Rekordi se ruše: 3,5 miliona primjeraka prodato za četiri dana, analitičari kažu da je ovo samo početak

Uprkos tome što je na tržištu tek nekoliko dana, Nintendova konzola Switch 2 prodata je u više od 3,5 miliona jedinica, što je čini najbrže prodavanom igraćom konzolom u historiji japanske kompanije. Predviđa se da će prodaja u roku od godinu dana dostići između 15 i 20 miliona jedinica.

Japanski Nintendo je u srijedu objavio da je u prva četiri dana nakon lansiranja prodao više od 3,5 miliona jedinica svoje konzole Switch 2, što je čini najbrže prodavanom igraćom konzolom u historiji kompanije. Online trgovine velikih američkih trgovaca izvijestile su da je proizvod rasprodan.

Prošlog mjeseca, kompanija sa sjedištem u Kjotu predvidjela je da će prodaja Switch 2 dostići 15 miliona jedinica tokom tekuće fiskalne godine koja završava u martu sljedeće godine.

Međutim, analitičari smatraju da su ta očekivanja skromna i predviđaju da će snažna potražnja nastaviti.

„Tržište je očekivalo rekord od Nintenda – i Nintendo ga je ispunio“, rekao je za CNBC Serkan Toto , izvršni direktor i osnivač konsultantske firme za industriju videoigara Kantan Games.

Dionice su porasle za 30 posto

„Svi signali prije lansiranja ukazivali su na značajnu potražnju i vjerujem da ćemo vidjeti još rekorda u narednim sedmicama i mjesecima“, dodao je.

Toto predviđa da će se Switch 2 prodati u više od 20 miliona jedinica u prvih 12 mjeseci. David Gibson , viši istraživački analitičar u MST Financial, također predviđa prodaju od 20 miliona jedinica do kraja marta 2026. godine.

Dionice Nintenda, koje su ove godine porasle za skoro 30 posto, pale su u srijedu za 3,5 posto, prema podacima LSEG-a. Od izlaska originalnog Switcha u martu 2017. godine, dionica je porasla skoro pet puta.

Najskuplja Nintendova “igračka”

Nintendo je prodao 152 miliona jedinica Switch konzole od njenog prvog lansiranja 2017. godine, stvarajući ogromnu franšizu s naslovima poput The Legend of Zelda i hita iz doba pandemije Animal Crossing: New Horizons.

Snažnija konzola druge generacije, koja je u prodaju puštena 5. juna, vrlo je slična svom prethodniku, ali dolazi s većim ekranom i poboljšanom grafikom. Prodaje se s igrama poput Mario Kart Worlda, a cijena joj je u SAD-u 450 dolara, što je do sada najviša cijena Nintendove konzole. U Hrvatskoj se može kupiti za 510 eura, ali ćete vjerovatno morati malo pričekati na dostavu.

