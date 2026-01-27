Zašto su oni koji krše pravila lideri budućnosti?

Svijet su oduvijek oblikovali oni koji su odbijali da ostanu unutar unaprijed iscrtanih linija i pravila. Oni koji su se usudili suprotstaviti, iskoračiti naprijed i reći „zašto da ne“, dok su se drugi pitali samo „zašto“.

Tokom čitave svoje karijere s ponosom sam nosila etiketu „one koja pravi nevolje“ ili „problematične osobe“, ne zato što stvaram haos, već zato što propitujem norme koje nam više ne služe. Ispitujem pravila dok ne naprave dovoljno prostora za još ljudi za stolom. Razbijam ono što nas ograničava kako bismo mogli graditi ono što nas uzdiže.

Zato sam, čitajući tekst Rut Porat, predsjednice i direktorice investicija u Googleu, o kršenju pravila, preuzimanju rizika i takozvanom „kvark testu“, imala osjećaj kao da čitam jezik kojim već govorim.

Liderstvo danas zahtijeva drugačiju vrstu evolucije, onu utemeljenu na svrsi, jasnoći i pametnom riziku, duboko ukorijenjenu u osnovnoj istini.

Preoblikovanje

Kršenje pravila nije nepromišljenost. To je preoblikovanje.

Rut kaže da svoju karijeru ne vidi kao kršenje pravila, već kao stvaranje novih normi. Upravo takav način razmišljanja liderima je danas neophodan. Kršenje pravila ne znači narušavanje reda radi samog narušavanja, riječ je o prepoznavanju nevidljivih zidova i donošenju odluke da oni tu više ne pripadaju.

Radno okruženje kakvo danas poznajemo izgrađeno je prije više od jednog stoljeća, za svijet koji više ne postoji. Ako nastavimo igrati po starim pravilima, dobijat ćemo iste rezultate.

Jedini način da promijenimo jednačinu jeste da promijenimo pravila. To je ono što pokreće naš rad u organizaciji The Female Quotient. Ponovo ispisujemo pravila o tome kako vodimo, radimo, zapošljavamo, mjerimo uspjeh i rastemo, kako bi svako imao priliku da se uzdigne.

Shuttesrtock/Andrii Yalanskyi

Kvark test i test „nevoljotvorca“

Rut govori o tome kako ju je otac naučio kvark testu: ako nešto ne možeš jasno objasniti za 30 sekundi, onda to zapravo ne razumiješ.

U mom svijetu postoji sličan test. Ako mi ne možeš objasniti potencijal koji stoji iza neke ideje, ne razmišljaš dovoljno veliko. Ako mi ne možeš objasniti njenu svrhu, ne razmišljaš dovoljno duboko.

Oba testa vode do iste istine: pravo liderstvo je jasnoća. To je sposobnost da se razumije suština ideje, a ne buka koja je okružuje. To je umijeće presijecanja kompleksnosti, umjesto skrivanja iza nje.

Rizik nije kockanje, rizik je strategija

Rut kaže da povećavaš vlastitu „sreću“ kada preuzimaš proračunate rizike. Ja kažem da se prilike nalaze s druge strane straha.

Pametni lideri razumiju oba principa. Oni ne skaču naslijepo u nepoznato kako Rut kaže, ne skaču u lagune, već skaču ka budućnosti s jasnom namjerom. Sagledavaju i prednosti inovacije i posljedice nečinjenja.

Svaki pokret koji sam pokrenula započeo je rizikom.

Kada si prvi, sve je nepoznato. Ne postoji priručnik niti presedan. Učiš, prilagođavaš se i vjeruješ da je hrabar korak naprijed bolji od stajanja u mjestu. Rizik nije prijetnja, on je ubrzivač inovacije, zamaha i promjene.

Pravi kršioci pravila grade kulture koje ih izazivaju

Jedan od mojih omiljenih uvida koje dijelim s Rut jeste definicija izuzetnog zaposlenog: osoba koja ti stoji „oči u oči“ i koja te izaziva. To je liderstvo sa samopouzdanjem.

Nije ti potrebno da se svi slažu s tobom. Potrebni su ti ljudi koji proširuju tvoje razmišljanje.

U mom svijetu to se zove svjesno liderstvo, liderstvo koje se okružuje ljudima koji govore, propituju, ponovo osmišljavaju i guraju ka boljem. Liderstvo koje poziva na zdravu „frikciju“ kao pokretač napretka. Liderstvo koje kršenje pravila vidi kao put ka inovaciji, a ne kao neposlušnost.

Budućnost pripada onima koji krše prava pravila

Ulazimo u eru u kojoj će uspješni lideri biti oni koji osporavaju zastarjele pretpostavke, prihvataju pametan rizik i dizajniraju radna okruženja u kojima svi mogu napredovati.

To su lideri koji balansiraju IQ i EQ, i uvijek dodaju malo FQ faktora. Lideri koji pogledaju svijet i kažu: „Ovo ne funkcioniše za sve, hajde da izgradimo nešto što hoće.“

U tome se mogu složiti i „glavna nevoljotvorka“ i direktorica investicija: napredak ne čeka dozvolu. Svijetu je potrebno više namjernih kršilaca pravila, onih koji mogu vidjeti budućnost prije nego što stigne i povesti druge sa sobom.

Jer kada prekršiš prava pravila, ne mijenjaš samo vlastitu karijeru. Mijenjaš cijeli sistem.

Šeli Zalis, saradnica Forbesa

Please enable JavaScript

