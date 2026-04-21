Zašto smanjenje marži neće pomoći socijalnim kategorijama u BiH

Ekonomista Damir Bećirović bio je gost Novog dana na N1, komentirajući ekonomsku situaciju u zemlji, inflaciju, poskupljenja, odgovarajući na pitanje šta su vlasti uradile kako bi ublažile udar na budžete građana, posebno najugroženijih kategorija.

Na pitanje da li su vlasti u BiH reagovale na vrijeme kako bi zaštitile građane od rasta cijena i šta je moglo biti urađeno, a nije, odgovara da su postojale potencijalne kratkoročne i dugoročne mjere.

Kratkoročno, vlasti su mogli privremeno da ukine akcize, a dugoročno, smatra da je trenutna situacija rezultat nepostojanja bilo kakve svrsishodne ekonomske politike “i pretjeranog miješanja države samo kad se pojavi problem”.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine najavljuje ograničavanje marži na određene proizvode do 1. maja.

Podsjeća da se sličan scenarij desio i 2022. i 2023. godine, kada su marže poprilično ograničene u trgovini.

“I znate kad pogledate ukupnu količinu proizvoda vidite da to obuhvata samo osnovne prozvode i dalje namijenjeno socijalnim katerogirjama, svi ostali proizvodi nisu obuvhvaćeni, bojim se da neće imati značajniji efekt, a ove najave zaključavanja i ograničavanja cijena mogu dovesti do nestašice roba”, upozorio je.

A koliko takve mjere stvarno utiču na krajnje cijene u prodavnicama? Postoji li opasnost od nestašica ili manipulacija na tržištu? Budući da svjedočimo trendu gdje uz skokve cijene nafte, skaču i drugi prozvodi.

“Moram uputiti kritiku svima nama, medijima i analitičarima, i političarima. Mi kroz priču o rastu cijena kreiramo inflatorna očekivanja. Kada je počeo rat u Iranu imali smo prepune benzinske pumpe, samim time potražnja raste, i dovodi do povećanja cijene”, pojasnio je.

Na pitanje koliko je naša zemlja zavisna od uvoza i koliko to pogoršava situaciju, odgovara da Bosna i Hercegovina nije ni poljoprivredna zemlja, niti posjeduje naftu, te je samim tim logično da ovisimo o uvozu. Međutim, ističe, uvoz je nije nužno loša stvar kao što se često potencira.

“Mi se vežemo za uvoz za zaštitu proizvodnje, a zaboravljamo da su odluke Vlade FBiH o rastu minimalnog ličnog dohotka dovele do drastičnog rasta cijena usluga. Imali smo 2022. inflaciju, sami smo izazvali inflaciju rastom minimalnog ličnog dohotka i zabranom rada nedjeljom, sada imamo uvezenu inflaciju, socijalnim kategorijama se ne može pomoći smanjenjem marži i slično, moramo dobiti realnu brojku stanovništva, socijalnu sliku, u ovim situacijama moramo pomoći socijalno ugroženima – uglavnom su to penzioneri. Ograničavanje cijena naftnih derivata ne pogoduje socijalnim kategorijama”, naglašava Bećirović.