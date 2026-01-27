Greška ili namjerna odluka: Korisnici TikToka tvrde da ne mogu objavljivati videozapise protiv ICE-a

Komičarka Megan Stalter, koja na Instagramu i TikToku objavljuje apsurdne skečeve u ulozi likova i ima publiku od nekoliko stotina hiljada pratilaca, pokušala je u subotu navečer podijeliti drugačiju vrstu videa. Potaknuta smrću Alexa Prettija, medicinskog tehničara kojeg je tog dana upucao jedan ili više saveznih imigracionih agenata u SAD-u, snimila je video u kojem poziva svoje sugrađane katolike da se javno usprotive racijama ICE-a u Minneapolisu.

„Moramo ukinuti ICE“, rekla je Stalter u videu. „Iskreno, iskreno vjerujem da je to upravo ono što bi Isus učinio.“

Na Instagramu je video podijeljen više od 12.000 puta. Ali na TikToku se nikada nije pojavio. U naknadnoj objavi na Instagramu rekla je da je više puta pokušala postaviti video na TikTok bez uspjeha, nakon čega je odustala i u potpunosti obrisala svoj TikTok nalog, vjerujući da je njen sadržaj cenzurisan jer govori o ICE-u.

I drugi korisnici prijavili su sličan slijed događaja, povlačeći posrednu vezu između pokušaja objavljivanja videozapisa o ICE-u i problema s njihovim postavljanjem tokom vikenda. Kontroverza je privukla pažnju demokratskog senatora iz Connecticuta, Chrisa Murphyja, koji je rekao da je navodna cenzura na TikToku, među „prijetnjama demokratiji“, „na samom vrhu liste“.

TikTok je u saopćenju naveo da su problemi u aplikaciji posljedica nestanka struje u jednom američkom data-centru. Zbog toga, rekao je portparol TikTok US Joint Venture za CNN, učitavanje videozapisa i njihova preporuka drugim korisnicima traje duže. Tehnički problemi i dalje traju i „nisu povezani s prošlosedmičnim vijestima“, navodi TikTok.

Prošle sedmice, zajedničko preduzeće s većinskim američkim vlasništvom preuzelo je kontrolu nad TikTokovom imovinom u SAD-u, u dogovoru koji je vodila Trumpova administracija u skladu sa zakonom iz 2024. godine, koji je zahtijevao da se aplikacija izdvoji iz prethodnog kineskog vlasništva ili se suoči sa zabranom u Sjedinjenim Američkim Državama. Među novim investitorima je i tehnološka kompanija Oracle, čiji je izvršni predsjednik Larry Ellison bliski saradnik predsjednika Donalda Trumpa. Prema TikToku, Oracle će pohranjivati podatke američkih korisnika TikToka u „sigurnom cloud okruženju u SAD-u“, a novo zajedničko preduzeće imat će „ovlasti odlučivanja o politikama povjerenja i sigurnosti te moderaciji sadržaja“.

Kao privatna platforma, TikTok ima pravo utjecati na to šta korisnici mogu objavljivati ili gledati. Čak i ako se optužbe o cenzuri ne mogu dokazati, razumljivo je da su američki korisnici u ovom trenutku sve skeptičniji prema platformi, kaže Casey Fiesler, vanredna profesorica etike tehnologije i internet prava na Univerzitetu Colorado u Boulderu.

„Generalno ne postoji mnogo povjerenja u rukovodstva društvenih mreža“, rekla je Fiesler za CNN. „A s obzirom na povezanost novog vlasništva TikToka s Trumpovom administracijom, koja je duboko upletena u ono što se dešava s ICE-om u Minnesoti, nije iznenađujuće da postoji značajan nedostatak povjerenja.“

Zabrinutost korisnika TikToka

Fiesler kaže da je „nije iznenadila“ zabrinutost zbog cenzure na TikToku, s obzirom na tajming.

Gotovo odmah nakon promjene nadzora nad američkim operacijama TikToka, počele su se širiti dezinformacije o izmjenama novih uslova korištenja aplikacije, uključujući one koje se odnose na dijeljenje lokacije i prikupljanje podataka, rekla je Fiesler.

„Mnogi korisnici TikToka zabrinuti su zbog toga šta ovo novo vlasništvo znači – i u pogledu toga ko ima pristup njihovim podacima, i kako bi se preporuke sadržaja mogle promijeniti ili već mijenjaju“, rekla je. „Mislim da su to opravdane brige.“

Prije nekoliko dana, Fiesler je objavila nekoliko videa s ciljem razotkrivanja glasina o promjenama uslova korištenja, i oni su bez problema postavljeni. Od nedjelje poslijepodne pokušala je objaviti još dva videa, od kojih je jedan, kako kaže, i dalje „na provjeri“ i nije javno vidljiv. Iako su oba videa generalno aludirala na aktuelne akcije ICE-a u Minneapolisu, koristila ih je kao okvir za razgovor o medijskoj pismenosti. Jedan od tih videa ipak je uspješno objavljen u ponedjeljak, ali natpisi i brojač pregleda nisu radili nekoliko sati, kaže ona.

„Čak i ako ovo nije namjerna cenzura, da li je to uopće važno? Kada je riječ o percepciji i povjerenju, možda jeste“, rekla je Fiesler.

Jen Hamilton, medicinska sestra i autorica s više od 4,5 miliona pratilaca na TikToku, kaže da je postala sumnjičava prema platformi 22. januara, na dan kada je najavljena promjena kontrole u SAD-u, kada se video koji je snimila o petogodišnjem Liamu Coneju Ramosu, kojeg su odveli savezni agenti, nije mogao postaviti.

U videu koji je ipak prošao TikTokov proces učitavanja, Jen Hamilton sebe naziva „modnom influencericom“ i govori u šiframa o problemima s ranijim videom o Liamu Coneju Ramosu.

„Bilo je vrlo ironično da baš tog prvog dana ovog preuzimanja objavim nešto o ICE-u, a da to ne bude dostupno javnosti“, rekla je Hamilton za CNN, dodajući da taj video njeni pratioci i dalje ne mogu vidjeti.

Nakon što je objavila fotografiju Prettija, njena sljedeća četiri videa nisu se mogla postaviti, kaže ona.

„Nešto se promijenilo u načinu na koji se sadržaj postavlja na platformu, ili uopće dopušta na platformi“, rekla je, napominjući da nema dokaz da je lično cenzurisana. „Ali smatram vrlo ironičnim da se to dešava istog dana kada dolazi do preuzimanja, a ljudi odjednom ne mogu objavljivati svoj sadržaj.“

Neprozirni algoritam

Bilo bi izuzetno teško dokazati da TikTok cenzuriše sadržaj o ICE-u, jer je proces preporučivanja sadržaja na platformi vrlo neproziran, kaže Jeffrey Blevins, profesor na Univerzitetu u Cincinnatiju koji se bavi medijskim pravom i etikom. Osim toga, čak i da TikTok namjerno cenzuriše takav sadržaj, to bi bilo u okviru njegovih zakonskih prava.

„To je privatna platforma. Oni imaju pravo iz Prvog amandmana da to rade“, rekao je. „Često nam je lako razmišljati o društvenim mrežama kao o javnom trgu, ali one nisu javne na način koji je pravno relevantan.“

Neki korisnici, poput Stalter, brišu svoje naloge i potpuno napuštaju aplikaciju (iako su neki imali problema čak i s brisanjem naloga, primijetila je Fiesler). Prosječan dnevni broj deinstalacija TikToka porastao je za gotovo 150% u posljednjih pet dana u poređenju s prethodna tri mjeseca, saopćila je tržišna firma SensorTower za CNBC u ponedjeljak.

„Ako ljudi sada napuštaju TikTok, sumnjam da je to kombinacija više faktora, a ne samo zato što neki videozapisi nisu objavljeni jednog dana. Tu su i zabrinutosti oko toga šta ovo znači za budućnost.“

Hamilton kaže da, iako istražuje opcije poput Substacka i Patreona, gdje pratioci mogu platiti da čuju njena nefiltrirana razmišljanja, neće u potpunosti napustiti TikTok.

„Sve ovo je, po mom mišljenju, namijenjeno obeshrabrivanju ljudi, posebno onih koji dijele narativ koji nije u skladu s onim što vlada želi da ljudi čuju“, rekla je. „Mislim da je cilj učiniti da se ti ljudi osjećaju kao da njihov sadržaj nije siguran na ovoj platformi, kako bi prestali govoriti, promijenili način korištenja platforme ili igrali po pravilima.“

Kaže da je već pronašla načine da nastavi govoriti o ICE-u. U videu koji je ipak prošao TikTokov proces objave, naziva sebe „modnom influencericom“ i govori u šiframa o problemima s ranijim videom o Liamu.

„Modno influensanje mi je u krvi“, kaže u videu, uz fotografiju Liama iza sebe. „I čak me ni kompanija s lošom korisničkom podrškom neće spriječiti da uradim svoju modnu recenziju.“

