Evo koliko je svaki živi bivši predsjednik SAD-a zaradio nakon što je napustio Bijelu kuću

George Washington je proširio proizvodnju žitarica na svojoj plantaži, gdje je više od 300 ljudi bilo porobljeno kada je umro 1799. John Quincy Adams i William Howard Taft dobili su nova radna mjesta u vladi kao kongresmen i predsjednik Vrhovnog suda. Thomas Jefferson osnovao je Univerzitet u Virdžiniji, dok je Teddy Roosevelt pokrenuo ekspediciju dugu 15.000 milja u amazonsku prašumu.

Ovo su samo neki od načina na koje su bivši predsjednici provodili vrijeme nakon što su napustili vjerovatno najvažniji posao na planeti. Iako izgleda drugačije za svakog vrhovnog komandanta, život nakon Ovalnog ureda se u posljednje vrijeme pokazao prilično unosnim, jer su ovi bivši lideri iskoristili svoj stas i bazu obožavatelja kako bi ostvarili visoko plaćene nastupe, ugovore o knjigama i druge poslove.

Sada, Donald Trump to podiže na novi nivo, postajući prva osoba koja je zaradila milijardu dolara na politici manje od četiri godine nakon što je ponovo izgubio na izborima i dok se treći put kandiduje za Bijelu kuću. Evo analize postpredsjedničkog bogatstva za sve žive bivše šefove države.

Donald Trump

Neto vrijednost: 3,8 milijardi dolara

Najbogatiji predsjednik u istoriji SAD-a završio je svoj prvi mandat u teškim finansijskim gubicima, a cijelo njegovo carstvo nekretnina – komercijalna imovina, hoteli, ugovori o licenciranju – pate od kombinacije globalne pandemije i vlasnika u sukobu s američkom javnošću. Ipak, Trump, koji je prethodno preživio četiri bankrota, dva suđenja za opoziv i gotovo stalne skandale, ponovo se izvukao: od kada je napustio funkciju, njegovo bogatstvo je poraslo, utrostručilo se. Tajkun je preradio ili otplatio milijarde dolara duga i gledao kako njegov golf i rizort biznis cvjeta dok su njegovi sljedbenici hrlili na njegova imanja. Ali najveći podsticaj Trampovom bankovnom računu, barem na papiru, došao je od Truth Social – njegovog Twittera koji je, uprkos tome što je zaradio samo 3,4 miliona dolara u 12 meseci do juna i zabilježio neto gubitak od 380 miliona dolara. Od četvrtka ga tržište procjenjuje na oko 3 milijarde dolara. Trumpove dionice vrijede skoro 1,7 milijardi dolara, što mu je pomoglo da se vrati na Forbes 400.

Barack Obama

Neto vrijednost: 70+ miliona dolara

Obama je zaradio oko 20 miliona dolara tokom svojih 12 godina u Washingtonu kao senator i predsjednik, a imao je procijenjenu neto vrijednost od 6 miliona dolara 2012. godine . Ta brojka je naglo porasla kada je napustio funkciju. On i njegova supruga Michelle prodali su svoja prava memoara Penguin Random Houseu za 65 miliona dolara 2017. godine, prema Financial Timesu . Godinu dana kasnije, osnovali su Higher Ground Productions i potpisali četverogodišnji ugovor sa Netflixom; Obama je od tada osvojio dva Emija, a firma, koja je proizvodila hitove poput postapokaliptičnog Ostavi svijet iza sebe (glume Julia Roberts i Mahershala Ali), ponovo je dobila Netflix u junu. Par je takođe navodno plaćen stotinama hiljada da govore na događajima. Prema agentima za nekretnine, oni posjeduju kuće u Čikagu, na Havajima, DC i Martha's Vineyard ukupne vrijednosti 35,5 miliona dolara (procijenjena vrijednost).

George W. Bush

Neto vrijednost: 40+ miliona dolara

Raniji rad u naftnoj industriji i uspješna investicija u Texas Rangerse učinili su ga bogatim. Bio je već milioner kada je izabran za predsjednika, Bushovo bogatstvo se očigledno smanjilo dok je bio na funkciji, prema njegovim finansijskim objavama. Zarekao se jednom novinaru da će nakon odlaska s vlasti “napuniti staru kasu”. Ugovor o knjizi za njegove memoare, Decision Points, koji je prodat u preko 2 miliona primjeraka, navodno mu je zaradio 7 miliona dolara u 2009. On je također održao više od 200 plaćenih govora . Danas, on i njegova supruga, Laura, posjeduju dvije nekretnine u Dallasu koje se procjenjuju na 4 miliona i 2,8 miliona dolara, plus porodični ranč od 10 miliona dolara izvan Wacoa. Teksašanin je također objavio dvije knjige svojih slika i biografiju svog oca, 41. predsjednika.

Bill Clinton

Neto vrijednost: $45+ miliona

42. predsjednik i njegova supruga napustili su dužnost 2001. godine “ne samo mrtvi razbijeni, već i u dugovima” – Hillaryne riječi – zahvaljujući njegovim pravnim problemima. Srećom, njegova moć zarađivanja počela je samo nekoliko dana kasnije, govorom od 125.000 dolara u Morgan Stanleyju. Kasnije te godine kupili su kuću u DC-u za 2,9 miliona dolara koja je od tada udvostručila vrijednost. Oni također još uvijek posjeduju kuću u Chappaquau, New York, vrijednu najmanje 2,2 miliona dolara. Do trenutka kada se Hillary kandidirala za predsjednicu 2016. godine, par je zaradio preko 240 miliona dolara i procijenjeno je da je vrijedan 45 miliona dolara . U osam godina nakon toga, Clintonovi su objavili još sedam knjiga – uključujući nekoliko trilera Bila i Džejmsa Pattersona ( Predsednik je nestao , Predsjednička ćerka ) koje su zajedno prodate u više od 1,2 miliona primjeraka.

Jimmy Carter

Neto vrijednost: N/A

Ovaj 99-godišnji samac nije se trudio da drži visoko plaćene govore, rekavši za Washington Post 2018. da “moja ambicija nikada nije bila da budem bogat”. Nakon što je napustio Bijelu kuću 1981., on i njegova supruga Rosalynn (um. 2023.) prodali su svoju farmu kikirikija opterećenu dugovima i 1994. donirali svoj ruralni dom u Džordžiji, čija je procijenjena vrijednost manja od 170.000 dolara. Iako su po svemu sudeći nastavili da žive skromnim životom, Cartersovi su vjerovatno zaradili prilično napisavši 34 knjige, uključujući memoare, zbirku poezije, knjigu za djecu i razmišljanja o starenju. Njegov Palestine Peace Not Apartheid (2006), o izraelsko-palestinskom sukobu, prodat je u više od 300.000 primjeraka.

