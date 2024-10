Zašto je ponovno otvaranje starog rudnika zlata za SAD pitanje nacionalne sigurnosti

Zahvaljujući rekordno visokim cijenama zlata, Laurel Sayer i Perpetua Resources planiraju u život vratiti zatvoreni rudnik zlata u saveznoj državi Idaho koji će ponovno početi opskrbljivati Pentagon ključnim elementom antimonom, prekinuti kineski monopol, ali i osigurati rehabilitaciju 30 kilometara dugih potoka važnih za losose.

Nije lako biti kraljevski losos. Iz Pacifika uđete u rijeku Columbia, probijete se preko rijeke Snake do rijeke Salmon stotine kilometara daleko od oceana i potom u Idahu napokon dođete do drevnih potoka, a onda vaše putovanje naglo završi u rupi u rudniku, prekinuto milijunima tona rudničke jalovine koja ispušta tonu arsena godišnje u vašu rijeku.

Tijekom Drugog svjetskog rata, rudnik u blizini gradića Yellow Pine u Idahu proizvodio je 50 posto tungstena i čak 90 posto antimona ključnog za rat. Antimon, mekani, sjajni polumetal, koristi se u eksplozivima, streljivu, a sada i poluvodičima, solarnim panelima i opremu za noćni vid. Upravitelji rudnika u nekim prošlim vremenima nisu se previše zamarali mukama lososa, ali ni zlatnom rudom koju su proizvodili i uglavnom ostavili za sobom u gomilama jalovine.

Nakon zatvaranja 1997., lokacijom su opsjednuti postali geolozi i poduzetnici koji su shvatili koliko vrijednih ruda se tamo još uvijek nalazi. “Mi nismo prouzročili taj nered, ali spremni smo biti dio rješenja,” kaže Laurel Sayer, izvršna direktorica tvrtke Pereptua Resources Idaho. Ona je ranije radila na očuvanju okoliša, a potom je saznala za rudnik. “Jako me privukla prilika za kombiniranje odgovorne proizvodnje zlata i antimona, kao i da to mjesto ostavimo u boljem stanju nego što je danas,” kaže ona.

Zašto joj je toliko stalo? Rudnik, smješten u šumi Payette, teško da može biti teže dostupan, ali ono što se u njemu nalazi ne može se naći nigdje izvan sjeverne Amerike, a nevjerojatno je važno za nacionalnu sigurnost. Naime, posljednjih je desetljeća Kina zavladala tržištem antimona: ona kontrolira oko 90 posto globalne opskrbe uz pomoć rudnika u Kini i Tadžikistanu.

“Ako ne kontroliramo resurse, oni mogu manipulirati cijenom,” kaže 67-godišnja Sayer. U osam godina nakon što je počela voditi tvrtku Perpetua kroz proces dobivanja saveznih dozvola, cijene antimona gotovo su se udvostručile – dosegavši rekordnih 22.000 dolara po toni nakon što je Kina u kolovozu najavila da će ograničiti izvoz. Već i ranije je bilo jasno da SAD mora diverzificirati opskrbu, a sada je dobivanje pristupa rezervama antimona od 75.000 tona postala hitna stvar.

Iako Perpetua ima podršku američkog Ministarstva obrane – dosad je tvrtka dobila 70 milijuna dolara potpore – čak ni Pentagon ne može jednostavno narediti da se rudnik ponovno otvori. Osam godina Perpetua radi na objašnjavanju, u skladu sa zakonom o okolišu, kako će novo upravljanje rudnikom očistiti nered koji su stari upravitelji ostavili za sobom.

Sayer se za dobivanje “društvene dozvole” oslanjala na svoje iskustvo rada na američkom Kapitolu, a uglavnom se koristila pristupom dobrih susjeda. “Radili smo unatrag kad smo razvijali plan,” kaže ona. “Kako želimo da izgleda i što moramo napraviti da do toga dođemo?” Vizija je uključivala obnovu močvarnog područja od 182 hektara, sađenje 65.000 stabala i otvaranje 30 kilometara potoka za losose.

Šumska služba 2020. je godine objavila nacrt izjave o utjecaju projekta na okoliš. Izjava je izazvala više od 8.000 komentara javnosti, zbog čega je tvrtka promijenila dijelove svojeg plana. Nakon još nekoliko krugova rasprave, Perpetua je ovog rujna proslavila primanje finalne izjave.

Istovremeno, prije godinu dana je pleme Nez Perce postiglo nagodbu u tužbi protiv tvrtke za ukupno pet milijuna dolara. Čak i prije nego što je dobila službeno zeleno svjetlo, tvrtka je potrošila 17 milijuna dolara na konzervaciju, uključujući i na premještanje 325.000 tona stare rudničke jalovine iz vodenih puteva.

Naravno da skupine koje se zalažu za spas lososa još uvijek prosvjeduju protiv bilo kakvih planova otvaranja rudnika, ali malo je vjerojatno da će buka aktivista zaustaviti omiljeni projekt Pentagona. “Moj sin je veteran rata u Iraku,” kaže Sayer. “Znam što znači kada imate pripremljenu vojsku.”

Tvrtku naprijed vuče i porast cijena zlata od pandemije. Čak i uz rekordnih 2660 dolara po unci, potražnja je velika. Costco, koji prodaje zlatne pločice od jedne unce preko svoje internetske stranice, izvještava kako kupci pločice kupuju po stopi od 100 milijuna dolara mjesečno. “Antimon otvara vrata, ali zlato gura gospodarstvo,” kaže Sayer. Perpetua očekuje kako će se u prvih 15 godina proizvesti u prosjeku 300.000 unci zlata godišnje po prosječnom trošku od 650 dolara po unci, a s vremenom će zlato donositi stotine milijuna dolara godišnje dobiti.

Investiranje u Perpetuu nije bez rizika. Dionice tvrtke utrostručile su se od veljače na više od 9 dolara, ali cijene su iznimno nestabilne. Cijena po dionici od rekordnih 15 dolara u kolvozu 2020. godine do kraja listopada 2022. je pala na ispod 2 dolara. Kompanija je zabilježila kumulativne gubitke od 600 milijuna dolara u više od 10 godina. Usprkos godišnjem gubitku od oko 20 milijuna dolara, tvrtka ima samo 10 milijuna dolara dugoročnih dugova. Kako bi obnovila rudnika, Perpetua se okrenula tvrtkama RBC Capital Markets i Endeavor Financial za organiziranje financiranja, a već sada razmišljaju o 1,8 milijardi dolara kredita američke banke za uvoz i izvoz. Porezne olakšice za sirovine od ključne važnosti, zajamčene zakonom o smanjenju inflacije iz 2022. godine, obećavaju nadomještanje 10 posto troška proizvodnje antimona.

Faza dobivanja dozvola uskoro je završena, a Sayer je kormilo tvrtke predala novom izvršnom direktoru Johnu Cherryju, koji je ranije vodio PolyMet Minings nakon godina provedenih u Rio Tintu. On će nadzirati fazu izgradnje u kojoj će raditi 650 radnika, u timovima, po dva tjedna.

Sayer kaže kako će biti lako izmjeriti uspjeh: “Sve što morate učiniti je pogledati losose kako ponovno dolaze.”

