Voditelj Ahmed Moussa kritikuje humanitarni konvoj za Gazu: Zamka da se Egipat osramoti?

Ahmed Moussa, poznati egipatski voditelj blizak vlastima, kritikovao je putem društvenih mreža konvoj volontera koji putuje ka Gazi s ciljem probijanja izraelske blokade, nazivajući ovu inicijativu „smicalicom da se Egipat dovede u neugodnu situaciju“.

Konvoj pod nazivom Sumud – što na arapskom znači „istrajnost“ – krenuo je ove sedmice iz Tunisa. U njemu učestvuju hiljade volontera iz Tunisa, Egipta, Libije, Maroka i Alžira. Organizatori ističu da je cilj konvoja podizanje globalne svijesti o humanitarnoj katastrofi u opkoljenoj Gazi, te dostavljanje pomoći stanovništvu koje UN opisuje kao „najgladnije mjesto na svijetu“.

Konvoj bi trebao stići u Kairo do četvrtka, iako egipatske vlasti još uvijek nisu odobrile njegov ulazak u Sinaj, gdje se nalazi granični prelaz Rafah prema Gazi.

Dok su volonteri tokom puta kroz Sjevernu Afriku dočekivani sa velikim simpatijama, pojedini egipatski mediji i provladine ličnosti tvrde da je riječ o „političkoj šemi“ koju navodno organizuju pojedinci povezani sa zabranjenim Muslimanskim bratstvom. Konvoj nazivaju „anti-egipatskom inicijativom“, a ne pro-palestinskom akcijom.

Jedan od najglasnijih kritičara je upravo voditelj Ahmed Moussa, koji je na platformi X (nekadašnji Twitter) objavio da je konvoj „dobro isplanirana operacija“ sa ciljem da Egipat ispadne negativac u kontekstu podrške Palestincima.

REUTERS/Jihed Abidellaoui

„Svi moraju biti oprezni kako bi spriječili ovu zamku čiji je cilj da Egipat stavi u vrlo neugodnu poziciju – bilo da dozvoli ulazak konvoja ili ga zabrani. Posljedice su već unaprijed pripremljene kroz kampanje protiv egipatske države“, napisao je Moussa u utorak, dodajući da mu je „čudno“ što organizatori nisu odabrali kraći morski put.

„Imaju Sredozemno more, svoje obale, i međunarodne vode za pristup Gazi. Sve mimo toga nije dozvoljeno. Egipat neće postati zemlja haosa. Egipat je suverena država i svi to moraju poštovati. Nećemo dozvoliti ugrožavanje naše sigurnosti – to je naše legitimno pravo.“

Moussa je dalje pitao: „Hoće li konvoj spasiti Gazu ili je cilj medijska predstava? Ovo nije jednostavno, već pažljivo isplanirano da osramoti Egipat, a ne Izrael.“

Njegove stavove podržali su i drugi provladini komentatori, koji su volontere nazvali „glumcima“ koji „zloupotrebljavaju palestinsku borbu“ i predstavljaju prijetnju nacionalnoj sigurnosti.

„Ovo je zavjera članova Muslimanskog bratstva i ISIS-a da se Egipat suprotstavi Americi i naruši mu reputaciju. Egipat mora postupiti odlučno. Ko želi pomoći Gazi, neka ide morskim putem, ili neka se barem koordinira sa zemljom tranzita“, poručuju iz provladinih krugova.

Još jedan poznati voditelj, Hossam al-Ghamry, izjavio je da je konvoj „jasna zavjera“ Muslimanskog bratstva. „Ako konvoj stigne do granice sa Gazom, Netanyahu će biti primoran da zauzme Sinaj kako bi osigurao svoju granicu i izbacio Palestince u Egipat“, naveo je.

“Želimo herojima konvoja sigurnost”

Mnogi Egipćani na društvenim mrežama suprotstavili su se ovakvim izjavama, iskazujući podršku konvoju.

„Kopneni put je logičan i najprikladniji, s obzirom na to da Gaza ne može primati međunarodne brodove“, komentarisali su korisnici direktno ispod Moussine objave.

Drugi su naglasili da volonteri nisu zainteresovani za medijsku pažnju, već dolaze sa iskrenom željom da pomognu. „Konvoj uključuje ljekare i starije osobe koje ne zanima medijska pompa, već žele pomoći koliko mogu“, naveo je jedan korisnik Facebooka.

Jedan komentar posebno odjekuje: „Režimski megafon tvrdi da je kopneni konvoj zamka za Egipat. Mi kažemo – želimo sigurnost herojima konvoja sve dok ne stignu u Gazu i dostave pomoć koja čeka na Rafahu.“

REUTERS/Jihed Abidellaoui

Neki komentari sugerišu da su Moussine riječi jasan znak da će Egipat blokirati konvoj.

Konvoj Sumud, koji predvodi organizacija Zajednička akcija za Palestinu, okuplja predstavnike sindikata, političare, borce za ljudska prava, sportiste, advokate, novinare i omladinske aktiviste.

Ova grupa je dio šireg pokreta Globalni marš za Gazu, u kojem učestvuje između 2.000 i 3.000 aktivista iz oko 50 zemalja. Očekuje se da će oni doputovati u Kairo 12. juna, kako bi se pridružili konvoju na zajedničkom maršu prema Rafahu.

Organizatori se nadaju da će ovim pritiskom natjerati međunarodnu zajednicu da zaustavi izraelsko bombardovanje i opsadu Gaze, koja je do sada odnijela živote više od 55.000 Palestinaca i ranila preko 127.000 ljudi.