaju i ohrabrili vas da održavate zdrav balans između posla i privatnog života tako što su poštovali vaše vrijeme van radnog mjesta. Niko ne želi da bude viđen kao robot, pa se potrudite da razumijete lične ciljeve i profesionalne aspiracije svog tima.

Redovno priznavanje i cjenjenje njihovog truda i doprinosa može mnogo značiti. Iskrena zahvalnost ili javno priznanje mogu doprinijeti da se ljudi osjećaju cjenjeno. Takođe, budite pažljivi kada imaju poteškoće, bilo zbog stresa na poslu ili ličnih izazova. Pružite podršku tako što ćete ih diskretno pitati kako su i ponuditi fleksibilnost ili resurse. Neka znaju da mogu razgovarati s vama bez straha od osude.

Na kraju dana, biti lider znači više od davanja liste zadataka, već i vođenje tima ka uspjehu. I tek kada se ljudi osjećaju istinski zbrinuto i cjenjeno, postaju više motivisani, angažovani i posvećeni, što je ključ za uspjeh.

Postati uspješan menadžer nije pitanje toga da odmah imate sve odgovore, već je riječ o neprekidnom učenju, rastu i prilagođavanju. Najefikasniji lideri su oni koji vode empatijom, integritetom i iskrenom željom da njihov tim uspije.

Usvajanje ovih savjeta pomoći će vam da se snađete u kompleksnostima ove uloge i stvorite pozitivno i produktivno okruženje u kojem ćete vaš tim i vi napredovati. Put može biti izazovan, ali s pravim stavom i pristupom, biće podjednako ispunjavajući.

Šo Devan, saradnik Forbes

Please enable JavaScript