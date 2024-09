Na današnji dan prije 27 godina: Kako je U2 ujedinio Sarajevo i ispisao historiju

Koncert legendarne irske rock grupe U2 na sarajevskom stadionu Koševo, održan 23. septembra 1997. godine, ostao je upamćen kao jedan od najemotivnijih i najznačajnijih kulturnih događaja u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini. Taj nastup, u okviru njihove svjetske turneje PopMart, nije bio samo običan koncert – bio je to trenutak nade, zajedništva i simboličnog završetka dugogodišnje opsade Sarajeva. U2 je svojim dolaskom poslao snažnu poruku solidarnosti, mira i ljubavi prema gradu koji je pretrpio neizreciva stradanja.

Pozadina koncerta: U2 i Sarajevo tokom rata

Članovi U2, a posebno frontmen Bono, postali su glasni zagovornici mira u Bosni i Hercegovini tokom rata 1992-1995. Bend je na svojim koncertima tokom tih godina često koristio priliku da podigne svijest o stradanju građana Sarajeva. Bono je u više navrata isticao potrebu za prekidom rata i pružao podršku građanima kroz performanse i politički aktivizam. Tokom turneje Zoo TV, U2 je uključivao javljanja iz ratom pogođenog Sarajeva u sklopu svojih nastupa, čime je zapadnu publiku direktno suočavao s hororima rata.

Nakon završetka rata, Sarajevo je postalo simbol nade i otpornosti, a koncert U2 na Koševu bio je njihov način da direktno podrže grad u njegovom oporavku. Sam Bono je izjavio da je to bio jedan od najvažnijih nastupa u karijeri benda.

Pripreme za koncert i simbolika

Održavanje koncerta na stadionu Koševo bilo je veliki logistički i sigurnosni izazov. U to vrijeme, Sarajevo je još uvijek nosilo ožiljke rata, a obnova grada tek je bila započela. Ipak, uprkos brojnim teškoćama, U2 je uspio da organizuje događaj koji je imao ogroman značaj, ne samo za ljubitelje muzike, već i za sve građane Sarajeva.

Sam koncert nije bio samo rock spektakl. Mnogi su ga vidjeli kao simboličan čin globalne podrške Bosni i Hercegovini u njenom putu ka obnovi. Na dan koncerta, Sarajevo je postalo centar pažnje svjetske javnosti, a ovaj događaj okupio je ljude svih nacionalnosti i religija, pokazujući da muzika može prevazići podjele.

Atmosfera na Koševu

Više od 45.000 ljudi okupilo se na stadionu Koševo kako bi svjedočilo ovom povijesnom trenutku. Emocije su bile prisutne na svakom koraku – suze, osmijesi, a posebno osjećaj zajedništva ispunjavali su stadion. Za mnoge je ovaj koncert bio trenutak oslobođenja od trauma rata, prilika da se ponovo osjete povezani s ostatkom svijeta.

Koncert je počeo velikim hitovima, a Bono je više puta tokom nastupa govorio o hrabrosti i snazi Sarajlija. Jedan od najdirljivijih trenutaka večeri bio je kada je Bono, uz skromne i iskrene riječi, poručio: „Ne možemo da sviramo u Sarajevu, a da ne govorimo o vašoj snazi, vašoj otpornosti. Vi ste heroji.“

U2 je izveo pjesme koje su se duboko dotakle publike, uključujući hitove kao što su “Sunday Bloody Sunday”, “One”, “Where the Streets Have No Name” i “With or Without You”. Svaka nota nosila je dodatnu težinu, s obzirom na kontekst u kojem su bile izvedene.

Pixabay

Naslijeđe koncerta

Koncert U2 u Sarajevu ostavio je neizbrisiv trag. Više od samog nastupa, ovaj događaj postao je simbol obnove, nade i ljubavi. Za mnoge Sarajlije, koncert je bio trenutak kada su se osjetili povezani s ostatkom svijeta nakon dugih godina izolacije.

Članovi U2 su kasnije više puta isticali koliko im je ovaj koncert značio. Bono je više puta govorio da je nastup na Koševu bio jedan od najemotivnijih u njihovoj karijeri, a da im je Sarajevo postalo grad za koji su emotivno vezani.

Koncert grupe U2 na stadionu Koševo nije bio samo muzički događaj, već simbol otpora, solidarnosti i nade. U vremenu kada je Sarajevo bilo u procesu oporavka od ratnih strahota, ovaj koncert je bio podsjetnik na to koliko je važna uloga zajedništva i podrške u teškim vremenima. Zahvaljujući U2, Sarajevo je te večeri postalo epicentar svjetske muzičke scene, a njihova poruka mira i ljubavi odjekuje i danas, više od dvadeset godina kasnije.

